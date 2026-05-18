  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 14/06/2026 14:55

Cuộc đời, chanh & đường

HNN - “Đây là cuộc đời bạn. Hãy chăm sóc nó với sự tận tâm và quan tâm mà nó đáng có. Bạn có quyền năng để làm chủ số phận của mình nếu chịu khó đầu tư. Đây là một hành trình cả đời. Bạn phải sẵn lòng hy sinh và đấu tranh để giành được điều đó” - Zack Friedman.

An nhiên với “Diệu Pháp trong đời” Từ buồng lái của cơ trưởng

 Bìa sách “Đời ném ta chanh, xử nhanh bằng đường”. Ảnh: NXB Trẻ

“The Lemonade Life”, cuốn sách của tác giả Zack Friedman qua bản dịch của dịch giả Quế Anh, ngay cái tên đề đã khiến độc giả cảm thấy thú vị. Chanh chua, đường ngọt, nước chanh. Đó là những gì có thể liên tưởng ngay. Nhưng cái tên sách quá gây tò mò.

Tác giả trang bị cho người đọc những kỹ năng vượt qua thử thách để làm chủ cuộc đời mình.

Sách đặt vấn đề: Đời là những lựa chọn. Nhưng lựa chọn như thế nào để bạn vượt qua những cảm xúc tiêu cực (chanh), giữ được năng lượng tích cực (đường) rồi tìm ra cách xử lý phù hợp và hiệu quả nhất.

Tác giả Zack Friedman đồng thời cũng đưa ra những câu hỏi: Một con người bình thường có gì khác với người vĩ đại? Điều gì làm nên sự khác biệt đó? Phải chăng là tài năng trời phú, hay là do may mắn? Không. Muốn thành công, bạn phải tạo ra sự “vĩ đại” của riêng mình. Đó là khả năng thích ứng và vượt qua những giới hạn mà khó khăn, tính cách, sự cho phép an phận chính là những rào cản. Muốn “bứt phá” thành công, điều cần làm là bật lên “5 chiếc công tắc” cực kỳ quan trọng. Tác giả chỉ ra, đó là những công tắc mang tên: “Góc nhìn”, “Rủi ro”, “Độc lập”, “Nhận biết bản thân” và “Hành động”.

Một trong những ví dụ điển hình được viết đến trong cuốn sách là trường hợp một người nhà khởi nghiệp muốn tung ra thị trường một sản phẩm mới, nhưng lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà cung cấp đầu ra cho mình. Thay vì vội vã ký hợp đồng ngay để sản phẩm được bán ra, anh lặng lẽ quan sát thị trường trong vòng 3 tháng, tìm kiếm và nỗ lực xây dựng mối quan hệ với những nhà cung cấp tiềm năng. Sau đó, vào một thời điểm đã chín muồi, anh chọn được đối tác tốt nhất để ký kết, giảm thiểu được rủi ro, khả năng thành công lại rất rõ ràng. Hay câu chuyện của nhà phát minh Jame Dyson, người nổi tiếng với câu nói: “Cuộc đời là một chuỗi thất bại”. Bằng chứng là Jame Dyson đã trải qua hơn 5.000 lần thất bại chỉ để tạo ra chiếc máy hút bụi tốt hơn, làm nên một đế chế công nghiệp gia dụng cao cấp trong lịch sử nước Anh ở thế kỷ XX.

Thoát khỏi chiếc hố sâu ngăn cách mang tên “không thể”, nhìn nhận mọi việc một cách nghiêm túc, luôn chấp nhận những câu trả lời “không”, không chấp nhận một đời sống “xám nhạt”, dám lờ đi những con đường ngắn nhất, tự tin, quyết đoán và bứt phá. “Phần thưởng của rủi ro” sẽ đến với bạn, không khó như bạn nghĩ.

Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có những lần khó khăn, bế tắc, thất bại, chông chênh. Nếu bạn chần chừ, viện cớ, phàn nàn và buông xuôi, kết quả là bạn sẽ dậm chân tại chỗ, và tất nhiên, cuộc đời rất ít niềm vui. Thay vào đó, biến điều tiêu cực bằng tích cực, biến điều không may thành lợi thế, “tương kế tựu kế”, cơ hội thành công là rất nhiều. Nếu đời ném cho ta quả chanh chua, thì chả sao, cứ bình tĩnh đi lấy đường, và pha cho mình một ly nước chanh mát lành.

Đến đây thì chắc bạn đã hiểu tựa đề của cuốn sách “Đời ném ta chanh, xử nhanh bằng đường”. Và tất nhiên, một cuộc đời rực rỡ đang chờ đón những người biết sử dụng hiệu quả 5 chiếc công tắc mà Zack Friedman đã giới thiệu, truyền cảm hứng qua cuốn sách của ông.

Nguyên Thu (giới thiệu)
 Từ khóa:
đọc sáchnhà xuất bảngiới thiệu sách
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

An nhiên với “Diệu Pháp trong đời”

Tác giả Cao Huy Hóa vừa ra mắt cuốn sách “Diệu Pháp trong đời”. Chắt chiu “hương đạo”, “chuyện đời”, sách là những trang viết giản dị song lại có một thứ ánh sáng riêng đủ chạm đến những cảm xúc sâu lắng của độc giả.

An nhiên với “Diệu Pháp trong đời”
Tôi đã được rèn đọc sách như thế nào

Thuở nhỏ, hè năm nào tôi cũng bị bố mẹ nhắc nhở: “Có thấy con chú X, Y, Z không, chăm đọc sách quá trời. Con thì hôm nào cũng dậy muộn, rồi cứ chơi suốt ngày, chẳng đọc được gì”.

Tôi đã được rèn đọc sách như thế nào
Từ buồng lái của cơ trưởng

Trong thế giới sách phong phú xuất bản ở Việt Nam, hiếm có một tác phẩm kể về nghề phi công, về những chuyến bay hiện thực và gần gũi như “Cơ trưởng từ buồng lái” của Thư Uyển. Xuất bản năm 2022, do NXB Phụ Nữ ấn hành (374 trang), cuốn sách là tập hợp những ghi chép góp nhặt qua hơn 10 năm bay lượn của một phi công.

Từ buồng lái của cơ trưởng

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top