  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 18/10/2026 14:42

Huế chọn lối riêng

HNN - Nếu San Fernando có đèn lồng khổng lồ, thì Huế cũng sở hữu những biểu tượng văn hóa có tính giải trí và trải nghiệm cao. Ca Huế trên sông Hương, sân khấu âm nhạc nước độc bản, là một minh chứng.

Bảo vệ nguồn lợi, phát triển nghề cáHuấn luyện “truyền nhân” ca Huế trong trường họcHân hoan cùng “Huế - Niềm tin và khát vọng”Giữ hồn ca Huế bằng “Lời ca châu ngọc”Bế mạc chương trình tập huấn kỹ năng biểu diễn Ca Huế

Kỳ đài và Quảng trường Ngọ Môn được biến hóa thành “biển ánh sáng” về đêm. Ảnh: NQ

Huế lọt vào danh sách đề cử, nhưng danh hiệu “Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á 2026” (Asia’s Leading Cultural City Destination 2026) của giải thưởng World Travel Awards (WTA) cuối cùng được trao vào tháng 9 vừa qua, đã chính thức thuộc về thành phố San Fernando (Philippines). Không chỉ vượt qua Huế, San Fernando còn để lại phía sau những tên tuổi lớn, như Bắc Kinh (Trung Quốc), Kyoto (Nhật Bản) hay Seoul (Hàn Quốc). Ra đời năm 1993, WTA thường được ví như “Giải Oscar của ngành du lịch thế giới”. Huế từng được đề cử ở cùng hạng mục vào năm 2023 và tiếp tục duy trì vị thế trong danh sách đề cử năm 2024 lẫn 2026.

San Fernando sở hữu một biểu tượng văn hóa có tính giải trí cao là lễ hội đèn lồng khổng lồ, kết hợp cùng chiến lược hiện đại hóa trải nghiệm đô thị và tận dụng tối đa sức mạnh của truyền thông số. Thành phố này khéo léo lồng ghép di sản vào đời sống hiện đại, từ dịch vụ trải nghiệm xe ngựa truyền thống miễn phí quanh các khu đô thị mới, đến kết hợp kiến trúc thuộc địa với trung tâm thương mại và ẩm thực địa phương phong phú.

Nếu San Fernando có đèn lồng khổng lồ, thì Huế cũng sở hữu những biểu tượng văn hóa có tính giải trí và trải nghiệm cao. Ca Huế trên sông Hương, sân khấu âm nhạc nước độc bản, là một minh chứng. Thay vì ngồi trong nhà hát, du khách được xuống thuyền rồng, thả hồn theo những điệu hò, lý, nam ai, nam bình giữa không gian sông nước lung linh về đêm, kết hợp thả hoa đăng cầu may mắn. Trải nghiệm này đã được làm mới bằng việc nâng cấp chất lượng thuyền du lịch thành các không gian du thuyền hạng sang, kết hợp ẩm thực cung đình cao cấp và ứng dụng các hiệu ứng ánh sáng LED dọc bờ sông để tăng hiệu quả thị giác.

Chưa dừng lại, Kỳ đài và Quảng trường Ngọ Môn được biến hóa thành “biển ánh sáng” về đêm, làm tâm điểm cho các màn trình diễn công nghệ 3D Mapping hoành tráng, các đại nhạc hội và lễ hội âm nhạc điện tử. Nghệ thuật diều Huế - mệnh danh là “múa rối trên không” - cùng nền ẩm thực đường phố phong phú mang đến những “trải nghiệm vị giác liên tục”... Huế rõ ràng không thiếu chất liệu giải trí đại chúng.  Điều thành phố đang hướng tới là kết nối các biểu tượng này thành một chuỗi dịch vụ xuyên suốt để du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn khi ghé thăm.

San Fernando cùng nhiều thành phố đoạt giải gần đây thường chọn xu hướng hiện đại hóa trải nghiệm, kết hợp văn hóa truyền thống với các yếu tố giải trí công nghệ cao, phát triển kinh tế đêm bùng nổ và tổ chức các sự kiện lễ hội đại chúng nhằm thu hút tệp khách hàng trẻ quốc tế. Trong khi đó, Huế ưu tiên giữ gìn tính nguyên bản và độ sâu lắng của di sản. Sự hiện đại hóa ở Huế tập trung vào “hạ tầng số” và “trải nghiệm thông minh”, chứ không nằm ở việc xây dựng các công trình giải trí hào nhoáng hay các tổ hợp mua sắm sầm uất bao quanh vùng di tích.

Nói cách khác, Huế không hề đứng ngoài dòng chảy hiện đại hóa, mà đang chọn cho mình một lối đi riêng: Hiện đại hóa một cách thận trọng để tránh làm tổn thương cốt cách di sản. Việc không giành chiến thắng trước San Fernando tại World Travel Awards 2026 không hẳn là sự “thất bại” về mặt chất lượng di sản, mà chủ yếu đến từ sự khác biệt trong tiêu chí bình chọn và chiến lược cạnh tranh của giải thưởng này.

Đan Duy
 Từ khóa:
trải nghiệmCa Huếsông Hương
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chủ động trước thiên tai, vững vàng trong phát triển

Việc UBND thành phố ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026–2030 theo Quyết định số 3279/QĐ-UBND, ngày 6/10/2026, cho thấy một bước chuyển trong cách tiếp cận: chủ động quản lý rủi ro, giảm mức độ tổn thương và nâng cao khả năng chống chịu. Với Huế, nơi thiên tai thường xuyên tác động từ miền núi đến đồng bằng, đô thị và ven biển, đây là yêu cầu gắn trực tiếp với chất lượng phát triển.

Chủ động trước thiên tai, vững vàng trong phát triển
Khởi nghiệp từ những trải nghiệm rất Huế

Không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú, chị Đinh Thị Phương Thy (SN 1991, phường Kim Long) đưa du khách đến gần hơn với văn hóa bản địa bằng những trải nghiệm đời thường như làm nón, làm bánh, nấu cơm Huế, ướp trà sen... Từ một homestay nhỏ, chị từng bước xây dựng mô hình kết nối du khách với cộng đồng, tạo thêm việc làm và thu nhập cho lao động địa phương. Dự án “O Thy - Heritage Hub, hệ sinh thái kết nối trải nghiệm di sản Huế” của chị Phương Thy đoạt giải Nhì Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp - Hành trình chuyển đổi số” năm 2026.

Khởi nghiệp từ những trải nghiệm rất Huế
Mở hướng hợp tác đầu tư giữa TP. Huế và Tập đoàn Sun Group

Sáng 25/9, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Sun Group do ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng Miền Trung, làm trưởng đoàn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Mở hướng hợp tác đầu tư giữa TP Huế và Tập đoàn Sun Group

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top