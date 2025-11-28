  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 28/11/2025 14:45

Bản sắc và hội nhập sẽ là điểm nhấn của hội hoa xuân Tết Bính Ngọ

HNN.VN - Với chủ đề “Hội Xuân Huế 2026 - Bản sắc và hội nhập”, Hội hoa Xuân Huế 2026 sẽ được triển khai tại Công viên Lý Tự Trọng, Công viên Thương Bạc, Công viên Kim Long - khu vực đối diện đình Kim Long, Công viên 3/2 và tại nhiều điểm xanh, các tuyến đường trong thành phố.

Vé tàu tết Bính Ngọ 2026: Nắm bắt xu hướng giá vé và tối ưu hóa hành trình sum vầyHọc sinh trải nghiệm văn hóa truyền thống dịp đầu nămNgành du lịch Việt Nam bội thu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2025

Người dân du xuân ở công viên Lý Tự Trọng dịp Tết Nguyên đán (Ảnh minh họa)

Thông tin trên thuộc kế hoạch tổ chức Hội Xuân và Chợ hoa Tết Bính Ngọ - năm 2026 vừa được UBND TP. Huế ban hành.

Theo đó, thời gian tổ chức Hội Xuân diễn ra từ ngày 11/2/2026 đến 21/2/2026 (nhằm ngày 24/12 năm Ất Tỵ đến ngày 5/1 năm Bính Ngọ).

Điểm nhấn Hội hoa Xuân Huế 2026 diễn ra ở Công viên Lý Tự Trọng với nhiều hoạt động vui xuân như trang trí công viên hoa và cây cảnh, trưng bày các thảm họa nghệ thuật, mô hình linh vật biểu trưng năm Bính Ngọ, trưng bày các loại cây kiểng, hội thi bonsai…

Tại khu vực quảng trường trước Trường THPT chuyên Quốc Học đến khu vực đối diện Trường THPT Hai Bà Trưng sẽ được dựng Cổng Hội Xuân Bính Ngọ - 2026, trang trí mô hình linh vật ngựa cùng nhiều cây hoa.

Khu vực trước UBND TP. Huế đến khu vực phía trước Bệnh viện Trung ương Huế sẽ được trang trí mô hình các linh vật, các thảm hoa nghệ thuật với các chủng loại hoa nhiều màu sắc… Ngoài ra, chợ bán hoa Tết diễn ra tại các khu vực công viên Phú Xuân.

N. MINH
 Từ khóa:
Tết Bính NgọHội Hoa xuânTếtHuếtrang trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Sáng 27/11, Bộ Y tế và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Hội LHPN thành phố tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách nổi bật của ngành y tế cho hơn 400 cán bộ, hội viên phụ nữ các địa phương trên toàn thành phố.

Cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ
Khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu trên địa bàn thành phố Huế

Sáng 27/11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN tổ chức hội thảo "Khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu trên địa bàn thành phố Huế". Qua đó, tăng cường nhận thức, năng lực và sự kết nối trong việc khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu - một trong những nội dung trọng tâm trong chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo của thành phố Huế giai đoạn mới.

Khai thác, phát triển giá trị nhãn hiệu trên địa bàn thành phố Huế
Công an Phú Thọ hỗ trợ 300 triệu đồng giúp Công an TP. Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Ngày 26/11, Đoàn công tác Công an tỉnh Phú Thọ do Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an thành phố Huế - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài vừa qua.

Công an Phú Thọ hỗ trợ 300 triệu đồng giúp Công an TP Huế khắc phục hậu quả mưa lũ
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình làm việc với Bamboo Airways

Chiều 26/11, trong chương trình công tác tại Hà Nội, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với Bamboo Airways về việc xúc tiến mở rộng các đường bay nội địa và quốc tế đến Huế. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ban, ngành liên quan của thành phố. Về phía Bamboo Airways có ông Trương Phương Thành - Tổng Giám đốc Bamboo Airways.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình làm việc với Bamboo Airways

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top