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ClockChủ Nhật, 09/08/2026 05:54

Giữ hồn ca Huế bằng “Lời ca châu ngọc”

HNN - Một ngày giữa tháng 7, nhà thơ Võ Quê cùng Bảo tàng Lịch sử TP. Huế phối hợp tổ chức buổi ra mắt ấn phẩm “Lời ca châu ngọc”. Nhiều người đến dự đã không khỏi xúc động trước tấm chân tình của một con người nặng lòng với ca Huế.

Ra mắt tập sách Lời ca châu ngọc

 Nhà thơ Võ Quê phát biểu tại buổi ra sách.

Bên cạnh việc duy trì sân chơi nghệ thuật ca Huế với CLB Ca Huế thính phòng, nhà thơ Võ Quê - Chủ nhiệm CLB này còn là người sưu tầm, biên soạn các bài bản về ca Huế. Mỗi bài bản ca Huế được sưu tầm, biên soạn không chỉ là công sức, tâm huyết mà còn là cách để bảo tồn, phát huy giá trị của bộ môn nghệ thuật này trong đời sống đương đại. “Lời ca châu ngọc” ra đời từ tâm nguyện đó.

Ý nghĩa hơn khi cuốn sách được ra mắt ngay ở không gian di tích Ưng Bình tại Châu Hương Viên, cuối đường Nguyễn Sinh Cung (TP. Huế) - nơi hội tụ các văn nhân, mặc khách của “Hương Bình thi xã” vang bóng một thời, như một lời khẳng định ca Huế đang được tiếp nối với tinh thần vừa bảo tồn, vừa hòa vào nhịp sống đương đại.

Một trong những mạch nguồn cảm xúc nổi bật của các bài ca Huế chính là tình yêu quê hương và cảnh sắc xứ Huế. Từ dòng Hương êm đềm, núi Ngự uy nghiêm, chùa Thiên Mụ cổ kính đến Kinh thành Huế trầm mặc và những miền quê thanh bình, tất cả hiện lên không chỉ như những bức tranh phong cảnh giàu thi vị mà còn là biểu tượng của ký ức văn hóa và bản sắc của vùng đất Đế đô một thuở. Qua từng câu ca, người đọc cảm nhận được tình yêu sâu nặng của các soạn giả hoàng tộc đối với quê hương, nơi đã vun đắp nên tâm hồn và cốt cách của biết bao thế hệ người Huế.

Các bài ca Huế được tuyển chọn trong cuốn sách này mang một giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt. Những lời ca được nâng niu như châu như ngọc, bởi trong đó chứa đựng tinh hoa văn hóa của một vùng đất và một thời đại. Người yêu ca Huế sẽ gặp lại những soạn giả nổi tiếng một thời như Mai Am Công chúa, Ưng Thiều, Ưng Bình, Ưng Thuyên, Bửu Bác, Bửu Huấn, Bửu Lộc, Tôn Thất Mỹ…

Chia sẻ về sự ra đời của “Lời ca châu ngọc”, TS Trần Văn Dũng (Phó Chủ tịch Thường trực Hội Văn nghệ dân gian Huế - người chuyên nghiên cứu về các nhân vật ở những phủ đệ Huế cũng như nghệ thuật ca Huế) tâm tình, điều đọng lại của cuốn sách không chỉ là giá trị của từng bài ca Huế mà còn là tình yêu tha thiết của nhà thơ Võ Quê đối với văn hóa và di sản, là tâm nguyện lưu giữ những thanh âm đang đứng trước sự biến đổi xã hội và nhịp sống hiện đại.

“Chúng tôi là những người đi sau, may mắn được lắng nghe những chia sẻ sâu sắc cũng như tiếp cận các công trình về văn hóa Huế, đặc biệt là về ca Huế của nhà thơ Võ Quê và luôn xem đó là nguồn tư liệu quý trên hành trình nghiên cứu của mình. Từ ông, chúng tôi được truyền cảm hứng về tình yêu di sản. Trong giới nghiên cứu và những người yêu mến văn hóa Huế, nhà thơ Võ Quê được trân trọng gọi là “người giữ hồn ca Huế””, anh Dũng chia sẻ.

Vì vậy, cuốn sách được xem như nguồn tư liệu rất quý đối với những ai yêu Huế, yêu văn hóa dân tộc và mong muốn gìn giữ hồn cốt văn hóa của vùng đất Cố đô trước dòng chảy không ngừng của hiện đại hóa.

Nhật Minh
 Từ khóa:
giới thiệu sáchgiữ hồn ca HuếLời ca châu ngọcnhà thơ Võ Quê
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