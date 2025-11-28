Bản sắc và hội nhập sẽ là điểm nhấn của hội hoa xuân Tết Bính Ngọ

Người dân du xuân ở công viên Lý Tự Trọng dịp Tết Nguyên đán (Ảnh minh họa)

Thông tin trên thuộc kế hoạch tổ chức Hội Xuân và Chợ hoa Tết Bính Ngọ - năm 2026 vừa được UBND TP. Huế ban hành.

Theo đó, thời gian tổ chức Hội Xuân diễn ra từ ngày 11/2/2026 đến 21/2/2026 (nhằm ngày 24/12 năm Ất Tỵ đến ngày 5/1 năm Bính Ngọ).

Điểm nhấn Hội hoa Xuân Huế 2026 diễn ra ở Công viên Lý Tự Trọng với nhiều hoạt động vui xuân như trang trí công viên hoa và cây cảnh, trưng bày các thảm họa nghệ thuật, mô hình linh vật biểu trưng năm Bính Ngọ, trưng bày các loại cây kiểng, hội thi bonsai…

Tại khu vực quảng trường trước Trường THPT chuyên Quốc Học đến khu vực đối diện Trường THPT Hai Bà Trưng sẽ được dựng Cổng Hội Xuân Bính Ngọ - 2026, trang trí mô hình linh vật ngựa cùng nhiều cây hoa.

Khu vực trước UBND TP. Huế đến khu vực phía trước Bệnh viện Trung ương Huế sẽ được trang trí mô hình các linh vật, các thảm hoa nghệ thuật với các chủng loại hoa nhiều màu sắc… Ngoài ra, chợ bán hoa Tết diễn ra tại các khu vực công viên Phú Xuân.