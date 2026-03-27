Hơn 200 học sinh tiểu học tham gia giải cờ vua tranh cúp Hương Giang

Các vận động viên tham gia thi đấu

Giải đấu thu hút 239 vận động viên là học sinh các khối lớp 3, 4, 5 tại các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học của 40 phường, xã trên địa bàn thành phố. Các em tham gia tranh tài ở các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ theo từng khối lớp.

Đây là giải đấu truyền thống của giáo dục tiểu học TP. Huế, nhằm tạo sân chơi trí tuệ bổ ích, góp phần duy trì và phát triển phong trào tập luyện, thi đấu cờ vua trong trường học.

Thông qua giải, ngành giáo dục thành phố tiếp tục khuyến khích học sinh rèn luyện tư duy logic, khả năng tập trung, bản lĩnh thi đấu; đồng thời tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị, địa phương.

Giải đấu cũng là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu cờ vua, tạo nguồn vận động viên cho các giải đấu cấp cao trong thời gian tới, qua đó góp phần phát triển phong trào thể thao học đường, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện.

Trong suốt thời gian thi đấu, các kỳ thủ nhỏ tuổi đã thi đấu với tinh thần tự tin, nghiêm túc. Nhiều em thể hiện sự bình tĩnh, tư duy chiến thuật tốt và quyết tâm đạt thành tích cao.

Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã trao các giải cá nhân, giải đồng đội nam, giải đồng đội nữ và giải toàn đoàn. Trong đó, phường Thanh Thủy đoạt giải Nhất toàn đoàn.