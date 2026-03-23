Cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2026 sẽ diễn ra tại Huế

Lãnh đạo thành phố và Ban tổ chức tại họp báo

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành; TS Lê Ngọc Dũng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương.

Theo ban tổ chức, cuộc thi năm nay nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2026, do Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam phối hợp cùng Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức. Đây được xem là một trong những điểm nhấn văn hóa - nghệ thuật đáng chú ý của mùa lễ hội.

Phát biểu tại họp báo, TS. Lê Ngọc Dũng cho biết cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam mà còn là dịp để khắc họa trí tuệ, sự sáng tạo và đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân kim hoàn. Điểm đặc biệt của sân chơi này là sự kết hợp giữa sắc đẹp và nghệ thuật chế tác trang sức, nơi “người đẹp và tác phẩm” cùng tỏa sáng.

Được tổ chức định kỳ hai năm một lần kể từ năm 2003, đến nay cuộc thi đã trải qua 11 kỳ và từng bước khẳng định vị thế là một thương hiệu uy tín trong hệ thống các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Qua mỗi mùa tổ chức, chương trình không chỉ tìm kiếm những gương mặt tiêu biểu mà còn góp phần quảng bá ngành mỹ nghệ kim hoàn đá quý trong nước.

Việc lựa chọn Huế làm địa điểm đăng cai năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức lan tỏa cho hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam nói chung và vùng đất cố đô nói riêng. Thông qua các hoạt động của cuộc thi, ban tổ chức mong muốn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương, đồng thời giới thiệu tinh hoa nghệ thuật kim hoàn đến với bạn bè quốc tế.

Ngoài ra, qua “Cuộc thi thiết kế trang sức” dành cho các nghệ nhân, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa người đẹp và sản phẩm nghệ thuật. Đây cũng là nét riêng giúp cuộc thi tạo dấu ấn khác biệt so với nhiều sân chơi sắc đẹp khác.

Nghệ nhân quốc gia Nguyễn Văn Bốn chia sẻ ý tưởng thiết kế vương miện “Vân Phong Phượng Vũ”

Theo kế hoạch, cuộc thi chính thức khởi động từ ngày 16/3. Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 18/10, với đêm chung kết được tổ chức vào tối 18/10 tại Huế. Đối tượng tham gia là nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 33 tuổi, đang sinh sống, học tập, làm việc trong và ngoài nước.

Bên cạnh các danh hiệu chính như Nữ hoàng, Á hoàng 1 và Á hoàng 2, ban tổ chức còn trao 9 giải phụ như Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Áo dài, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Du lịch, Người đẹp Tài năng… với tổng giá trị giải thưởng gần 900 triệu đồng.

Tại buổi họp báo, Nghệ nhân quốc gia Nguyễn Văn Bốn cũng chia sẻ ý tưởng thiết kế mẫu vương miện mang tên “Vân Phong Phượng Vũ” dành cho tân Nữ hoàng. Tác phẩm lấy cảm hứng từ vẻ đẹp cung đình Huế - nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, nghệ thuật và khí chất vương giả.

Theo chia sẻ của tác giả, vương miện không chỉ là biểu tượng danh hiệu mà còn là “bức tranh thu nhỏ” của không gian cung đình, gửi gắm thông điệp tôn vinh hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, bản lĩnh và giàu bản sắc truyền thống. Tác phẩm được chế tác từ vàng, bạc, đính kim cương nhân tạo và điểm xuyết ngọc trai thiên nhiên - những chất liệu gợi nhắc vẻ đẹp sang trọng, quý phái.

Với sự đầu tư về quy mô, ý tưởng và tính nghệ thuật, Cuộc thi Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú thêm chuỗi hoạt động của Festival Huế 2026, đồng thời tạo thêm điểm nhấn mới trong việc quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam ra thế giới.