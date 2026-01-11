Từ một người hiến tạng chết não, 4 cuộc đời được hồi sinh

Tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng

Người hiến tạng 48 tuổi nhập viện ngày 22/5 trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông, nhiều lần ngừng tuần hoàn trên đường chuyển tuyến. Dù được cấp cứu hồi sinh tim phổi thành công, tổn thương não quá nặng, người bệnh được xác định chết não vào ngày 27/5.

Gia đình người bệnh quyết định thực hiện điều mà bản thân người bệnh từng mong muốn: hiến tặng tạng để cứu sống những người bệnh đang nguy kịch.

Ngay sáng 28/5, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hội chẩn hơn một giờ với sự tham dự của các chuyên gia trong và ngoài viện, dưới sự chủ trì của Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song - Giám đốc Bệnh viện.

Toàn bộ hệ thống điều phối ghép tạng được kích hoạt: gan phải ghép cho bệnh nhân nam 46 tuổi suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn; gan trái chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế ghép cho bệnh nhi một tuổi; tim ghép cho bệnh nhân nam 58 tuổi suy tim giai đoạn cuối.

Bệnh nhân được ghép tim bị suy tim giai đoạn cuối với phân suất tống máu thất trái (EF) giảm nặng, chỉ còn khoảng 20% và được theo dõi sát trong chương trình quản lý suy tim chuyên sâu của Khoa Nội Tim mạch.

Theo Thượng tá, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Ly - Phó Chủ nhiệm Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người bệnh suy tim giai đoạn cuối luôn đối mặt với nguy cơ rối loạn nhịp thất nguy hiểm, suy thận tiến triển, huyết khối, đột quỵ và suy đa cơ quan. Chỉ một đợt suy tim cấp nặng cũng có thể khiến người bệnh mất đi cơ hội ghép tim.

Đến 8 giờ 30 phút ngày 29/5, ca phẫu thuật lấy-ghép đa tạng bắt đầu. Là người trực tiếp thực hiện ca ghép tim, Thượng tá, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Tuấn Anh - Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Tim mạch cho biết, người nhận bị suy tim kéo dài, tim giãn lớn, huyết động bất ổn sau ghép là nguy cơ cực kỳ cao. Người hiến lại có nhiều điểm bất tương xứng với người nhận, khiến khả năng suy thất phải ngay sau ghép rất đáng lo. Ê-kíp đã chuẩn bị trước phương án xử lý cho mọi biến chứng có thể xảy ra.

Sau nỗ lực của cả ê-kíp, 11 giờ 50 phút, nhịp tim đầu tiên đã đập lại trong lồng ngực mới. Cùng thời điểm đó, một ca ghép gan được tiến hành tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và gan trái được khẩn trương chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho một bệnh nhi.

Từ lá gan của người hiến chết não đã giúp hai cuộc đời hồi sinh. Đây được coi là kỹ thuật phức tạp bậc nhất trong lĩnh vực ghép gan, đòi hỏi phẫu thuật viên phải đánh giá chính xác giải phẫu gan và các biến thể mạch máu-đường mật; tính toán thể tích mảnh ghép bảo đảm đủ chức năng sau ghép; phối hợp đồng bộ giữa kíp lấy tạng, kíp chia gan và hai kíp ghép gan.