Hãy bắt đầu một ngày mới năng lượng

Bìa cuốn sách: Buổi sáng diệu kỳ

Cuốn sách này là sản phẩm của sự kết hợp độc đáo giữa ba tác giả với những góc nhìn bổ trợ nhau. Hal Elrod, tác giả của cuốn bestseller "The Miracle Morning" gốc, đã tạo nên một phong trào toàn cầu với triết lý "thức dậy sớm để thành công sớm". Natalie Janji chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc hướng dẫn sinh viên. Honorée Corder, một chuyên gia về năng suất và phát triển cá nhân, góp phần xây dựng những chiến lược cụ thể và khả thi.

Trái tim của cuốn sách nằm ở phương pháp SAVERS - một từ viết tắt đại diện cho sáu hoạt động cốt lõi mỗi người nên thực hiện trong buổi sáng:

Silence (Im lặng): Đó là những phút thiền định hoặc suy ngẫm để tâm trí được thanh tịnh trước khi bắt đầu ngày mới. Đối với những sinh viên thường xuyên bị quá tải thông tin, đây là cơ hội quý báu để não bộ được tái khởi động.

Affirmations (Khẳng định tích cực): Việc tự nhắc nhở bản thân về những giá trị, mục tiêu và khả năng của mình. Điều này đặc biệt quan trọng với sinh viên, những người thường xuyên đối mặt với hội chứng áp lực thua kém bạn bè và lo lắng về năng lực bản thân.

Visualization (Hình dung): Kỹ thuật tưởng tượng về tương lai mong muốn một cách sống động và chi tiết. Cuốn sách hướng dẫn sinh viên cách sử dụng công cụ này không chỉ để động viên bản thân, mà còn để lập kế hoạch cụ thể cho con đường sự nghiệp.

Exercise (Tập thể dục): Không nhất thiết phải là những buổi tập gym cường độ cao, mà có thể là yoga, chạy bộ nhẹ, hoặc thậm chí chỉ là những bài tập kéo giãn đơn giản. Mục tiêu là đánh thức cơ thể và tạo năng lượng cho cả ngày.

Reading (Đọc sách): 10 - 20 phút đọc sách mỗi sáng có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong việc mở rộng kiến thức và tư duy. Cuốn sách đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đọc những cuốn sách phát triển bản thân và kỹ năng chuyên môn.

Scribing (Viết nhật ký): Ghi chép suy nghĩ, cảm xúc và kế hoạch cho ngày mới. Đây không chỉ là công cụ tự soi chiếu mà còn là cách để theo dõi quá trình phát triển của bản thân.

Một trong những điểm mạnh nhất của cuốn sách là cách các tác giả điều chỉnh phương pháp SAVERS cho phù hợp với thực tế sinh viên. Họ hiểu rằng không phải sinh viên nào cũng có thể thức dậy lúc 5 giờ sáng, đặc biệt khi phải học đến tận đêm khuya. Vì vậy, cuốn sách đưa ra nhiều phiên bản linh hoạt của "Buổi sáng kỳ diệu". Phiên bản 6 phút dành cho những ngày bận rộn, phiên bản 30 phút cho những buổi sáng bình thường, và phiên bản 60 phút cho những ai muốn đầu tư nhiều hơn vào việc phát triển bản thân. Sự linh hoạt này giúp sinh viên không cảm thấy áp lực mà vẫn có thể duy trì thói quen tích cực.

Cuốn sách không khô khan với những lý thuyết mà được tô điểm bằng nhiều câu chuyện thực tế. Có Sarah, một sinh viên y khoa đã vượt qua hội chứng kiệt sức bằng cách bắt đầu ngày mới với thiền định và tập yoga. Có Marcus, sinh viên kinh tế gốc Phi đã tìm được động lực học tập sau khi áp dụng kỹ thuật khẳng định tích cực và hình dung. Những câu chuyện này không chỉ tạo động lực mà còn giúp độc giả nhìn thấy sự đa dạng trong cách áp dụng phương pháp. Mỗi sinh viên có thể tùy biến SAVERS theo hoàn cảnh và sở thích cá nhân, miễn là duy trì được sự nhất quán.

Tuy nhiên, cần lưu ý, phương pháp SAVERS có thể không phù hợp với những sinh viên có lịch trình học tập đặc biệt (như những người học ca đêm) hoặc những người có các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. Ngoài ra, thực tế cho thấy không phải ai cũng là "người sáng sớm" theo bẩm sinh nên có thể một số người sẽ cảm thấy áp lực phải thay đổi hoàn toàn nhịp sinh học tự nhiên của mình.

Mùa tựu trường là thời điểm lý tưởng để hình thành những thói quen mới. Khi sinh viên bước vào một môi trường mới, gặp gỡ những người bạn mới, và đối mặt với những thách thức mới, đây chính là cơ hội vàng để tái khởi động cuộc sống và xây dựng những nền tảng vững chắc cho giai đoạn đại học.