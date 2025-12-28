Một năm thăng hoa của văn nghệ Huế

Tác phẩm "Ngày hội thể thao" của tác giả Trương Vững dành Huy chương Bạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật

khu vực Bắc Trung Bộ năm 2025

Xướng danh

Buổi bế mạc Trại sáng tác văn học nghệ thuật tại xã Lộc An cuối tháng 11 vừa qua bỗng trở nên ấm lạ khi nhạc sĩ Huỳnh Tịnh Mỹ xuất hiện. Bà vừa trở về từ Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh với món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa. Niềm hân hoan vẫn còn nguyên trong ánh mắt khi bà kể về khoảnh khắc nghe Ban tổ chức công bố ca khúc “Đêm Quảng Trị” đoạt giải B do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng.

“Đêm Quảng Trị” đến với bà như một duyên tình cờ. Một buổi tối đầu tháng 8, khi đang xem tin tức, bà bắt gặp chùm thơ của nhà thơ Bùi Thanh Hà. Bài thơ “Đêm Quảng Trị” lập tức chạm vào cảm xúc mà bà đã ấp ủ từ lâu về đề tài thương binh, liệt sĩ, một đề tài tưởng quen nhưng rất khó viết vì đã có nhiều tác phẩm hay ra đời trước đó.

Nhạc sĩ Tịnh Mỹ kể, bà đã chép lại bài thơ bằng tay, tự đàn và hát thử. Giai điệu đến nhanh khiến chính bà cũng bất ngờ. Chỉ trong vòng nửa giờ, bản thu mộc hoàn thành ngay trên điện thoại, với cảm xúc cứ thế như mạch nguồn tuôn trào. Sau khi liên hệ nhà thơ Bùi Thanh Hà, bà bắt tay hoàn thiện phối khí và gửi tác phẩm dự liên hoan với tâm thế muốn thử sức.

Ngoài tác phẩm “Đêm Quảng Trị”, nhạc sĩ Tịnh Mỹ còn có thêm nhiều giải thưởng ấn tượng: Giải C cuộc vận động sáng tác âm nhạc Phật giáo tỉnh Lâm Đồng; giải Khuyến khích cuộc vận động sáng tác chủ đề “Sáng đạo trong đời” do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. “Những giải thưởng ấy giúp tôi tự tin hơn vào con đường mình đang đi, cũng động viên tôi giữ được ngọn lửa dành cho âm nhạc”, bà chia sẻ.

Nhiếp ảnh năm nay cũng tạo dấu ấn rõ nét với thành tích nổi bật của NSNA Hồ Ngọc Sơn, người có gần 14 năm theo đuổi đề tài “Mưa Huế”. Anh vừa trải qua một mùa giải ấn tượng khi liên tiếp nhận 4 Huy chương Vàng, nhiều giải Bạc, Đồng và bằng Danh dự tại các cuộc thi châu Âu và châu Á. Suốt quãng thời gian ấy, anh đi qua không biết bao nhiêu con phố, quan sát những khoảnh khắc đời thường trong mưa để ghi lại bằng gam màu đen trắng rất riêng. Ảnh của anh phản ánh nhịp sống của người lao động, người dân, du khách trong những cơn mưa quen thuộc: Đoàn xích lô chở khách trong mưa, chiếc xe chở hàng chạy vội qua con phố ướt, hay những bước chân nhỏ của du khách khi Huế trở trời...

Lý giải về gam đen trắng rất riêng trong những bức ảnh của mình, NSNA Hồ Ngọc Sơn nói rằng, đó là cách anh giữ lại cảm xúc nguyên bản của mưa Huế: “Tôi chụp mưa thì cần cảm xúc rõ ràng. Đen trắng giúp tôi giữ được điều đó. Nếu dùng màu, người xem dễ bị cuốn vào chi tiết xung quanh, còn đen trắng đưa họ thẳng vào câu chuyện”. Với anh, mưa Huế không cần quá nhiều sắc độ, chỉ cần tương phản giữa sáng và tối là đủ để bật lên dáng người, dòng nước, hay khoảnh khắc một ai đó đang cố giữ áo mưa trong gió…

Trong đợt mưa lũ vừa qua, ống kính của NSNA Hồ Ngọc Sơn tiếp tục ghi được nhiều khoảnh khắc ấn tượng. “Go Home” là hình ảnh người cha che mưa cùng con vượt qua đoạn đường ngập nước về nhà sau giờ tan học; “Go Flood” lại cho thấy cảnh người dân chèo ghe trên phố để mua nhu yếu phẩm, phản ánh nhịp sinh hoạt xoay xở trong thời điểm khó khăn. Với anh, Huế mỗi khi trời mưa, luôn có nhiều câu chuyện để kể.

Bức ảnh “Go Flood” của NSNA Hồ Ngọc Sơn đạt Huy chương Vàng OtoFokus tại Thổ Nhĩ Kỳ, ghi lại khoảnh khắc người dân Huế di chuyển giữa dòng nước lũ với chiếc ghe nhỏ trong cơn mưa

“Bùng nổ” giải thưởng

Trong nhịp sáng tạo chung ấy, các lĩnh vực của văn nghệ Huế cũng khép lại năm 2025 với nhiều điểm sáng xứng đáng được ghi nhận. Âm nhạc tiếp tục là một trong những mảng nổi bật khi nhiều tác giả cùng góp mặt ở các sân chơi lớn. Tại Liên hoan Âm nhạc mở rộng toàn quốc, nghệ sĩ Công Minh đoạt giải A với phần độc tấu sáo “Nhớ về dòng sông”. Giải thưởng đến với Minh như một dấu mốc quan trọng, khẳng định nỗ lực của một người trẻ đang từng bước tìm vị trí của mình trong không gian âm nhạc truyền thống.

Ca khúc “Quê hương ngày mới” của tác giả Thùy Phương đoạt giải Ba trong cuộc thi Vận động và sáng tác ca khúc chủ đề “Bài ca thống nhất”. Bài hát mang năng lượng nhẹ nhàng mà tươi sáng, gợi cảm giác về nhịp sống đang đổi thay từng ngày trên những vùng đất yên bình. Tác giả Lê Quang Vũ được trao giải Khuyến khích cho giao hưởng thơ “Ta phải thấy mặt trời”. Tác giả Văn Đen cũng có một năm nhiều nỗ lực khi liên tiếp ghi dấu với ca khúc “Bước chân công an xã” đoạt giải C trong cuộc thi sáng tác chủ đề kỷ niệm 80 năm lực lượng Công an nhân dân - một đề tài đòi hỏi sự chắt lọc và chiều sâu cảm xúc. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục được ghi nhận với giải Khuyến khích ca khúc “Hồ Chí Minh tên Người sống mãi” trong cuộc vận động sáng tác với chủ đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…