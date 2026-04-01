Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 67, ra ngày 9/4

Nhân dịp về Huế dự Tọa đàm “Hành trình sơn mài Việt Nam từ di sản đến tương lai 1930 - 2030" vừa được tổ chức, diễn giả Cao Xuân Hải đã chia sẻ câu chuyện thú vị về tiềm năng trở thành trung tâm sáng tạo sơn mài của Việt Nam.

Ông nói: Theo tôi, sơn mài Việt Nam sở hữu một nền tảng đặc biệt hiếm có trên thế giới - vừa là di sản văn hóa lâu đời, vừa là một chất liệu có khả năng phát triển thành ngành công nghiệp sáng tạo hiện đại. Nếu nhìn dưới góc độ kinh tế, sơn mài không chỉ là “di sản” mà đang là một ngành vật liệu và thiết kế toàn cầu, với quy mô tăng trưởng ổn định. Lợi thế cạnh tranh cốt lõi của Việt Nam nằm ở 5 yếu tố, gồm: vật liệu tự nhiên độc bản; kỹ thuật truyền thống; ngôn ngữ nghệ thuật riêng; chi phí cạnh tranh; khả năng mở rộng sang nhiều ngành.

Dù có tiềm năng lớn như vậy, nhưng quan sát thực tế, diễn giả Cao Xuân Hải vẫn thấy một nghịch lý rất rõ: Việt Nam vẫn đang là một “người khổng lồ ngủ quên” và chúng ta đang thiếu đi những dữ liệu thị trường rõ ràng, thiếu một thương hiệu quốc gia đủ mạnh và một chuỗi giá trị hoàn chỉnh để có được vị thế tương xứng trên bản đồ quốc tế…

Một dòng cảm xúc đặc biệt khác mà Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này trân trọng giới thiệu đến bạn đọc là bài viết Trả lại tên cho những người nằm lại của tác giả Thái Bình - Lê Sáu.

Hơn 16.000 phần mộ liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn toàn thành phố phần lớn vẫn chưa được xác định danh tính. Hành trình khảo sát, lấy mẫu sinh phẩm và giám định ADN không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là nỗ lực trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc, để các gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng - là thông điệp thiêng liêng của bài viết.

Mỗi kết quả giám định ADN thành công là một phần mộ trở về với tên tuổi, một nỗi đau của gia đình được xoa dịu, và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc được tiếp nối trọn vẹn. Công tác này không chỉ đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân liệt sĩ, mà còn là minh chứng cho tình cảm, lòng biết ơn của cả xã hội đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chạy nước rút để “nối nhịp bờ vui” đúng hẹn là câu chuyện được kể bằng những khoảnh khắc ảnh của tác giả Tuấn Kiệt.

Chuyển bộ ảnh về tòa soạn, tác giả Tuấn Kiệt chia sẻ: “Dưới cái nắng gay gắt ở Huế, đội thi công vẫn tranh thủ tối đa chạy nước rút để công trình về đích đúng hạn. Những buổi cơm trưa các anh các chị cũng tranh thủ, cho kịp nhiều công đoạn rải thảm cung đường. Tham gia ghi nhận tư liệu mới thấy được tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao của nhà thầu. Người dân ở đây ai cũng háo hức. Có người mới mất cha, cứ ngậm ngùi mãi: Cha luôn trông đến ngày cây cầu hoàn thiện, mà không kịp…”

