Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 50, ra ngày 11/12

Xác định nguồn nhân lực du lịch đóng vai trò quan trọng và quyết định đến chất lượng dịch vụ, là yêu cầu cấp thiết đối với ngành du lịch địa phương hiện nay, ThS. Phạm Bá Hùng bày tỏ quan điểm: Tôi không cho rằng Huế khan hiếm nguồn nhân lực chất lượng cao, nhưng thực sự thì đang thiếu, nhất là nhân sự quản lý cao cấp. Thực tế, những người có chuyên môn cao của Huế đến các địa phương khác lại nhiều trong khi nhân sự cao cấp tuyển về Huế lại không dễ. Đây là câu chuyện các địa phương khác khai thác và sử dụng được nhân lực chất lượng cao, trong khi các doanh nghiệp, đơn vị ở Huế chưa có sự hấp dẫn để thu hút và giữ chân họ. Điều này liên quan đến những chính sách ưu đãi xứng đáng, đặc biệt là cơ chế tiền lương và các khoản thu nhập cho người lao động.

Qua góc nhìn của mình, tác giả Kim Oanh trong bài Đem Huế về nhà lại chia sẻ câu chuyện về xuất khẩu bánh Huế của người trẻ.

Trên vùng đất Kinh đô xưa, dưới Triều Nguyễn (1802 - 1945), Huế vốn nổi tiếng với những món bánh là sự kết tinh tinh tế của ẩm thực cung đình và dân dã. Cụm từ “Bánh Huế” không chỉ là tên gọi chung của hàng chục loại bánh truyền thống, mà còn là một phần hồn cốt của Huế. "Văn hóa bánh Huế" trở thành một di sản độc đáo, vừa sang trọng vừa mộc mạc. Mỗi chiếc bánh mang theo những câu chuyện về lịch sử, về bàn tay khéo léo và tâm hồn của những nghệ nhân.

Việc xuất khẩu bánh Huế sang Mỹ, vì vậy cũng có nghĩa là “xuất khẩu” hình ảnh Huế, văn hóa Huế - một kênh quảng bá, tiếp thị trực quan, trực tiếp từ hiện vật, kiểu trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một thử. Khi hàng chục tấn bánh Huế được phân phối trên các kênh tiêu thụ, nhiều người dân bản địa sẽ chạm đến Huế, biết đến Huế. Xuất khẩu bánh Huế là đem Huế đi xa, là khát vọng đưa tinh hoa ẩm thực Huế ra thế giới, nhưng khẩu hiệu (slogan) mà Hue One Food đặt ra lại là “Mang Huế về nhà”. Một slogan mà tôi cứ nghĩ, khi khách hàng mua bánh, họ đã đem Huế về nhà…

Cũng với tấm lòng vì một Huế ngày càng xanh - sạch - sáng hơn, tác giả Nguyễn Đại Viên đã chia sẻ những câu chuyện muôn phương mà gần gũi với Huế qua bài viết: Tái sử dụng - đánh thức giá trị cũ, mở đường cho một Huế xanh.

Trước áp lực ngày càng tăng của khối lượng rác thải sinh hoạt, Huế đứng trước yêu cầu cần đổi mới cách tiếp cận trong quản lý chất thải đô thị. Và trong bối cảnh kinh tế tuần hoàn đang là xu hướng tất yếu của các đô thị hiện đại, tái sử dụng không chỉ là một hành động môi trường mà còn là một chiến lược phát triển bền vững.

Huế cũng có thể phát triển các tour du lịch theo chủ đề “văn hóa tái sử dụng”, đưa du khách tham quan những cửa hàng đồ cũ lâu năm, tìm hiểu nghề sửa chữa truyền thống. Để hệ sinh thái này vận hành hiệu quả, chính quyền cần hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ bằng cách bố trí gian hàng thí điểm tại các chợ lớn, đào tạo kỹ năng và kết nối với các trường nghề. Bên cạnh đó, hoạt động thu gom rác cồng kềnh cũng cần đổi mới theo hướng phân loại để tái sử dụng. Việc tổ chức khu phân loại nhanh tại các điểm tập kết sẽ giúp tách đồ còn giá trị khỏi dòng rác đem đi xử lý như cách làm của nhiều đô thị trên thế giới…

“Tái sử dụng không đòi hỏi công nghệ cao, nhưng cần sự chung tay của cộng đồng, thợ sửa chữa, doanh nghiệp và chính quyền. Với truyền thống tiết kiệm của vùng đất, sự năng động của giới trẻ và tiềm năng du lịch đặc sắc, Huế có thể trở thành địa phương tiên phong trong tái sử dụng gắn với kinh tế tuần hoàn. Từ những món đồ cũ, Huế có thể trở thành một đô thị biết tái tạo giá trị và hướng đến tương lai xanh bền vững” - tác giả Nguyễn Đại Viên nhấn mạnh.

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn như: Thúc đẩy phát triển nhãn hiệu sản phẩm địa phương (Hoài Thương); Âm nhạc cất tiếng vì cộng đồng (Phước Châu); Khuyến học - Học để tự cường và phụng sự (Bảo Chân); Giữ bản sắc qua ký họa (Nhật Minh); Cơ Mật Viện - từ di tích đến không gian sáng tạo (Liên Minh); Văn hóa trà Huế (Đan Duy); Cây lúa ơi! (Đức Sơn); Có các anh làm điểm tựa (Quỳnh Anh); Về nhà ngày cuối năm (Lưu Cẩm Vân); Hành trình đầy cảm xúc của tân vương SV Cup 2025 (Hàn Đăng); Paul Pogba & hành trình tìm lại chính mình (Nhật Huy); Gần gũi & an yên (Trương Vững, Lê Hoàng)…

