Sức sống mới từ những câu lạc bộ văn nghệ vùng cao

CLB Dân ca truyền thống Pa Hy đã góp phần gìn giữ văn hóa, văn nghệ truyền thống của người Pa Hy

Một buổi chiều tại nhà văn hóa xã A Lưới 1, những nhịp chân uyển chuyển vang lên theo tiếng cồng chiêng quen thuộc. Đây là buổi sinh hoạt định kỳ của CLB Văn nghệ dân gian xã A Lưới 1, được hình thành đầu năm 2024 với hơn 20 thành viên, phần lớn là thanh, thiếu niên yêu thích dân ca và dân vũ.

Giữa vòng tròn tập luyện, chị Hồ Thị Lêu, Chủ nhiệm CLB Văn nghệ dân gian kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác, nhắc từng nhịp chân sao cho đúng phách. “Khi có nơi sinh hoạt cố định, mọi người đến đông hơn. Các em trẻ tiếp thu nhanh, càng tập càng hăng say”, chị Lêu chia sẻ.

CLB duy trì hoạt động đều đặn, tập các điệu múa và làn điệu dân ca đặc trưng của đồng bào Pa Cô - Tà Ôi. Nhiều buổi sinh hoạt nhóm dành thời gian ghi lại những bài hát cũ, phục dựng nhạc cụ truyền thống như đàn đinh pút, khèn bè, trống chày. Việc này giúp thành viên hiểu sâu hơn về âm sắc, nhịp điệu và ý nghĩa của từng tiết mục.

Phong trào văn nghệ tại vùng cao tiếp tục được tiếp thêm sinh khí bởi CLB Nghệ thuật Arel Linh của xã A Lưới 2. Được dẫn dắt bởi A Rel Thùy Linh, người trưởng thành trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ và có nền tảng chuyên môn về thanh nhạc lẫn biên đạo, CLB nhanh chóng thu hút hơn 20 thành viên chính thức và nhiều bạn trẻ tham gia không thường xuyên. Tất cả gặp nhau vào những buổi chiều để luyện tập, chỉnh từng động tác và thống nhất đội hình trước mỗi chương trình biểu diễn.

Trong sân nhà quen thuộc, Linh luôn đứng ở vị trí trung tâm, vừa thị phạm động tác vừa nhắc từng nhịp chân sao cho đúng. “Chỉ cần một động tác lệch nhịp là tiết mục sẽ lệch bản sắc của dân tộc mình”, Linh chia sẻ.

Nhờ khả năng kết hợp ca và múa một cách hài hòa, CLB Arel Linh được nhiều cơ quan, đơn vị, điểm du lịch và homestay mời biểu diễn. Mỗi tiết mục đều mang đến sự gần gũi nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của văn hóa vùng cao. Với các thành viên trẻ, đây còn là dịp để kể câu chuyện của dân tộc mình bằng âm nhạc, chuyển động và trang phục truyền thống.

Tại xã Bình Điền, CLB Dân ca truyền thống Pa Hy duy trì sinh hoạt đều đặn tại ngôi nhà cộng đồng, nơi tiếng cồng chiêng và những giai điệu cha chấp vang lên quen thuộc mỗi buổi tập. Trong những buổi sinh hoạt, các nghệ nhân hát mẫu, hướng dẫn lại từng nhịp, từng câu hát để lớp trẻ học và ghi nhớ. Nhiều bài dân ca giao duyên và điệu múa truyền thống từng thưa vắng trong đời sống nay được thể hiện đầy đủ hơn nhờ sự kiên trì của các thành viên.

Với người Pa Hy, việc duy trì CLB không chỉ là để duy trì một hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà còn là giữ lấy phong tục và tinh thần cộng đồng. Nhờ hoạt động ổn định và sự tham gia của cả người trẻ lẫn nghệ nhân lớn tuổi, CLB Dân ca truyền thống Pa Hy đã góp phần giúp bản sắc Pa Hy tiếp tục hiện diện bền vững trong đời sống hôm nay.

Nghệ nhân Ưu tú Hồ Thị Tư (nguyên Phó phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện A Lưới cũ) đánh giá cao vai trò của các CLB trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa vùng cao. Bà chia sẻ: Các CLB tạo môi trường để người trẻ học lại từng điệu múa, lời hát. Khi có nơi sinh hoạt ổn định, phong trào mạnh lên, nhiều giá trị được khôi phục. Địa phương luôn tạo điều kiện để các nhóm tham gia biểu diễn, đó là cách giúp văn hóa dân gian bước ra khỏi phạm vi thôn bản và được nhiều người biết đến hơn. Việc hỗ trợ trang phục, đạo cụ, sân bãi và tạo cơ hội biểu diễn trong các sự kiện lớn không chỉ giúp các thành viên rèn luyện kỹ năng mà còn lan tỏa văn hóa dân gian đến du khách và cộng đồng. Đây là bước đi quan trọng để duy trì sức sống của văn hóa vùng cao trong bối cảnh hiện nay.