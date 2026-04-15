Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 69, ra ngày 23/4

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 69





Huế ngày nay Cuối tuần số này có các bài viết hấp dẫn đang đón chờ bạn đọc, như: Tìm cách hút người học đến với ngành nghệ thuật đặc thù (Nhật Minh); Cần một tấm lòng, câu chuyện sẽ có hậu (Hiền An); Từ A Lưới đến Dinh Độc lập (Nguyễn Khắc Nguyệt); Sáng tạo đã trở thành một phần của học tập và giải quyết vấn đề thực tiễn (Hoài Thương); Bước chuyển của đô thị Huế (Tâm Anh); Các địa chỉ đỏ tiếp lửa lòng yêu nước (Mai Huế); Cuốn sách của ba (Phạm Nguyên Tường); Chuyện kể từ những trang cổ thư (Liên Minh); Dòng Hương một sớm mai (Dung Nguyễn); Nghĩ từ cà phê Hỏa Xa (Đan Duy); Nút chặn (Nguyễn Đình Ánh); Bóng đá “phủi” Cố đô - Hiệu quả từ sức mạnh cộng hưởng (Hàn Đăng)…

Qua bài viết “Người gác đền” của di sản, từ câu chuyện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế gặp gỡ với Hội đồng tham vấn khoa học và các nhà nghiên cứu để trao đổi về việc điều chỉnh thiết kế một số hạng mục thuộc dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi lăng Tự Đức, tác giả Kim Oanh đã bàn đến những khó khăn và nỗ lực để khắc phục khó khăn của đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước Quần thể di tích Cố đô Huế. Qua đó, nhấn mạnh thông điệp từ vị lãnh đạo của thành phố Huế: Di sản Huế là tài sản vô giá không chỉ của riêng Huế mà của cả Việt Nam và nhân loại. Trách nhiệm của chúng ta là gìn giữ, phát huy và trao lại cho thế hệ mai sau trong trạng thái tốt hơn, sống động hơn, có ý nghĩa hơn. Và trên hành trình ấy, sứ mệnh của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chính là sứ mệnh của “người gác đền” tin cậy của di sản. Một sứ mệnh đòi hỏi rất nhiều những trái tim sâu nặng hòa cùng nhịp hồi sinh của di sản.

Các địa chỉ đỏ: Tiếp lửa lòng yêu nước là một bài viết nhẹ nhàng mà ý nghĩa của tác giả Mai Huế trên mục Nhịp sống trong số này. Bài viết kể câu chuyện về những người trẻ Cố đô Huế đang ngược dòng thời gian tìm về các “địa chỉ đỏ” để viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng ngôn ngữ của thế hệ số.

Trang Nhịp sống trên Huế ngày nay Cuối tuần số 69





Việt Hải - nhân vật trong bài viết, chia sẻ về Chín Hầm: “Nơi đây vốn là kho vũ khí do thực dân Pháp xây dựng, sau đó bị biến thành nơi giam giữ các cán bộ chiến sĩ cách mạng. Về cấu trúc, các hầm được xây bằng bê tông kiên cố kiểu bán quân sự, nửa chìm nửa nổi vây quanh núi Thiên Thai. Mỗi căn hầm sẽ giam giữ tù nhân theo phân loại. Ngày nay, hầm số 8 (gồm 20 xà lim) được phục dựng, các hầm còn lại chỉ còn dấu tích”.

Dù không phải là lần đầu tiên ghé thăm, thế nhưng mỗi khi bước chân qua từng bậc thang dưới tán rừng thông dẫn đến căn hầm số 8, cảm xúc của Việt Hải vẫn vẹn nguyên sự bàng hoàng và kính phục. Chàng trai quê Bình Điền xúc động: Dù đã chuẩn bị tâm lý qua những tài liệu trước đó, nhưng khi đứng giữa những gian xà lim chật hẹp, tăm tối và nhìn thấy những mô hình phục dựng các tù nhân bị giam giữ nơi đây, tôi mới phần nào thấu hiểu sự tàn khốc của nơi được gọi là “địa ngục trần gian”…

Kính mời đón đọc!