Huế được vinh danh tại triển lãm về thành tựu 80 năm của đất nước

HNN.VN - Sau hơn 2 tuần diễn ra tại Hà Nội, triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã chính thức khép lại. Không gian triển lãm TP. Huế đã được ban tổ chức vinh danh, trao tặng danh hiệu “Không gian trưng bày tiêu biểu”.

 Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu (thứ 3, từ trái sang) cùng lãnh đạo thành phố tham quan không gian trưng bày triển lãm

Sáng 16/9, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế cho biết, triển lãm diễn ra ở Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã bế mạc.

Cùng với nhiều gian triển lãm khác, gian triển lãm của TP. Huế với thiết kế mang đặc trưng riêng có chủ đề “Huế - Di sản, bản sắc và tầm nhìn phát triển xanh” được Ban tổ chức đánh giá rất cao, tại chương trình bế mạc, được trao danh hiệu “Không gian trưng bày tiêu biểu”.

Ngoài ra, cùng với những đóng góp nổi bật trong sự kiện triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, UBND TP. Huế vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Gian hàng của TP. Huế có diện tích gần 650m2, do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế chủ trì thiết kế và tổ chức, giới thiệu đến công chúng và bạn bè quốc tế một cái nhìn toàn diện về hành trình lịch sử, văn hóa, bản sắc và định hướng phát triển của TP. Huế - vùng đất hơn 700 năm lịch sử, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc và là đô thị di sản đầu tiên của Việt Nam.

Điểm nhấn của gian triển lãm tập trung vào 5 khu vực gồm: Huế - từ đô thị cổ đến hiện đại; Huế - thành phố di sản; Huế - Kinh đô áo dài; Không gian trải nghiệm và sản phẩm OCOP; Huế - đô thị xanh và phát triển bền vững.

Với những nét riêng độc đáo, tạo điểm nhấn ấn tượng,  gian triển lãm của TP. Huế đã đón lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các bộ ngành và hàng ngàn du khách đến tham quan, trải nghiệm trong suốt thời gian diễn ra triển lãm.

 Những tinh hoa văn hóa, di sản của Huế được giới thiệu đến công chúng

Ngoài ra, TP. Huế còn mang đến không gian ẩm thực gần 50m2 do Sở Du lịch TP. Huế phụ trách. Khu trưng bày này giới thiệu tinh hoa ẩm thực Huế, nhận được nhiều lời khen ngợi và luôn nhộn nhịp du khách thưởng thức, trải nghiệm.

Tham gia triển lãm, không chỉ khẳng định vị thế Huế là trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam, qua đó còn truyền tải khát vọng xây dựng một thành phố phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, hòa quyện giữa quá khứ và tương lai.

N. MINH
  Nội dung góp ý

