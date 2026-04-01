Nhạc sĩ Cao Đình Thắng: Mưa Đỏ đã đi xa hơn những gì được mong đợi

Nhạc sĩ Cao Đình Thắng - Giám đốc âm nhạc phim Mưa Đỏ

Nhạc sĩ Cao Đình Thắng đã dành cho Huế ngày nay Cuối tuần cuộc trò chuyện thú vị về những trải nghiệm khó quên của anh cùng Mưa Đỏ, với vị trí Giám đốc Âm nhạc, nhạc sĩ của phim mà anh đã đảm nhận.

Năm 2025 để lại nhiều dấu ấn sâu đậm với Mưa Đỏ. Là đạo diễn âm nhạc của phim, anh có thể nói gì về điều này?

Với vai trò Giám đốc Âm nhạc, đồng thời là nhạc sĩ, tôi đã đồng hành cùng với phim từ lúc bắt đầu thai nghén ý tưởng cho đến khi phim ra mắt. Mỗi giai đoạn khi thực hiện đều mang lại nhiều cảm xúc. Những câu chuyện, những kỷ niệm trong quá trình làm phim đã tiếp thêm cảm hứng, động lực để tôi có thêm những ý tưởng, những kế hoạch, dự án sáng tác mới tiếp theo.

Khi xem phim, có lẽ rất ít khán giả biết đến vai trò của một đạo diễn âm nhạc. Vậy đạo diễn âm nhạc quan trọng như thế nào đối với thành công của một bộ phim?

Với góc độ chuyên môn, giám đốc âm nhạc là người phụ trách tất cả những mảng liên quan đến âm nhạc của một bộ phim. Nếu đạo diễn phim là tổng công trình sư, xây dựng nên một kỳ quan tổng thể thì giám đốc âm nhạc có thể xem như là người tô vẽ cho công trình đó, khiến cho khán giả cảm nhận được không gian, cảm xúc của bộ phim.

Những yêu cầu cơ bản của giám đốc âm nhạc phim là phải hòa được cái nhìn, tiếng nói chung với đạo diễn và các ê-kíp khác, đồng thời phải hoạch định được màu sắc âm nhạc, tinh thần mà bộ phim có thể mang lại. Với vai trò là giám đốc âm nhạc và cũng là nhạc sĩ, tôi đã dành thời gian, tâm huyết để trau chuốt, nắn nót đến từng khung hình với tinh thần làm sao để người xem có thể cảm nhận được gần nhất với những gì mà Mưa Đỏ mang lại.

Và với khán giả, âm nhạc trong Mưa Đỏ đã chạm đến tầng sâu nhất của cảm xúc. Theo anh, điều gì đã làm nên thành công này?

Tôi đã đọc thuộc lòng kịch bản phim và đọc tiểu thuyết Mưa Đỏ của nhà văn Chu Lai. Là một giảng viên phục vụ trong môi trường quân đội, tôi đã may mắn được gặp những chứng nhân lịch sử và được lắng nghe những sự kiện có thật. Đặc biệt, quê ngoại tôi nằm không xa nơi diễn ra cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Từ thuở bé, tôi đã được bà ngoại, người thân kể về giai đoạn lịch sử đầy hào hùng này. Cùng với tình yêu đất nước, tình yêu Tổ quốc, tất cả những trải nghiệm ấy đã giúp tôi sáng tác được các chủ đề âm nhạc mang hơi thở, tinh thần “Mưa Đỏ”. Tôi tin rằng, âm nhạc trong mỗi thước phim sẽ sống cuộc đời của nó, với giá trị cảm xúc gợi cho người xem hình dung, hiểu về một thời đại với những con người vĩ đại của đất nước - những người anh hùng đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Có phải Mưa Đỏ là bộ phim đầu tiên anh đảm nhận vị trí đạo diễn âm nhạc?

