Đầu bếp Việt giành huy chương Vàng tại cuộc thi Culinaire Malaysia 2025

Đội tuyển đầu bếp Việt Nam tham gia cuộc thi ẩm thực hàng đầu tại Đông Nam Á. Ảnh: CTV

Cuộc thi Culinaire Malaysia năm 2025 là một trong những cuộc thi ẩm thực hàng đầu Đông Nam Á. Năm nay, sự kiện lần thứ 17 diễn ra từ 23 - 26/9/2025 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, với hơn 1.000 người tham dự và trên 100 chuyên gia ẩm thực quốc tế tranh tài trong bốn ngày. Cuộc thi được tổ chức 2 năm một lần và dành cho tất cả các đầu bếp trong khu vực Đông Nam Á cùng tham gia tranh tài.

Tham gia cuộc thi, đội tuyển đầu bếp Việt Nam đã xuất sắc giành được chiếc huy chương Vàng cùng tấm vé đặc biệt cho thí sinh có điểm số cao nhất chuẩn bị bước vào vòng Chung kết Global Chef tại Wales - Anh Quốc năm 2026. Ngoài ra, đội tuyển đầu bếp Việt Nam còn giành Cúp cá nhân ở hạng mục pizza, 3 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng hạng mục Global Chef, cùng 3 huy chương Bạc và 4 huy chương Đồng hạng mục FHM. Đây là kết quả của tinh thần tập luyện nghiêm túc, phong thái chuyên nghiệp và nỗ lực không ngừng của từng thành viên.

Các đầu bếp Việt đi thi với nhiều phần thi khó nhưng đa số đều đạt giải cao. Ảnh: CTV

Chia sẻ về thành công của các đầu bếp Việt Nam, bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn cho biết, đây không chỉ đơn thuần là thành tích, những giải thưởng này còn minh chứng cho khát vọng lan tỏa tinh hoa ẩm thực Việt Nam ra thế giới. Từ những nguyên liệu quen thuộc, qua đôi bàn tay khéo léo và tư duy sáng tạo, các đầu bếp Việt đã biến thành những món ăn tinh tế đầy màu sắc, khiến ban giám khảo quốc tế không khỏi ấn tượng.

Theo bà Trần Thị Hiền Minh, năm nay, các thí sinh đã nỗ lực hết mình, thể hiện bài thi xuất sắc, đặc biệt là với các món ăn Việt. Sự tinh tế, khéo léo cùng hương vị đặc trưng của Việt Nam trong từng món ăn đã thực sự chinh phục được giám khảo quốc tế. Đây là niềm tự hào không chỉ cho từng thí sinh mà còn cho ngành đầu bếp Việt Nam, khẳng định rằng chúng ta hoàn toàn có thể sánh vai cùng bạn bè thế giới.

Anh Trịnh Tuấn Dũng, thí sinh tham gia hạng mục G1 - Global Chef Challenge (Thử thách đầu bếp chuyên nghiệp) với tác phẩm mang tên Saigon Jazz, cho biết: “Món ăn của em đạt giải cao là từ sự ngẫu hứng và hòa âm của một giai điệu kết nối hương vị và cảm xúc, từ ẩm thực đường phố sống động đến sự ấm cúng của bữa cơm gia đình. Món ăn Saigon Jazz tái hiện tinh hoa ẩm thực Sài Gòn qua lăng kính hiện đại với ba phần: Khai vị là bánh mì chả cá, món chính là bò kho và tráng miệng là trà sữa xoài. Sau chiến thắng, em cũng đã vinh dự đại diện Việt Nam được cử tham dự giải Global Chef tại Wales - Anh Quốc vào năm 2026".

Đại diện ban tổ chức trao giải cho thí sinh Việt Nam tại cuộc thi. Ảnh: CTV

“Tham gia cuộc thi lần này, em đã cố gắng vận dụng tất cả kiến thức đã học, đồng thời hòa trộn tinh hoa ẩm thực trong món ăn Việt Nam. Chính nhờ sự kết hợp đó mà món ăn của em đã chinh phục được nhiều giám khảo quốc tế. Em mong rằng, từ cuộc thi này, ẩm thực Việt Nam sẽ được nhiều người biết đến hơn nữa và sẽ là cầu nối để thu hút thêm nhiều du khách quốc tế đến với đất nước chúng ta. Đặc biệt, nhờ sự đồng hành, cổ vũ từ cộng đồng đầu bếp cả nước và người thân luôn là động lực quan trọng tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh Việt Nam như chúng em tham gia thi đấu tại đấu trường quốc tế. Mỗi huy chương giành được không chỉ là chiến thắng cá nhân mà còn là thành quả chung của tinh thần đoàn kết và niềm đam mê với nghề bếp hiện nay", anh Trịnh Tuấn Dũng cho biết thêm.

Đại diện Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, với rất nhiều thành tích vang dội tại Culinaire Malaysia 2025, đội tuyển đầu bếp Việt Nam đã và đang viết tiếp hành trình đáng tự hào, góp phần đưa ẩm thực Việt vươn xa, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.