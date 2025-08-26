  • Huế ngày nay Online
Từ 1/1/2026 tổng kiểm kê tài sản công toàn quốc

Từ 0 giờ 00 ngày 1/1/2026, Việt Nam sẽ tiến hành Tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước. Đây là bước đi quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa quản lý tài sản công, nhằm bảo đảm minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia, tăng kỷ luật tài chính-ngân sách và phòng chống lãng phí trong giai đoạn phát triển mới.

Tổng kiểm kê tài sản công toàn quốc góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hướng tới quản lý tài sản công hiện đại và bền vững. (Ảnh: chinhphu.vn)

 Tổng kiểm kê tài sản công toàn quốc góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hướng tới quản lý tài sản công hiện đại và bền vững. (Ảnh: chinhphu.vn)

Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý tại thời điểm 0 giờ 00 phút ngày 1/1/2026. Mục tiêu là xác định đầy đủ số lượng, cơ cấu, hiện trạng và giá trị tài sản công trên phạm vi cả nước, phục vụ việc sắp xếp, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực công sau khi bộ máy hành chính được tinh gọn, đơn vị hành chính được sáp nhập và mô hình chính quyền 2 cấp được vận hành thống nhất.

Kết quả kiểm kê sẽ là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý tài sản công và lập báo cáo tài chính Nhà nước, báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bộ Tài chính yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, thời hạn và trách nhiệm thực hiện. Việc kiểm kê cần kế thừa kết quả của Tổng kiểm kê tài sản công năm 2025 theo Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo tính thống nhất, tiết kiệm và hiệu quả.

Tổng kiểm kê lần này được triển khai trên phạm vi toàn quốc, bao quát toàn bộ tài sản công và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Đối tượng kiểm kê gồm các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật. Với tài sản kết cấu hạ tầng, đối tượng kiểm kê là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý, khai thác.

Các bộ, ngành và địa phương phải thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo kiểm kê, ban hành kế hoạch kiểm kê chi tiết, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, giám sát quá trình triển khai và tổng hợp, báo cáo kết quả đúng tiến độ. Theo kế hoạch, Bộ Tài chính sẽ ban hành biểu mẫu, hướng dẫn chi tiết trong tháng 10-11/2025 và tổ chức tập huấn toàn quốc trong tháng 11-12/2025. Từ ngày 1/1 đến 31/3/2026, các đơn vị sẽ tiến hành kiểm kê thực tế và gửi báo cáo cho cơ quan quản lý cấp trên trước ngày 31/3/2026. Các bộ, ngành và địa phương phải hoàn thành tổng hợp gửi về Bộ Tài chính trước 31/5/2026; báo cáo tổng hợp toàn quốc sẽ hoàn thiện vào tháng 7/2026.

Bộ Tài chính đồng thời phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng theo từng lĩnh vực: Bộ Xây dựng phụ trách hạ tầng giao thông, cấp nước và kỹ thuật đô thị; Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm kê hạ tầng thủy lợi, đê điều, cảng cá, công trình ứng phó biến đổi khí hậu; Bộ Công Thương phụ trách chợ, cụm công nghiệp; Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm kê khu công nghệ cao, khu CNTT tập trung; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách hạ tầng văn hóa, thể thao và làng văn hóa.

Các bộ, ngành và địa phương phải thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê trước ngày 15/11/2025, ban hành kế hoạch kiểm kê trước cùng thời điểm, thành lập tổ kiểm kê cấp cơ sở trước ngày 30/11/2025, hoàn thành chuẩn bị hồ sơ, dữ liệu trước 31/12/2025, tiến hành kiểm kê từ 1/1 đến 31/3/2026 và báo cáo theo đúng quy định.

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương nghiêm túc thực hiện Kế hoạch Tổng kiểm kê tài sản công, phát huy tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức triển khai, lựa chọn phương thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, bảo đảm tuân thủ quy trình, tiến độ và quy định pháp luật. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị cần kịp thời báo cáo về Bộ Tài chính để được hướng dẫn, tháo gỡ hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Tổng kiểm kê tài sản công trên phạm vi cả nước lần này không đơn thuần là nhiệm vụ định kỳ, mà là bước đi quan trọng nhằm đồng bộ hóa và chuẩn hóa dữ liệu tài sản công, phục vụ tiến trình xây dựng nền tài chính công hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Đây cũng sẽ là căn cứ quan trọng giúp Nhà nước có thêm cơ sở khoa học trong hoạch định chính sách đầu tư, phân bổ ngân sách, quản lý, khai thác và xử lý tài sản công, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

