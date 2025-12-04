Hành trình hồi sinh mẫu vật: Từ phòng chế tác đến không gian trưng bày

  • Huế ngày nay Online
HNN - Tại Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung (Bảo tàng), công việc chế tác - bảo quản không chỉ là chuyên môn kỹ thuật mà còn là sứ mệnh gìn giữ ký ức thiên nhiên.

 Các cán bộ Bảo tàng đang tỉ mỉ chế tác mẫu vật động vật, từng bước phục dựng để đưa vào trưng bày

Thiên nhiên được hồi sinh

Đằng sau những mẫu gấu chó, tê tê hay rắn hổ mang chúa được đặt ngay ngắn trên bục trưng bày là câu chuyện “hồi sinh” đầy công phu. Người trực tiếp tham gia chế tác, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Nghiên cứu - Sưu tập kể lại: “Khi chúng tôi tiếp nhận, đa phần chỉ là xác động vật thô, có khi đã phân hủy một phần. Muốn biến nó thành tiêu bản, cán bộ phải tách từng lớp da, làm sạch mô mềm, xử lý hóa chất chống mốc, rồi mới đến khâu dựng hình”. Nhiều mẫu lớn như gấu hay trăn, riêng việc khử mỡ và ngăn dầu thấm ra bề mặt cũng kéo dài cả tháng.

Năm 2024, Bảo tàng đã hoàn thiện chế tác nhiều mẫu vật quý hiếm, trong đó có voọc chà vá chân xám - loài linh trưởng đặc hữu đang nguy cấp, 5 rắn hổ mang chúa, 1 gấu chó (bao gồm da và xương) và 1 tê tê Java phục vụ triển lãm lưu động. Điểm đặc biệt là nhiều mẫu không chỉ dừng lại ở bộ da nhồi bông, mà còn có cả bộ xương ráp chuẩn để phục vụ đồng thời nghiên cứu khoa học và trưng bày.

Ông Lê Nguyễn Thới Trung, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng nhấn mạnh: “Một tiêu bản chỉ được coi là thành công khi vừa giữ đúng đặc trưng giải phẫu, vừa tạo cảm giác gần gũi cho người xem. Công chúng phải thấy đó là con vật từng sống, chứ không phải mô hình nhân tạo”. Vì thế, công việc chế tác đòi hỏi sự hòa quyện giữa kiến thức sinh học, kỹ thuật bảo tồn và óc thẩm mỹ của các chuyên gia.

Công việc này cũng không thể tách rời sự hỗ trợ từ các viện nghiên cứu. ThS. Hà Thanh Tùng (chuyên gia Bảo tàng Sinh học, Viện Khoa học sự sống, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: “Độ ẩm miền Trung rất cao, nếu không xử lý đúng cách, xương sẽ mốc, ố vàng, da sẽ mục, lông sẽ rụng. Vì vậy, ngay từ khâu chế tác ban đầu, việc xử lý phải cẩn thận và tuân thủ đúng quy trình, nhằm bảo đảm tiêu bản xương và da có thể tồn tại lâu dài với điều kiện thời tiết ở đây, thay vì chỉ vài năm là xuống cấp”.

Không chỉ cán bộ và chuyên gia, chính sự đóng góp từ cộng đồng và cơ quan chức năng cũng làm nên sự phong phú của các mẫu vật trưng bày tại Bảo tàng. Mẫu tê tê hay rắn hổ mang chúa nhiều khi đến từ tang vật tịch thu trong các vụ buôn bán động vật rừng. Có mẫu lại là mẫu vật trao tặng, chuyển giao từ viện nghiên cứu, các cơ quan trong và ngoài thành phố. Mỗi hiện vật vì thế mang trong mình cả câu chuyện về hành trình từ một cá thể chết ngoài tự nhiên được “sống lại” trong Bảo tàng.

Bảo quản - giữ sự sống cho mẫu vật

Với hơn 5.000 mẫu vật và tiêu bản hiện có, cán bộ Bảo tàng phải duy trì quy trình giám sát nghiêm ngặt quanh năm. Họ kiểm tra nồng độ cồn, formalin trong lọ, thay dung dịch khi đục, vệ sinh bụi bẩn, sấy khô thực vật, chống mối mọt, thay hạt hút ẩm cho bộ côn trùng, phun hóa chất chống bọ ăn lông ở tiêu bản da, theo dõi nhiệt độ tủ đông cho xương và mô.

