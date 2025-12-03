Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 49, ra ngày 4/12

Trang nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 49

Rưng rưng xúc động nữa là câu chuyện về “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc lại một lần nữa được tác giả Hiền An kể lại qua bài viết: “Chiến dịch Quang Trung” - một quyết tâm, một mong muốn thật đẹp!

Tác giả viết: Sự quan tâm tận tình của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của người đứng đầu Chính phủ đã sưởi ấm, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho người dân vùng lũ. Chọn tên “Chiến dịch Quang Trung”, tôi hiểu Thủ tướng muốn nhắc nhớ về hào khí mùa Xuân năm Kỷ Dậu của 235 năm trước (1789), từ Phú Xuân, Quang Trung Nguyễn Huệ đã lên ngôi hoàng đế và xuất quân thần tốc đại phá 29 vạn quân Thanh, hẹn với tướng sĩ sẽ ăn Tết vào ngày mồng 7 ngay tại Kinh thành Thăng Long. Và ông đã thực hiện đúng lời hứa như vậy! Năm nay, cũng với tinh thần táo bạo, thần tốc, chắc thắng như thế, Thủ tướng muốn không một người dân nào là không có nhà ở khi tết Bính Ngọ gõ cửa. Có nhà là có an cư, có an cư ắt sẽ được lạc nghiệp - Một quyết tâm, một mong muốn thật đẹp và thật ý nghĩa.

“Tôi tin Huế sẽ trở thành một trung tâm khoa học, công nghệ có bản sắc” tiêu đề của cuộc gặp gỡ giữa ông Hồ Đắc Thái Hoàng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế với phóng viên của Huế ngày nay Cuối tuần. Trong đó, ông Hồ Đắc Thái Hoàng chia sẻ: “Trên thực tế, Huế không thiếu những câu chuyện sáng tạo truyền cảm hứng. Trong lĩnh vực y học và y sinh, Bệnh viện Trung ương Huế đạt nhiều thành tựu tầm quốc gia như ghép tạng, tim mạch, hỗ trợ sinh sản, nghiên cứu kiến thức lõi về y sinh, nội tiết, khẳng định trình độ trí thức Huế hoàn toàn đủ sức dẫn đầu ở nhiều lĩnh vực chuyên sâu mang tính bền vững. Ở lĩnh vực văn hóa - công nghệ, các dự án số hóa di sản, phục dựng 3D, ứng dụng AI của các nhóm nghiên cứu trẻ đang mở ra hướng bảo tồn hoàn toàn mới. Trong nông nghiệp, các mô hình công nghệ sinh học, sản phẩm vật liệu mới, sản xuất hữu cơ của sinh viên và các dự án khởi nghiệp Huế đang tạo hiệu ứng tích cực cho cộng đồng. Tất cả những thành tựu này cho thấy, cộng đồng các nhà nghiên cứu chuyên và không chuyên ở Huế đang từng bước thiết lập các mắt xích của hệ sinh thái KHCN và từng bước thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở của niềm tin, để sáng tạo theo cách sâu sắc và giàu bản sắc riêng có…

Cùng với những nội dung trên, Huế ngày nay Cuối tuần số này còn có các nội dung hấp dẫn như: Khát vọng thương hiệu trăm năm (Nhật Nguyên); Khi chuyển đổi xanh không chỉ là khẩu hiệu (Hoàng Loan); Gừng phong thủy lên ngôi (Tuệ Băng); Đọc “Người đi trong bão lũ” nghĩ về những danh xưng cao quý (Thu Huế); Đi tìm “thơm” trong câu ca dao xứ Truồi (Ngô Công Tấn); Nỗi nhớ ngày mưa (Xuân An); Chuyện về dòng họ các dân tộc ở A Lưới (Nhật Minh); Cơ hội tuyệt vời để quảng bá Huế (Bùi Ngọc Long); “Ánh sáng ấm” cho ngày trở lại (Minh Nguyên); Một chiều đông (Lê Ngọc Sơn); Những cơ hội vàng của thể thao Huế tại Sea Games 33 (Hàn Đăng)…

Trân trọng mời bạn đọc đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 49, hoặc truy cập https://huengaynay.vn/xem-bao, từ ngày 7/12.