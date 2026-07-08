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Thế giới

Xúc tiến thành lập Tổ chức Hợp tác trí tuệ nhân tạo thế giới

ClockThứ Bảy, 18/07/2026 09:00
Theo Tân Hoa xã, tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, đại diện 29 quốc gia đã ký thỏa thuận về việc thành lập Tổ chức Hợp tác trí tuệ nhân tạo thế giới (WAICO), mở ra cơ chế hợp tác quốc tế mới trong lĩnh vực quản trị và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

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Lễ ký thỏa thuận thành lập WAICO. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Lễ ký có sự tham dự của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cùng đại diện nhiều tổ chức quốc tế.

Theo thỏa thuận, WAICO là một tổ chức quốc tế liên chính phủ độc lập, có trụ sở tại Thượng Hải, hoạt động trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy tham vấn rộng rãi, hợp tác cùng có lợi và tuân thủ cách tiếp cận đặt con người ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển AI. Tổ chức được thành lập nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và quản trị toàn cầu về trí tuệ nhân tạo, hướng tới phát triển công nghệ theo hướng an toàn, công bằng và mang lại lợi ích cho cộng đồng quốc tế.

Ngày 17/7, tại Thượng Hải, diễn ra lễ khai mạc Hội nghị AI thế giới năm 2026 và Cuộc họp cấp cao về quản trị AI toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra các đề xuất về phát triển và quản trị AI, trong đó kêu gọi tăng cường đoàn kết và hoàn thiện quản trị AI toàn cầu.

Cũng tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ cung cấp cho các nước đang phát triển 5.000 cơ hội tham gia các chương trình đào tạo và hội thảo về AI trong vòng 5 năm tới.

https://nhandan.vn/xuc-tien-thanh-lap-to-chuc-hop-tac-tri-tue-nhan-tao-the-gioi-post976357.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: xúc tiếnthành lậpTổ chức Hợp tác trí tuệ nhân tạo thế giới
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