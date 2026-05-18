Cuộc đời, chanh & đường

Bìa sách “Đời ném ta chanh, xử nhanh bằng đường”. Ảnh: NXB Trẻ

“The Lemonade Life”, cuốn sách của tác giả Zack Friedman qua bản dịch của dịch giả Quế Anh, ngay cái tên đề đã khiến độc giả cảm thấy thú vị. Chanh chua, đường ngọt, nước chanh. Đó là những gì có thể liên tưởng ngay. Nhưng cái tên sách quá gây tò mò.

Tác giả trang bị cho người đọc những kỹ năng vượt qua thử thách để làm chủ cuộc đời mình.

Sách đặt vấn đề: Đời là những lựa chọn. Nhưng lựa chọn như thế nào để bạn vượt qua những cảm xúc tiêu cực (chanh), giữ được năng lượng tích cực (đường) rồi tìm ra cách xử lý phù hợp và hiệu quả nhất.

Tác giả Zack Friedman đồng thời cũng đưa ra những câu hỏi: Một con người bình thường có gì khác với người vĩ đại? Điều gì làm nên sự khác biệt đó? Phải chăng là tài năng trời phú, hay là do may mắn? Không. Muốn thành công, bạn phải tạo ra sự “vĩ đại” của riêng mình. Đó là khả năng thích ứng và vượt qua những giới hạn mà khó khăn, tính cách, sự cho phép an phận chính là những rào cản. Muốn “bứt phá” thành công, điều cần làm là bật lên “5 chiếc công tắc” cực kỳ quan trọng. Tác giả chỉ ra, đó là những công tắc mang tên: “Góc nhìn”, “Rủi ro”, “Độc lập”, “Nhận biết bản thân” và “Hành động”.

Một trong những ví dụ điển hình được viết đến trong cuốn sách là trường hợp một người nhà khởi nghiệp muốn tung ra thị trường một sản phẩm mới, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà cung cấp đầu ra cho mình. Thay vì vội vã ký hợp đồng ngay để sản phẩm được bán ra, anh lặng lẽ quan sát thị trường trong vòng 3 tháng, tìm kiếm và nỗ lực xây dựng mối quan hệ với những nhà cung cấp tiềm năng. Sau đó, vào một thời điểm đã chín muồi, anh chọn được đối tác tốt nhất để ký kết, giảm thiểu được rủi ro, khả năng thành công lại rất rõ ràng. Hay câu chuyện của nhà phát minh Jame Dyson, người nổi tiếng với câu nói: “Cuộc đời là một chuỗi thất bại”. Bằng chứng là Jame Dyson đã trải qua hơn 5.000 lần thất bại chỉ để tạo ra chiếc máy hút bụi tốt hơn, làm nên một đế chế công nghiệp gia dụng cao cấp trong lịch sử nước Anh ở thế kỷ XX.

Thoát khỏi chiếc hố sâu ngăn cách mang tên “không thể”, nhìn nhận mọi việc một cách nghiêm túc, luôn chấp nhận những câu trả lời “không”, không chấp nhận một đời sống “xám nhạt”, dám lờ đi những con đường ngắn nhất, tự tin, quyết đoán và bứt phá. “Phần thưởng của rủi ro” sẽ đến với bạn, không khó như bạn nghĩ.

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có những lần khó khăn, bế tắc, thất bại, chông chênh. Nếu bạn chần chừ, viện cớ, phàn nàn và buông xuôi, kết quả là bạn sẽ dậm chân tại chỗ, và tất nhiên, cuộc đời rất ít niềm vui. Thay vào đó, biến điều tiêu cực bằng tích cực, biến điều không may thành lợi thế, “tương kế tựu kế”, cơ hội thành công là rất nhiều. Nếu đời ném cho ta quả chanh chua, thì chả sao, cứ bình tĩnh đi lấy đường, và pha cho mình một ly nước chanh mát lành.

Đến đây thì chắc bạn đã hiểu tựa đề của cuốn sách “Đời ném ta chanh, xử nhanh bằng đường”. Và tất nhiên, một cuộc đời rực rỡ đang chờ đón những người biết sử dụng hiệu quả 5 chiếc công tắc mà Zack Friedman đã giới thiệu, truyền cảm hứng qua cuốn sách của ông.