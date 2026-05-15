Kiến trúc Pháp qua ký họa

Ga Huế - công trình kiến trúc Pháp tuyệt đẹp

Không nhiều như TP. Hồ Chí Minh hay Hà Nội, những công trình kiến trúc Pháp trên mảnh đất Cố đô ngày nay vẫn được bảo tồn, nhiều trong số đó trở thành di tích, điểm đến được du khách hào hứng khi ghé qua Huế. Bằng nhiều cách khác nhau, ký họa để lưu giữ và quảng bá những công trình ấy cũng là cách riêng của giới họa sĩ, kiến trúc sư đang sống ở vùng đất này.

Cuối tháng 4 vừa qua, hơn 40 nghệ sĩ là giảng viên, sinh viên các trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Khoa học (Đại học Huế) và các họa sĩ, kiến trúc sư đã cùng có “tour ký họa” thú vị xoay quanh những công trình với tuổi đời hơn trăm năm. Chương trình được Bảo tàng Mỹ thuật Huế tổ chức như cách lưu giữ ký ức để rồi quảng bá những tác phẩm ấy đến với bạn bè gần xa qua góc nhìn nghệ thuật.

Kiến trúc Pháp ở Huế không ở đâu xa, hiện diện rõ nhất trên trục đường Lê Lợi dọc bờ nam sông Hương. Có thể kể đến những công trình tiêu biểu như ga Huế, trụ sở Đại học Huế, Trường THPT chuyên Quốc Học, Trường THPT Hai Bà Trưng, tòa nhà số 23 - 25 Lê Lợi, Khách sạn Saigon Morin… Trải qua trăm năm tồn tại, những công trình ấy vẫn giữ được những nét kiến trúc độc đáo của mình với các chi tiết như cửa vòm, hành lang dài, ban công sắt uốn, màu sắc tươi sáng.

Nếu kiến trúc cung đình mang vẻ đẹp uy nghi, trầm mặc thì kiến trúc Pháp lại thể hiện sự thanh thoát, hiện đại. Sự kết hợp ấy không làm mất đi bản sắc mà ngược lại còn tạo nên một không gian đô thị đa tầng, nơi mỗi công trình đều là một lát cắt của lịch sử.

Cổng Trường Quốc Học với màu sắc tươi sáng

Họa sĩ Phan Quang (Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế) từng thực hiện khá nhiều đề tài ký họa nhưng với anh, những công trình kiến trúc Pháp trên mảnh đất quê hương vẫn có một sức hút riêng. Đó không đơn thuần là công trình kiến trúc mà còn là "chứng nhân" của lịch sử phát triển vùng đất. Vì thế khi ký họa, anh Quang đã cố gắng lột tả được những đường nét, giá trị kiến trúc và lịch sử ở từng công trình mà mình yêu thích. “Thông qua những bức ký họa, chúng tôi hy vọng truyền tải đến người xem hiểu thêm những giá trị văn hóa di sản đang tồn tại và tôn lên vẻ đẹp cho Huế. Qua đó mong muốn mọi người cùng góp tiếng nói để bảo tồn cũng như phát huy giá trị”, anh chia sẻ.

Hơn 120 tác phẩm ký họa được các nghệ sĩ gửi về ban tổ chức ít nhiều lột tả được một “kho tàng” kiến trúc Pháp ở nhiều chiều kích, không gian và thời gian khác nhau. Nếu như ga Huế vẫn giữ nguyên được hình hài sang trọng với kiến trúc không thể lẫn lộn thì hai ngôi trường Quốc Học và Hai Bà Trưng qua góc nhìn của người nghệ sĩ vẫn mềm mại, như tô điểm một phần cho con đường thơ mộng bên bờ sông Hương. Trong khi đó, những công trình kiến trúc khác như khách sạn Saigon Morin hay ngôi nhà có kiến trúc Pháp ấn tượng 23 - 25 Lê Lợi lại được nhấn nhá uyển chuyển, hài hòa với không gian đô thị.

Tòa nhà 23 - 25 Lê Lợi với sự cổ kính, sang trọng

Giữa nhịp sống hiện đại, những công trình kiến trúc và di tích lịch sử ấy vẫn hiện diện như những chứng nhân thầm lặng. Không chỉ là tài sản văn hóa quý giá, chúng còn là nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật, đặc biệt là hoạt động ký họa. Qua từng nét vẽ, người nghệ sĩ không chỉ tái hiện hình dáng công trình mà còn gửi gắm cảm xúc, góc nhìn cá nhân về thời gian, ký ức và không gian. Vì vậy, việc khám phá và sáng tác ký họa về các công trình kiến trúc Pháp không chỉ là một hoạt động sáng tác nghệ thuật mà còn là hành trình tìm hiểu, trân trọng và gìn giữ di sản. Từ đó, mỗi người có thể cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của Huế - một thành phố di sản, nơi quá khứ và hiện tại luôn song hành.

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật Huế - đơn vị tiếp nhận các tác phẩm ký họa này chia sẻ đây là những tác phẩm có ý nghĩa. Vì vậy hoạt động ký họa cũng như những tác phẩm có được từ hoạt động này có thể xem là những dấu mốc quan trọng trong hành trình chứng kiến sự phát triển của đô thị Huế.

“Bảo tàng Mỹ thuật Huế sẽ giữ gìn, trưng bày, quảng bá một cách có hiệu quả nhằm góp phần giới thiệu đến với công chúng, du khách trong nước và bạn bè quốc tế”, ông Tuấn Anh chia sẻ.