Hàng năm, Bảo tàng tiến hành nhiều đợt kiểm tra định kỳ và thường xuyên với hàng loạt biện pháp cụ thể: xử lý mẫu cá, san hô; sấy lại bộ mẫu gỗ; kiểm soát phong hóa bộ địa chất - cổ sinh; gia cố mẫu bị bong keo. Toàn bộ quy trình được hỗ trợ bởi hệ thống điều hòa, máy hút ẩm, tủ sấy, tủ đông, những thiết bị phải vận hành gần như liên tục để chống chọi với khí hậu khắc nghiệt miền Trung.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa cho biết, bảo quản mẫu vật giống như chăm sóc một sinh thể sống, đòi hỏi sự kiên nhẫn và quan sát thường xuyên. Sự tỉ mỉ ấy giúp cho mỗi mẫu vật không chỉ tồn tại, mà còn giữ được hình dáng nguyên vẹn phục vụ công chúng nhiều năm sau.

Anh Lê Hữu Hải (phường Thủy Xuân, thành phố Huế) chia sẻ sau khi tham quan: “Khi nhìn thấy tiêu bản gấu chó hay tê tê trong tình trạng gần như nguyên vẹn, tôi mới hiểu công sức bảo quản phía sau. Đó không chỉ là tiêu bản trưng bày, mà còn là thông điệp về sự trân trọng thiên nhiên”.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung đã triển khai hệ thống quản lý dữ liệu mẫu vật, gắn mã định danh cho từng tiêu bản và cập nhật tình trạng bảo quản định kỳ.

Ông Thới Trung cho biết: “Các bộ mẫu vật quý hiếm tại Bảo tàng giúp cho công chúng khi quan sát thấy rõ sự công phu, tỉ mỉ trong từng công đoạn xử lý, chế tác và phục chế. Đó không chỉ là “bằng chứng sống” về giá trị đa dạng sinh học của tự nhiên mà còn mang giá trị về tri thức trong giải phẫu học, phân loại học. Bên cạnh đó, việc số hóa mẫu vật giúp người xem có thêm dữ liệu và thông tin khoa học được tái hiện sinh động, làm tăng thêm sự tò mò, khám phá, đặc biệt với thế hệ trẻ yêu thích trải nghiệm học tập trực quan”.

Bài, ảnh: Đinh Văn
Hành trình phấn đấu bền bỉ của một cô giáo mầm non

7 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, được UBND TP. Huế tặng Bằng khen... Đó là thành tích nổi bật của cô Cao Thị Điệp - giáo viên Trường Mầm non Hương Bình (xã Bình Điền).

Hành trình phấn đấu bền bỉ của một cô giáo mầm non
Huế - đô thị di sản và hành trình gắn kết văn hóa cùng Nhật Bản

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng, hợp tác địa phương đã và đang trở thành động lực quan trọng tạo nên những kết nối bền chặt giữa hai quốc gia. Với Huế - đô thị di sản độc đáo của Việt Nam - Nhật Bản không chỉ là đối tác kinh tế, thương mại hay du lịch, mà còn là người bạn đồng hành đặc biệt trong hành trình trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, và phát triển bền vững dựa trên giá trị di sản.

Huế - đô thị di sản và hành trình gắn kết văn hóa cùng Nhật Bản
GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy cùng hành trình bền bỉ cống hiến

Ở Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, khi nhắc đến sự tận tâm, uyên bác và phẩm chất thanh sạch của một người thầy, nhiều thế hệ sinh viên, học viên và đồng nghiệp đều dành những lời trân trọng khi nhắc đến GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng nhà trường. Không chỉ là một nhà quản lý, một người lãnh đạo tài năng, ông còn là người thầy mẫu mực, chọn gắn bó trọn vẹn đời mình với giáo dục, y học và những giá trị nhân văn bền vững.

GS TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cùng hành trình bền bỉ cống hiến
“Hành trình vì hòa bình” - Một di sản quý

“Hành trình vì hòa bình” là một trong bốn cuốn của bộ sách gia đình “Tướng Thanh - Tướng Vịnh” do Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Công ty Sách Omega+ giới thiệu, vừa được phát hành.

“Hành trình vì hòa bình” - Một di sản quý
“Hồi sinh” thiết bị điện, xe máy sau mưa lũ

Sau ba đợt mưa lũ liên tiếp, hàng nghìn hộ dân ở Huế bị thiệt hại nặng. Khi nước vừa rút, sân Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trở thành điểm sửa chữa miễn phí, nơi thầy và trò cùng nhau “hồi sinh” hàng trăm thiết bị điện, điện lạnh, điện tử ngập trong nước lũ

“Hồi sinh” thiết bị điện, xe máy sau mưa lũ

