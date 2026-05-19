Lan tỏa giá trị vịnh đẹp bằng chuỗi hoạt động đặc sắc

Phố đi bộ Nguyễn Văn ven đầm Lập An sẽ là cung đường chạy jogging trong khuôn khổ chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026”

Nhiều hoạt động đặc sắc

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, theo kế hoạch, chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026” sẽ được tổ chức từ ngày 5 - 7/6 và một số hoạt động hưởng ứng cũng được tổ chức từ tháng 5. Đây là một trong những hoạt động văn hóa, du lịch trọng điểm của xã Chân Mây - Lăng Cô nhằm hưởng ứng Festival Huế 2026, cũng là dịp để tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên của vịnh Lăng Cô - thành viên Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới. Thông qua chuỗi sự kiện, việc quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Chân Mây - Lăng Cô đến với du khách trong nước và quốc tế cũng sẽ thuận lợi hơn.

Theo kế hoạch, chương trình “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới năm 2026” sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, mang tính cộng đồng cao và đậm bản sắc văn hóa địa phương. Không gian tổ chức các hoạt động chủ yếu diễn ra trên phố đi bộ Nguyễn Văn, đầm Lập An (đầm An Cư) và khu vực bãi biển. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới” diễn ra vào tối ngày 6/6 tại phố đi bộ Nguyễn Văn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, hứa hẹn mang đến không khí sôi động, hấp dẫn cho người dân và du khách.

Ngoài chương trình nghệ thuật, còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác, nổi bật như: Trại sáng tác, triển lãm tranh, ảnh: Ký ức và hiện tại; thả đèn hoa đăng trên đầm Lập An; nhạc đường phố, dân vũ; ẩm thực đường phố; thả diều nghệ thuật. Nhiều hoạt động thể thao cũng diễn ra trong khuôn khổ chương trình: Thi đấu pickleball; bóng đá nữ trên sân bóng đá nhân tạo; chạy jogging. Đồng thời, các hoạt động bảo vệ môi trường và làm sạch bãi biển cũng được tổ chức.

Để phục vụ người dân và du khách, địa phương dự kiến xây dựng hai điểm check-in tại bãi biển và khu vực đầm Lập An. Tại đây, du khách có thể ghi lại những bức hình kỷ niệm khi hòa mình vào không khí sự kiện.

Ông Hùng cho biết, địa phương cũng khuyến khích sự tham gia của người dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, doanh nghiệp du lịch nhằm tạo không khí lễ hội sôi nổi, lan tỏa hình ảnh đẹp của Lăng Cô đến du khách gần xa. “Chúng tôi xác định người dân vừa là chủ thể, vừa là người hưởng lợi trực tiếp từ phát triển du lịch nên rất cần sự đồng hành, chung tay xây dựng môi trường du lịch văn minh”, ông Hùng chia sẻ.

Chuẩn bị kỹ để lan tỏa giá trị

Ba năm trước, nhiều hoạt động trong lễ kỷ niệm 15 năm “Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới” do UBND huyện Phú Lộc (cũ) tổ chức đã tạo được sức hút với đông đảo du khách thập phương. Năm nay, xã Chân Mây - Lăng Cô cũng tập trung đầu tư cho chương trình với mong muốn tiếp tục tạo hiệu ứng tích cực. Mặc dù mỗi đơn vị tổ chức có những định hướng khác nhau trong cách xây dựng chương trình, nhưng đều hướng đến một mục tiêu là lan tỏa những giá trị của vịnh đẹp Lăng Cô và thúc đẩy phát triển du lịch.

Thực tế, tuy có nhiều tiềm năng, nhưng thời gian qua du lịch ở Lăng Cô vẫn chưa phát triển tương xứng. Chính vì vậy, theo Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô Đinh Ngọc Hùng, chuỗi hoạt động lần này được kỳ vọng tạo thêm nhiều sản phẩm du lịch mới, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khẳng định vị thế của vịnh đẹp Lăng Cô trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Qua đó, địa phương tăng cường kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch xanh, thân thiện, văn minh và bền vững.

Ông Trần Minh Khôi, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, địa phương chủ động làm việc với các đơn vị, hộ kinh doanh dịch vụ - du lịch trên địa bàn để thông báo về chương trình, từ đó xây dựng kế hoạch, phương án chuẩn bị cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ du khách. Trong đó chú trọng đến hệ thống các khách sạn, nhà nghỉ, các homestay đảm bảo dịch vụ lưu trú cho du khách.

Địa phương cũng tuyên truyền, nhắc nhở các nhà hàng, đơn vị kinh doanh dịch vụ tiếp tục thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không để xảy ra những tình trạng như chèo kéo khách; rác thải gây ô nhiễm môi trường; tăng cường chất lượng phục vụ, xây dựng môi trường du lịch địa phương nói riêng, Huế nói chung thân thiện - an toàn - văn minh.

UBND xã cũng đã phân công các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác chăm sóc y tế, an toàn thực phẩm; bảo vệ cảnh quan, môi trường đối với vịnh Lăng Cô nói riêng và toàn địa bàn xã nói chung.