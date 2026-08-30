Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Các nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn tại Lễ khai mạc Những ngày văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga năm 2024. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Trường đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Moskva (MSLU), với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga tại Việt Nam (Nhà Nga tại Việt Nam) vừa thông báo mở đăng ký tham gia Dự án quốc tế quy mô lớn “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa”.

Theo đó, chương trình bao gồm chuỗi các hoạt động giảng dạy, văn hóa-giáo dục và phương pháp giảng dạy, được xây dựng bởi các giảng viên và chuyên gia hàng đầu của MSLU.

Dự án nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm của đội ngũ giảng viên tiếng Nga tại Việt Nam, tăng cường kết nối cộng đồng các nhà Nga ngữ học, đồng thời góp phần quảng bá tiếng Nga và thúc đẩy sự quan tâm đối với văn hóa, giáo dục và khoa học Nga tại Việt Nam.

Toàn bộ các buổi học trực tiếp, lớp học chuyên đề và giờ học thực hành sẽ do đoàn chuyên gia hàng đầu của MSLU trực tiếp phụ trách.

Các hoạt động trong khuôn khổ dự án được tổ chức theo hình thức trực tiếp. Việc đăng ký được thực hiện trực tiếp trước khi sự kiện bắt đầu. Đặc biệt, tham gia tất cả các hoạt động thuộc dự án đều hoàn toàn miễn phí.

Các hoạt động trực tiếp sẽ được tổ chức tại các cơ sở giáo dục ở Hà Nội (từ ngày 6-7/10), các tỉnh phía Bắc (8-9/10), Đà Nẵng (12/10), Huế (13/10), Thành phố Hồ Chí Minh (15-16/10).

Dự án trân trọng chào đón sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực tiếng Nga như một ngoại ngữ, văn học Nga, lý luận và thực tiễn dịch thuật, bao gồm giảng viên đại học, giáo viên phổ thông, nhà nghiên cứu, biên dịch viên và phiên dịch viên. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội tham gia của các học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tiếng Nga tại các trường phổ thông và cơ sở giáo dục đại học.

Chương trình được xây dựng phù hợp với nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam, gồm các nhóm hoạt động chuyên môn khác nhau.

Trong khuôn khổ khối khoa học-phương pháp dành cho các chuyên gia và dịch giả sẽ diễn ra các hội thảo thực hành, lớp học chuyên đề, tập huấn phương pháp giảng dạy và các buổi thực hành tập trung vào những vấn đề cấp bách hiện nay trong giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ; lý luận và thực tiễn dịch thuật; phương pháp giảng dạy tiếng Nga và văn học Nga.

Còn đối với khối giáo dục-phổ biến kiến thức dành cho học sinh và sinh viên sẽ tổ chức các giờ học tương tác và tiết học mở; các bài thuyết trình; các bài giảng khoa học phổ thông; các lớp học sáng tạo và các cuộc thi tìm hiểu về tiếng Nga. Ngoài ra, trong khuôn khổ dự án sẽ tổ chức triển lãm các giáo trình, tài liệu giảng dạy-phương pháp và tài liệu về đất nước học mới nhất.

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