Trong thời gian du học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Moscow - P.I.Tchaikovsky, tôi đã có dịp được soạn nhạc phim cho những bộ phim nghệ thuật mà những đạo diễn là người quen của tôi tại Nga sản xuất. Đồng thời, giáo sư giảng dạy của tôi cũng là một trong những nhà soạn nhạc phim nổi tiếng thế giới. Tôi đã may mắn được giáo sư hướng dẫn, chỉ dạy không những về nghiệp vụ chuyên môn, mà còn là kỹ năng làm việc, trong đó bao gồm soạn nhạc cho phim. Và Mưa Đỏ là bộ phim điện ảnh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà tôi được thử sức.

Là một nhạc sĩ trẻ được giao trọng trách trước một tác phẩm điện ảnh lịch sử quá lớn như Mưa Đỏ, hẳn anh đã gặp nhiều áp lực?

Lần đầu tôi được giới thiệu về Mưa Đỏ là đầu mùa thu năm 2024, đến cuối mùa hè năm 2025 thì tôi cùng các nghệ sĩ, giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã hoàn thành các công đoạn và tiến đến ghép nối sản phẩm từ các ê-kíp. Quá trình thực hiện sản xuất âm nhạc cho bộ phim đã trải qua nhiều trải nghiệm thú vị không chỉ cho riêng bản thân tôi mà còn với nhiều ê-kíp khác trong đoàn làm phim.

Khi được giao nhiệm vụ, tôi rất bất ngờ và cũng rất phấn chấn. Đây là một vinh dự, tự hào lớn lao đối với bản thân tôi trên cương vị là một nhạc sĩ, một nhà giáo và là một người lính, khi được đóng góp vào nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và quảng bá văn hóa, lịch sử nước nhà mà các bậc tiền nhân đã không tiếc xương máu gầy dựng.

Nhạc sĩ Cao Đình Thắng (thứ 8, phải sang) cùng đoàn làm phim tại buổi ra mắt Mưa Đỏ

Người lớn có lẽ đang hoài nghi và lo lắng về việc người trẻ sao nhãng lịch sử. Nhưng vì sao Mưa Đỏ - một đề tài lịch sử gai góc, lại “đốn tim” khán giả trẻ?

Là giảng viên đại học, tôi thường xuyên được tiếp xúc với các bạn trẻ từ môi trường trong và ngoài quân đội. Qua nhiều năm công tác, giảng dạy, tôi có thể khẳng định, thế hệ trẻ của đất nước vẫn đang và sẽ luôn nhớ về lịch sử với lòng tôn kính những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã gầy dựng. Mưa Đỏ đã góp phần giáo dục không những cho thế hệ trẻ khi tác phẩm đã đi xa hơn những gì được mong đợi. Với tinh thần nồng nàn yêu nước, luôn tự hào với những giá trị của Tổ quốc, của dân tộc, tôi tin rằng, tương lai sẽ còn nhiều những tác phẩm tôn vinh đất nước được thực hiện bởi thế hệ trẻ.

Từ Huế đến Nga để học tập, rồi thành danh, chắc hẳn đã có nhiều lựa chọn cho một nhạc sĩ trẻ. Vì sao anh chọn trở về phục vụ Tổ quốc trong môi trường quân đội?

Gia đình tôi có truyền thống quân đội. Trong thời gian du học tại Nga, tôi đã tự nhủ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện để có thể quay về đất nước phục vụ Tổ quốc, phục vụ quân đội, nơi mà tôi luôn xem là mái nhà, nơi tôi tự hào khi được là người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Sau Mưa Đỏ, chắc hẳn anh đang có những dự định, ấp ủ mới, đặc biệt với Huế - nơi được kỳ vọng sẽ trở thành một phim trường không chỉ của Việt Nam?

Là một người con của Huế, tôi luôn có nguyện vọng thực hiện được những dự án, tác phẩm nghệ thuật tôn vinh văn hóa, truyền thống cội nguồn. Vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân mang nét đẹp đặc trưng với hơi thở giao thoa từ nhiều nền văn hóa, đây là chất liệu phong phú để tôi và những nghệ sĩ khác có thể khai thác. Tôi luôn mong muốn, hy vọng rằng, sẽ sớm có thêm nhiều công trình, dự án, tác phẩm với màu sắc văn hóa Huế, nhằm mang Huế đến gần hơn nữa với công chúng.

Xin cảm ơn nhạc sĩ về những chia sẻ!