Hơn 200 học sinh tiểu học tham gia giải cờ vua tranh cúp Hương Giang

ClockThứ Bảy, 28/03/2026 17:12
HNN.VN - Ngày 28/3, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Liên đoàn Cờ thành phố, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố tổ chức Giải cờ vua dành cho học sinh tiểu học năm học 2025-2026, tranh cúp Hương Giang.

Hơn 400 kỳ thủ tranh tài tại giải cờ vua, cờ tướng các câu lạc bộ tỉnh mở rộngBế mạc giải cờ vua, cờ tướng các câu lạc bộ tỉnh mở rộng 2024

 Các vận động viên tham gia thi đấu

Giải đấu thu hút 239 vận động viên là học sinh các khối lớp 3, 4, 5 tại các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học của 40 phường, xã trên địa bàn thành phố. Các em tham gia tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ theo từng khối lớp.

Đây là giải đấu truyền thống của giáo dục tiểu học TP. Huế, nhằm tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, góp phần duy trì và phát triển phong trào tập luyện, thi đấu cờ vua trong trường học.

Thông qua giải, ngành giáo dục thành phố tiếp tục khuyến khích học sinh rèn luyện tư duy logic, khả năng tập trung, bản lĩnh thi đấu; đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị, địa phương.

Giải đấu cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu cờ vua, tạo nguồn vận động viên cho các giải đấu cấp cao trong thời gian tới, qua đó góp phần phát triển phong trào thể thao học đường, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện.

Trong suốt thời gian thi đấu, các kỳ thủ nhỏ tuổi đã thi đấu với tinh thần tự tin, nghiêm túc. Nhiều em thể hiện sự bình tĩnh, tư duy chiến thuật tốt và quyết tâm đạt thành tích cao.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao các giải cá nhân, giải đồng đội nam, giải đồng đội nữ và giải toàn đoàn. Trong đó, phường Thanh Thủy đoạt giải Nhất toàn đoàn.

MINH HIỀN
Để học trò lớn lên cùng câu hò, điệu lý

Ca Huế đang được đưa vào trường học thông qua các hoạt động câu lạc bộ, tiết học âm nhạc và nội dung giáo dục văn hóa địa phương. Cách làm này nhằm giúp học sinh sớm tiếp cận di sản, qua đó hình thành lớp công chúng trẻ cho loại hình nghệ thuật truyền thống của vùng đất Cố đô.

Để học trò lớn lên cùng câu hò, điệu lý
Sẽ xử lý đúng quy định việc cô giáo dùng thước đánh học sinh

Những ngày qua, vụ việc một giáo viên tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa) có hành vi dùng thước đánh học sinh thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhà trường khẳng định, việc cô giáo dùng thước đánh học sinh là sai và sẽ xử lý theo quy định.

Sẽ xử lý đúng quy định việc cô giáo dùng thước đánh học sinh

