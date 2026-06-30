Huy động nguồn lực xã hội hóa, nâng cao điều kiện hoạt động dàn nhạc Kèn Huế

Câu lạc bộ Dàn nhạc Kèn Huế hướng đến phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới

CLB Dàn nhạc Kèn Huế thành lập cuối năm 2020. Ngày 1/1/2021, sau 75 năm vắng bóng, tiếng kèn Huế chính thức vang lên trở lại tại Nhà Kèn bên bờ sông Hương. Ban đầu, CLB có 50 thành viên, trong đó 40 nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ hơi, hoạt động theo mô hình xã hội hóa, phi lợi nhuận.

Trong nhiệm kỳ đầu, CLB đã tổ chức hơn 80 buổi biểu diễn phục vụ người dân và du khách tại Nhà Kèn, tham gia các kỳ Festival Huế, các lễ hội đường phố, các chương trình nghệ thuật, biểu diễn trên sóng truyền hình, phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa và nhiều hoạt động cộng đồng. Năm 2024, CLB được mời biểu diễn phục vụ lễ dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên (Nghệ An) và nhiều chương trình giao lưu nghệ thuật tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Hà Tĩnh.

Đại hội cũng nhìn nhận một số khó khăn trong quá trình hoạt động như nguồn kinh phí hạn chế, thiếu nhạc cụ, trang phục xuống cấp, lực lượng nhạc công giảm dần do nhiều thành viên lớn tuổi hoặc chuyển công tác, việc thu hút lớp nghệ sĩ trẻ vẫn còn nhiều thách thức.

Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Câu lạc bộ hướng đến việc kiện toàn tổ chức, mở rộng hội viên, huy động nguồn lực xã hội hóa để nâng cao điều kiện hoạt động. Bên cạnh duy trì các buổi biểu diễn định kỳ, Câu lạc bộ sẽ tích cực tham gia các sự kiện văn hóa, chính trị, từng bước đưa dàn nhạc kèn trở thành điểm nhấn trong đời sống văn hóa của Huế.