Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 68, ra ngày 16/4

HNN.VN - Khu công nghiệp (KCN) Phú Bài đang từng bước khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chủ lực của địa phương, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của phường Phú Bài và thành phố. Trong cuộc Gặp gỡ tuần này, ông Lê Bá Minh Hải, Chủ tịch UBND phường Phú Bài chia sẻ những thông tin xung quanh định hướng thu hút đầu tư, xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và phát triển bền vững.
Nhấn mạnh những lợi thế nổi bật của Phú Bài đang giúp địa phương thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, ông Lê Bá Minh Hải cho biết: Phú Bài sở hữu nhiều lợi thế mang tính chiến lược trong thu hút đầu tư. Trước hết là vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi khi nằm ở cửa ngõ phía nam thành phố, trên hành lang kinh tế Đông - Tây, đồng thời liền kề Cảng hàng không quốc tế Phú Bài. Đây là điều kiện lý tưởng để phát triển logistics và giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận chuyển.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phú Bài xác định cải thiện môi trường đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm, với phương châm “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”. Một trong những giải pháp nổi bật của địa phương là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hành chính. Hiện nay, 100% hồ sơ thủ tục hành chính đã được số hóa, giúp rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư và cư trú… Bài viết do tác giả Hoàng Triều thực hiện.

Ở lĩnh vực du lịch, tác giả Hữu Phúc đặt vấn đề Huế đánh thức du lịch đường sông qua bài viết Khơi thông du lịch đường thủy. “Nhiều năm qua, hướng phát triển du lịch đường thủy luôn được đặt ra khi tiềm năng của những dòng sông ở Huế chưa được khai thác tương xứng. Sau khi UBND thành phố công bố tuyến đường thủy nội địa trên sông Ngự Hà, cùng việc triển khai thí điểm tuyến du lịch kết nối các điểm di sản bằng thuyền điện trên sông Hương và các chi lưu đang được các đơn vị xúc tiến, hứa hẹn khơi thông du lịch đường thủy của địa phương” - Hữu Phúc viết.

Khoe chút sắc hoa lạ - kèn hồng thân gỗ, Huế ngày nay Cuối tuần trân trọng giới thiệu những góc ảnh của tác giả Anh Việt - Linh Giang kể câu chuyện về loài hoa còn tương đối mới trên đất Cố đô.

Hoa kèn hồng xuất xứ từ châu Mỹ, đã được trồng phổ biến ở miền Tây, còn gọi là hoa chuông hồng. Hoa thường nở từ tháng 2 - tháng 6. Khi cây ra hoa, hầu hết lá đều rụng, còn lại những cụm hoa tím tím hồng hồng, dịu nhẹ và lãng mạn giữa ngày nắng…

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các bài viết hấp dẫn khác đang đón chờ bạn đọc, như: Con đường xa của áo dài (Kim Oanh); Quốc tế hóa nhân lực du lịch: Cần những bước đi dài hơi (Từ Ân); Khách Tây trải nghiệm cà phê Việt (Mai Huế); Từ buồng lái của cơ trưởng (Bảo Chân); Nguyễn Khoa Huy & những bức ảnh biết kể chuyện (Phi Tân); Ngày tháng Tư rót mật (Mai Đình); Lan tỏa văn hóa đọc trong lòng đô thị di sản (Hương Bình); Sen Huế cũng là sản phẩm chữa lành (Bùi Ngọc Long); Đợi mưa (La Thị Ánh Hồng); VnExpress Marathon Huế 2026: “Cú hích” cho thể thao, du lịch (Hàn Đăng)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 68, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 19/4.

Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 67, ra ngày 9/4

"Việt Nam có thể trở thành trung tâm sáng tạo sơn mài của thế giới" là tiêu đề bài viết được tác giả Ngọc Hà thể hiện qua câu chuyện kết nối với diễn giả Cao Xuân Hải - CEO & Founder HINOKI TAMASHI Việt Nam.

Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 67, ra ngày 9 4
Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 55, ra ngày 15/1

Chủ đề của cuộc Gặp gỡ tuần này là "Định hình sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo cho vùng đất Cố đô Huế" qua những chia sẻ của bà Trần Thị Thùy Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ, do tác giả Hoài Thương thực hiện.

Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 55, ra ngày 15 1

