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Thế giới

Tổ quốc luôn bên cạnh cộng đồng người Việt Nam tại Nga

ClockThứ Năm, 15/10/2026 15:18
Khẳng định Tổ quốc Việt Nam luôn bên cạnh cộng đồng, ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ được ghi nhận đầy đủ.

Liên hiệp các Tổ chức người Việt Nam tại Nga tăng cường gắn kết, nắm bắt tình hình cộng đồngKhông khí thiêng liêng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Liên bang Nga

 Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: THANH THỂ)

Tại thành phố Saint Petersburg, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga tham dự Diễn đàn Nhân dân Việt-Nga lần thứ hai, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tại cuộc gặp, ông Đỗ Xuân Hoàng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Nga hiện có khoảng 80 nghìn người. Tại Saint Petersburg, số lượng người Việt thường trú không lớn; cộng đồng có khả năng hội nhập tốt và duy trì quan hệ tích cực với chính quyền sở tại.

Theo ông Đỗ Xuân Hoàng, người Việt tại Saint Petersburg đã xây dựng được những cơ sở kinh tế vững chắc và có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Ông Dương Chí Kiên, Chủ tịch Hội người Việt tại Saint Petersburg, cho biết cộng đồng hiện có khoảng 100 gia đình làm ăn, sinh sống lâu dài, cùng 300-400 người sang Nga lao động và hàng trăm sinh viên, học sinh. Qua nhiều năm phát triển, cộng đồng ngày càng hội nhập sâu rộng vào đời sống sở tại. Các thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba vẫn nỗ lực gìn giữ tiếng Việt và những giá trị văn hóa dân tộc.

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương thông tin về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam thời gian qua; đánh giá cao những nỗ lực và kết quả bà con đạt được trong học tập, lao động, kinh doanh và hội nhập tại Nga, đồng thời chia sẻ về những khó khăn mà cộng đồng người Việt Nam tại Nga đang gặp phải.

Ông Phạm Tất Thắng cũng thông tin về chủ trương tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là những hoạt động góp phần tôn vinh tinh thần đoàn kết, quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam và tăng cường sự gắn bó giữa cộng đồng với quê hương, đất nước, đồng thời thúc đẩy giao lưu với người dân sở tại.

Khẳng định Tổ quốc Việt Nam luôn bên cạnh cộng đồng, ông Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, các ý kiến, kiến nghị của bà con sẽ được ghi nhận đầy đủ để trao đổi với các cơ quan chức năng của Việt Nam và phối hợp với các đối tác liên quan của Nga nhằm tìm hướng tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cộng đồng tiếp tục ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và đóng góp nhiều hơn nữa vào quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.

Tại cuộc gặp, đại diện cộng đồng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan trong nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, qua đó tiếp tục xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, vững mạnh, hội nhập tốt và hướng về quê hương.

https://nhandan.vn/to-quoc-luon-ben-canh-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-nga-post995323.html

Theo nhandan.vn
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