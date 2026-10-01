Kỹ năng số cho mỗi người dân

Người dân phường Thủy Xuân chủ động thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Học để làm chủ tiện ích

Hồ sơ trực tuyến giờ không còn xa lạ với anh Nguyễn Thanh Lân, 57 tuổi, ở tổ dân phố Thuận Hòa, phường Hóa Châu. Trước đây, mỗi khi cần thực hiện thủ tục trên môi trường số, anh thường phải nhờ con hoặc người trẻ thao tác giúp. Khi ngày càng nhiều giấy tờ, thủ tục được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến, anh chủ động tìm hiểu để tự làm. “Mỗi lần Tổ công nghệ số cộng đồng về hướng dẫn, tôi đều tranh thủ tham gia. Tôi tự thao tác, chỗ nào chưa hiểu thì hỏi ngay, tự mình làm sẽ nhớ nhanh hơn”, anh Lân kể.

Từ những lần “cầm tay chỉ việc”, anh dần biết sử dụng VNeID mức độ 2, tích hợp các giấy tờ tùy thân, rồi truy cập dịch vụ công trực tuyến để đổi giấy phép lái xe và làm các thủ tục cần thiết. “Giờ cần xuất trình thông tin, tôi chỉ việc mở VNeID trên điện thoại, vừa thuận tiện vừa đỡ lo quên, thất lạc giấy tờ. Thấy thuận tiện, vợ tôi cũng tìm hiểu, tự làm các dịch vụ công trực tuyến”, anh nói.

Thay đổi của gia đình anh Lân là mục tiêu phường Hóa Châu hướng đến trong quá trình phổ cập kỹ năng số cho người dân. UBND phường Hóa Châu đã thành lập điểm hỗ trợ xã hội số, huy động các lực lượng cùng tham gia. Mỗi tuần một lần, các thành viên đến nhà văn hóa các tổ dân phố hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, sử dụng Hue-S, chữ ký số và các tiện ích số. Người cao tuổi, người yếu thế hoặc khó tiếp cận công nghệ được hỗ trợ trực tiếp, hoặc hướng dẫn người thân thực hiện các thủ tục thiết yếu.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường còn xây dựng video hướng dẫn nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia để người dân có thể xem lại và tự thao tác. Theo ông Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng Điểm hỗ trợ xã hội số, mục tiêu không phải làm thay bao nhiêu thủ tục mà giúp người dân sau khi được hướng dẫn có thể tự thao tác khi cần.

Đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân, xã Vinh Lộc triển khai Viettel Tammi trên toàn địa bàn. Đây là nền tảng tương tác số do Viettel phát triển, tích hợp nhiều tiện ích phục vụ liên lạc, dịch vụ số và kết nối giữa chính quyền với người dân. Người dân cài ứng dụng Tammi trên điện thoại, theo dõi Tammi OA của UBND xã để tiếp nhận thông tin, tham gia khảo sát, góp ý, phản ánh và tương tác với chính quyền. Sau thời gian ngắn triển khai, hơn 7 ngàn thuê bao đã cài đặt, sử dụng và 14/14 thôn hình thành cộng đồng Tammi.

“Tôi thấy thuận tiện nhất là thông tin của xã, thôn được cập nhật ngay trên điện thoại, dễ theo dõi hơn; khi cần góp ý hoặc phản ánh cũng có thêm một kênh để thực hiện. Dùng quen, tôi cũng chủ động hơn với các tiện ích số”, ông Trần Đình Ngọc, người dân xã Vinh Lộc chia sẻ.

Cách làm trên đang góp phần đưa kỹ năng số vào đời sống, giúp người dân từng bước hình thành những kỹ năng cần thiết của công dân số. Toàn thành phố, mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng đã thu hút hơn 34.700 thành viên tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số.

Bước đệm cho chính quyền số

Theo báo cáo cải cách hành chính quý 3, thành phố đạt 100% thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính; 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 98,21%.

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Huế cho biết, điểm nhấn là tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đang dần chuyển từ cán bộ hỗ trợ thao tác sang người dân chủ động tự thực hiện. Các điểm hỗ trợ dịch vụ công tập trung hướng dẫn quy trình, giúp người dân từng bước tự nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ, thanh toán và nhận kết quả trên môi trường số. “Khi người dân có thể tự thực hiện các thao tác này, kỹ năng số mới thực sự trở thành một phần trong đời sống hằng ngày”, ông Tuấn nói.

Thành phố tiếp tục tập trung hướng dẫn, khuyến khích người dân chủ động sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đồng thời mở rộng các mô hình hỗ trợ, ưu tiên người dân còn hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ.

Đây cũng là lát cắt cụ thể của yêu cầu xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV. Nghị quyết xác định phát triển toàn diện con người Việt Nam không chỉ về đạo đức, trí tuệ, trách nhiệm công dân mà còn về năng lực sáng tạo, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng số.

Ông Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, việc hỗ trợ người dân thành thạo các thao tác trên môi trường số góp phần hình thành phương thức kết nối thường xuyên hơn giữa chính quyền với cộng đồng dân cư. Thông qua các nền tảng số, thông tin từ chính quyền có thể được chuyển tải nhanh hơn đến người dân, đồng thời tạo thêm kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ cơ sở. “Xây dựng chính quyền số phải đi cùng với phát triển con người thời đại số, trong đó người dân có kỹ năng, có khả năng chủ động sử dụng và thụ hưởng các tiện ích dịch vụ số”, ông Long cho biết.