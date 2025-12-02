  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 03/12/2025 13:07

Sức sống mới từ những câu lạc bộ văn nghệ vùng cao

HNN - Tại các xã vùng cao của Huế, phong trào văn hóa, văn nghệ đang khởi sắc khi nhiều câu lạc bộ (CLB) văn nghệ dân gian được hình thành và duy trì sinh hoạt thường xuyên.

Những “người dẫn đường” của vùng cao A LướiChuyển đổi số lan tỏa đến lớp học vùng caoChăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao

 CLB Dân ca truyền thống Pa Hy đã góp phần gìn giữ văn hóa, văn nghệ truyền thống của người Pa Hy

Một buổi chiều tại nhà văn hóa xã A Lưới 1, những nhịp chân uyển chuyển vang lên theo tiếng cồng chiêng quen thuộc. Đây là buổi sinh hoạt định kỳ của CLB Văn nghệ dân gian xã A Lưới 1, được hình thành đầu năm 2024 với hơn 20 thành viên, phần lớn là thanh, thiếu niên yêu thích dân ca và dân vũ.

Giữa vòng tròn tập luyện, chị Hồ Thị Lêu, Chủ nhiệm CLB Văn nghệ dân gian kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác, nhắc từng nhịp chân sao cho đúng phách. “Khi có nơi sinh hoạt cố định, mọi người đến đông hơn. Các em trẻ tiếp thu nhanh, càng tập càng hăng say”, chị Lêu chia sẻ.

CLB duy trì hoạt động đều đặn, tập các điệu múa và làn điệu dân ca đặc trưng của đồng bào Pa Cô - Tà Ôi. Nhiều buổi sinh hoạt nhóm dành thời gian ghi lại những bài hát cũ, phục dựng nhạc cụ truyền thống như đàn đinh pút, khèn bè, trống chày. Việc này giúp thành viên hiểu sâu hơn về âm sắc, nhịp điệu và ý nghĩa của từng tiết mục.

Phong trào văn nghệ tại vùng cao tiếp tục được tiếp thêm sinh khí bởi CLB Nghệ thuật Arel Linh của xã A Lưới 2. Được dẫn dắt bởi A Rel Thùy Linh, người trưởng thành trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ và có nền tảng chuyên môn về thanh nhạc lẫn biên đạo, CLB nhanh chóng thu hút hơn 20 thành viên chính thức và nhiều bạn trẻ tham gia không thường xuyên. Tất cả gặp nhau vào những buổi chiều để luyện tập, chỉnh từng động tác và thống nhất đội hình trước mỗi chương trình biểu diễn.

Trong sân nhà quen thuộc, Linh luôn đứng ở vị trí trung tâm, vừa thị phạm động tác vừa nhắc từng nhịp chân sao cho đúng. “Chỉ cần một động tác lệch nhịp là tiết mục sẽ lệch bản sắc của dân tộc mình”, Linh chia sẻ.

Nhờ khả năng kết hợp ca và múa một cách hài hòa, CLB Arel Linh được nhiều cơ quan, đơn vị, điểm du lịch và homestay mời biểu diễn. Mỗi tiết mục đều mang đến sự gần gũi nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng của văn hóa vùng cao. Với các thành viên trẻ, đây còn là dịp để kể câu chuyện của dân tộc mình bằng âm nhạc, chuyển động và trang phục truyền thống.

Tại xã Bình Điền, CLB Dân ca truyền thống Pa Hy duy trì sinh hoạt đều đặn tại ngôi nhà cộng đồng, nơi tiếng cồng chiêng và những giai điệu cha chấp vang lên quen thuộc mỗi buổi tập. Trong những buổi sinh hoạt, các nghệ nhân hát mẫu, hướng dẫn lại từng nhịp, từng câu hát để lớp trẻ học và ghi nhớ. Nhiều bài dân ca giao duyên và điệu múa truyền thống từng thưa vắng trong đời sống nay được thể hiện đầy đủ hơn nhờ sự kiên trì của các thành viên.

Với người Pa Hy, việc duy trì CLB không chỉ là để duy trì một hoạt động văn hóa nghệ thuật, mà còn là giữ lấy phong tục và tinh thần cộng đồng. Nhờ hoạt động ổn định và sự tham gia của cả người trẻ lẫn nghệ nhân lớn tuổi, CLB Dân ca truyền thống Pa Hy đã góp phần giúp bản sắc Pa Hy tiếp tục hiện diện bền vững trong đời sống hôm nay.

Nghệ nhân Ưu tú Hồ Thị Tư (nguyên Phó phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện A Lưới cũ) đánh giá cao vai trò của các CLB trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa vùng cao. Bà chia sẻ: Các CLB tạo môi trường để người trẻ học lại từng điệu múa, lời hát. Khi có nơi sinh hoạt ổn định, phong trào mạnh lên, nhiều giá trị được khôi phục. Địa phương luôn tạo điều kiện để các nhóm tham gia biểu diễn, đó là cách giúp văn hóa dân gian bước ra khỏi phạm vi thôn bản và được nhiều người biết đến hơn. Việc hỗ trợ trang phục, đạo cụ, sân bãi và tạo cơ hội biểu diễn trong các sự kiện lớn không chỉ giúp các thành viên rèn luyện kỹ năng mà còn lan tỏa văn hóa dân gian đến du khách và cộng đồng. Đây là bước đi quan trọng để duy trì sức sống của văn hóa vùng cao trong bối cảnh hiện nay.

Bài, ảnh: Bạch Châu
 Từ khóa:
câu lạc bộvăn nghệvùng cao
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Những “người dẫn đường” của vùng cao A Lưới

Ở những bản làng vùng cao A Lưới, già làng, người có uy tín không chỉ giữ gìn những nếp sống văn hóa truyền thống mà còn luôn đồng hành cùng bà con trong hành trình phát triển kinh tế. Họ là điểm tựa tinh thần, đồng thời là những người truyền đạt chủ trương, kết nối người dân với chính quyền, giúp bà con tự tin xây dựng cuộc sống bền vững trên quê hương.

Những “người dẫn đường” của vùng cao A Lưới
Chuyển đổi số lan tỏa đến lớp học vùng cao

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giảng dạy đang tạo bước chuyển tích cực trong giáo dục vùng cao của TP. Huế. Từ những bài giảng điện tử đầu tiên ở A Lưới đến các mô hình phòng học thông minh, phong trào chuyển đổi số đang góp phần thu hẹp khoảng cách tri thức, mang đến cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh miền núi.

Chuyển đổi số lan tỏa đến lớp học vùng cao
Chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao

Địa hình cách trở, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhưng công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng cao trên địa bàn thành phố Huế luôn được ngành y tế địa phương đặc biệt quan tâm. Đội ngũ y, bác sĩ những nơi này luôn nỗ lực, không quản ngại gian khổ để mỗi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất có thể.

Chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao
Phát triển kỹ năng mềm từ các câu lạc bộ

Sau những giờ học căng thẳng, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học Huế có thể “thả mình” vào không gian sáng tạo và năng động của các câu lạc bộ (CLB) để phát triển kỹ năng.

Phát triển kỹ năng mềm từ các câu lạc bộ
Bước tiến trong quản lý phát triển vùng dân tộc thiểu số

Chính phủ ban hành Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Văn bản này tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc hoạch định chính sách, bố trí nguồn lực, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới, hướng tới phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số. ​

Bước tiến trong quản lý phát triển vùng dân tộc thiểu số

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top