Hạnh phúc không nằm ở lâu đài

Quyển sách nuôi dưỡng trí tưởng tượng và tình thương

Gripe là tên tuổi quen thuộc của thiếu nhi thế giới, với lối viết vừa giản dị vừa sâu sắc, đã mang đến cho trẻ em những câu chuyện kỳ ảo, chứa đựng những suy ngẫm thấm thía về tình yêu thương, nỗi cô đơn, sự trưởng thành và sức mạnh của lòng nhân hậu. Điều ước thủy tinh - quyển sách thiếu nhi kinh điển không chỉ nổi tiếng ở Thụy Điển mà còn ở nhiều quốc gia khác, được chuyển thể thành phim từ năm 1998.

Câu chuyện bắt đầu từ một ngôi làng nhỏ, nơi hai chị em Klas và Klara lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, một người thợ thổi thủy tinh và một người thợ gặt mùa vụ. Cuộc sống của gia đình họ tuy bị bủa vây bởi cái nghèo nhưng tràn đầy tình thương và những niềm vui giản dị. Mong ước của cha mẹ họ chỉ là con cái được nuôi dưỡng bằng sự đủ đầy thay vì cái thiếu thốn trước mắt. Điều ước tưởng chừng bình thường ấy bỗng biến thành ác mộng khi nó có cơ hội trở thành hiện thực…

Klas và Klara có cơ hội trở thành những “đứa trẻ hoàn hảo” trong tòa lâu đài hào nhoáng với những phụ huynh quyền quý, tao nhã. Nhưng cuộc sống hoàn hảo ấy lại thiếu vắng tình yêu thương chân thành của cha mẹ và sự tự do vốn có của tuổi thơ.

Với bút pháp mang màu sắc cổ tích, Maria Gripe dẫn dắt bạn đọc qua nhiều tình tiết hồi hộp: Sự đối lập giữa thế giới giàu có nhưng lạnh lẽo của lâu đài với sự ấm áp nhưng nghèo khó nơi gia đình người thợ thủy tinh; sự lựa chọn giữa những ảo ảnh hào nhoáng và những giá trị giản dị nhưng chân thật. Hành trình tìm về yêu thương trong tác phẩm không chỉ là chuyến đi gian nan trong hiện thực, mà còn gợi lên niềm tin mạnh mẽ vào sợi dây gắn kết vô hình của tình thân.

Đây là một câu chuyện thiếu nhi với ngôn ngữ giản dị, dễ đọc, tình tiết hấp dẫn, khơi gợi và phát huy trí tưởng tượng của trẻ nhỏ, nhưng vẫn lồng ghép những ẩn dụ giàu ý nghĩa. Tác phẩm gửi đến người đọc thông điệp về tình yêu thương gia đình và sự trưởng thành. Không một sự giàu sang nào có thể thay thế vòng tay cha mẹ - nơi trẻ em tìm thấy an toàn, sự tin tưởng và hạnh phúc. Sự trưởng thành thật sự là khi ý thức được giá trị chân chính của cuộc sống này.

Có thể nói Maria Gripe đã cân bằng được ngòi bút để vừa hấp dẫn với độc giả ở lứa tuổi học sinh, vừa làm hài lòng những người đọc trưởng thành. Điều ước thủy tinh sẽ là quyển sách yêu thích dành cho cả gia đình, cùng nhau đọc, thảo luận và gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và con cái trong những ngày nghỉ thú vị. Đây cũng là cơ hội để trò chuyện và giúp trẻ hình thành cái nhìn độc lập về cuộc sống: Thế nào là hạnh phúc? Vì sao tình thương quan trọng hơn sự giàu có? Chúng ta sẽ làm gì nếu ở trong hoàn cảnh của Klas và Klara?

Xây dựng thói quen đọc sách từ nhỏ sẽ bồi dưỡng năng lực ngôn ngữ, khả năng tư duy và trí tưởng tượng phong phú cho trẻ. Điều ước thủy tinh được dịch mượt mà, chỉn chu, mở ra cho người đọc một cánh cửa đến thế giới rộng lớn hơn - đất nước Thụy Điển với những cánh đồng xanh tươi, lâu đài diễm lệ, những cỗ xe ngựa và hội chợ đồng quê.

Tác phẩm thiếu nhi này sẽ là món quà tuyệt vời cho các bạn nhỏ từ 8 tuổi trở lên - những tâm hồn đang lớn, cần được nuôi dưỡng bằng trí tưởng tượng và tình yêu thương chân thành.