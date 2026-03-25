Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 66, ra ngày 2/4

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 66





Ở mục Gặp gỡ, tác giả Hoàng Loan kết nối với ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Huế và cùng trao đổi về vấn đề Chuyển đổi giao thông xanh phải bắt đầu từ nhận thức và hành vi.

Theo ông Cung Trọng Cường, thời gian gần đây, thành phố Huế đã phối hợp cùng các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp triển khai nhiều dịch vụ xe taxi điện, grab xích lô, xe đạp công cộng... nhằm gia tăng các thiết chế giao thông theo hướng giảm phương tiện giao thông cá nhân, hướng đến xây dựng đô thị xanh, đô thị sinh thái. Cùng với khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng, giảm phương tiện cá nhân, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch chuyển đổi sang sử dụng ô tô điện đối với các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và xe khách nội tỉnh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2025 - 2030…

Tuy nhiên, ông Cường cũng cho biết, để vượt qua những khó khăn trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh, một trong những rào cản lớn nhất cần khắc phục là nhận thức và hành vi của người dân. Hạ tầng và vốn đầu tư cũng tác động rất lớn. Dù vậy, hạ tầng có thể đầu tư, chi phí có thể phân kỳ, nhưng nếu người dân và doanh nghiệp chưa sẵn sàng tiếp cận, thay đổi cách thức di chuyển thì sẽ khó chuyển đổi từ giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang giao thông xanh.

Một trong những câu chuyện vô cùng thú vị được đăng tải trên Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này được tác giả Linh Tuệ thể hiện là Ăn bún trả bằng… rau dưa - hình thức trao đổi hàng lấy hàng ở một ngôi chợ quê yên bình bên phá Tam Giang.

Khi mặt trời chưa tỏ, chợ Quảng Xuyên (xã Phú Hồ) đã rộn ràng trong làn sương mỏng. Những gánh nông sản theo chân các bà, các mẹ về chợ mang theo hương vị của đất cát miền phá nức tiếng một thời. 5 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Phương, 57 tuổi, bán hàng ăn cùng con trai dọn bàn ghế, nhóm bếp chuẩn bị đón khách. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất này, sau một thời gian bôn ba xứ người, nay bà cùng con trở lại quê nhà mưu sinh bằng nghề đã nuôi sống gia đình. Vừa bán vài tô bún, quán bà Phương đón một vị khách lớn tuổi mang theo gói ớt bột đỏ au nhà trồng và tự xay, phơi. Đó là bà Nguyễn Thị Nghiên, một người sống cùng xóm. Không chút đắn đo, bà Phương nhận gói ớt, múc đồ ăn cho khách. Hoạt động trao đổi diễn ra tự nhiên như một thói quen đã định hình từ lâu.

Bà Phương cho hay, vài năm trở lại đây, việc đổi hàng lấy hàng diễn ra khá phổ biến ở chợ, nhất là các gánh hàng bán đồ ăn sáng. Lô hàng của bà ngoài bán bún, còn có bánh canh cua, cơm hến để linh hoạt phục vụ theo nhu cầu thực khách. Tự tay bà mua thịt, tôm làm chả cua để đảm bảo chất lượng. Rau, củ, quả… người dân mang đến đổi, thứ bà chế biến phục vụ quán ăn vào sáng hôm sau, thứ để nấu ăn trong gia đình hoặc gửi cho con gái trên phố hay tặng người quen…

“Ăn bún trả bằng… rau dưa” trên Huế ngày nay Cuối tuần 66





Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 66, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 5/4.

Huế ngày nay Cuối tuần