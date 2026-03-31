“Hai trong một” từ cuộc thi nhan sắc

Diễn ra lần đầu vào năm 2003, đến nay cuộc thi đã có tuổi đời 23 năm, trải qua 11 lần tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước, từng bước khẳng định vị thế là một thương hiệu uy tín trong hệ thống các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Năm 2026, cuộc thi về với Huế, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Huế, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế địa phương, lan tỏa tinh hoa nghệ thuật của ngành mỹ nghệ kim hoàn.

Trong dòng chảy lịch sử, nghề kim hoàn Việt Nam, đặc biệt tại Huế từng đạt đến trình độ tinh xảo cao, gắn liền với đời sống cung đình và dân gian, tạo nên những tác phẩm vừa giàu giá trị nghệ thuật, vừa mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Và không còn nghi ngờ, làng Kế Môn (phường Phong Phú) là “cái nôi” của nghề kim hoàn Việt Nam, gắn liền với tên tuổi của cha con nghệ nhân Cao Đình Độ - Cao Đình Hương.

Hơn 200 năm qua, người làng Kế Môn đã mang nghề vàng đi khắp nơi, phát triển các tiệm kim hoàn trên cả nước, đặc biệt là ở các đô thị lớn và vươn ra thế giới. Hiện, riêng tiểu bang Texas của Mỹ có 40 cơ sở làm vàng của người Kế Môn. Gìn giữ và phát huy nghề truyền thống cha ông để lại, nghề làm kim hoàn trở thành nghề kiếm sống của người dân Kế Môn...

Các loại trang sức, hàng lưu niệm đặc sắc được trưng bày trong không gian Tịnh Tâm Kim Cổ. Ảnh: Q.T

Tịnh Tâm Kim Cổ, công trình nằm đối diện hồ Tịnh Tâm của nghệ nhân Trần Duy Mong, gần đây trở thành điểm đến của Huế. Nó như một bảo tàng thu nhỏ. Gia chủ bài trí nhiều hiện vật giá trị như bản sao sắc phong của vua Nguyễn dành cho nghề kim hoàn Huế; dụng cụ cổ dùng chế tác kim hoàn.

Tôi đã nghĩ đến cuộc thi sắc đẹp “Nữ hoàng Trang sức Việt Nam” là hoạt động văn hóa, khích lệ nghệ nhân kim hoàn tiếp tục sáng tạo, giữ gìn nghề. Cuộc thi hội tụ vẻ đẹp của người phụ nữ và tinh hoa nghệ thuật kim hoàn. Đây là nơi tôn vinh không chỉ vẻ đẹp của người phụ nữ mà còn là sự khéo léo, sáng tạo của các nghệ nhân kim hoàn. Trang sức trên người thí sinh là “tuyệt tác” được tạo ra từ bàn tay tài hoa, không chỉ để làm đẹp mà còn thể hiện đẳng cấp, sang trọng và nâng tầm nhan sắc.

Tổ chức cuộc thi lần này góp phần quảng bá hình ảnh Huế không chỉ là kinh đô di sản mà còn là điểm đến của các sự kiện văn hóa và nghệ thuật. Mặt khác, nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026, cuộc thi không chỉ làm phong phú thêm các hoạt động phục vụ người dân và du khách mà còn góp phần quảng bá hình ảnh địa phương đến với bạn bè. Hơn thế, một lần nữa, Huế được biết đến là cội nguồn văn hóa, nơi góp phần hình thành và lan tỏa các giá trị đặc sắc của ngành mỹ nghệ kim hoàn - một lĩnh vực giàu tiềm năng trong phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay.