Bài học yêu thương

Những tấm thiệp gửi Tuệ Mẫn.

Những ngày gần đây, học sinh và cả những giáo viên, giảng viên ở nhiều nơi, đã dành sự quan tâm đặc biệt cho bé Bùi Tuệ Mẫn, học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học Trung Nhất, phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh, đang bị u não ác tính và chỉ có thể sống được thêm 6 tháng nữa. Dù mang bệnh nặng, nhưng Tuệ Mẫn lại có tinh thần hiếu học đặc biệt, trừ những ngày buộc phải ở trong bệnh viện, còn lại em đều đòi cha mẹ đưa đến trường. Mẹ bé là cô giáo Võ Thị Thu Ái, giáo viên Tiếng Anh Trường Tiểu học Trung Nhất tâm sự: Mỗi ngày còn được chở con đi là hạnh phúc, mà hạnh phúc thì phải sẻ chia, tôi lại dành hết cho học trò của mình.

Trong thư của PGS. TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, gửi đến gia đình cháu Bùi Tuệ Mẫn có đoạn: “…Dù đang mắc bệnh hiểm nghèo, chịu nhiều đau đớn, nhưng hằng ngày cháu vẫn nỗ lực đến trường, để được học tập với thầy cô, được gặp gỡ bạn bè và nở nụ cười thật hồn nhiên. Cháu là một tấm gương về sự hiếu học, ý chí và khát vọng sống cho tất cả chúng ta…”.

Nhà giáo Phan Thị Kim Chiêu, hiện đang dạy môn Ngữ Văn tại Trường THPT Võ Nguyên Giáp, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Rất nhiều học sinh của tôi đã khóc khi nghe câu chuyện của bé Bùi Tuệ Mẫn và khi tôi chưa kịp triển khai thì nhiều em đã bày tỏ mong muốn được gửi thư, thiệp, quà để động viên tinh thần cho em. Có những em không giỏi Văn nhưng viết thư rất dễ thương, tình cảm ấm áp, lại còn cẩn thận nhờ tôi rà soát, chỉnh sửa cho thật chỉn chu. Các em đã có bài học sống động về cuộc sống, về sự hiếu học, về cách chia sẻ và quan trọng nhất là các em được cảm nhận, trải nghiệm bằng cảm xúc thật.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh, Trường Tiểu học Y Ngông, xã Krông Búk, nhà giáo trẻ tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ: Các học sinh người đồng bào thiểu số Ê Đê của trường chúng tôi thường xuyên nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ toàn diện từ các học sinh, giáo viên của Trường Tiểu học Trung Nhất trong những năm qua. Vì vậy, khi nghe tin không may xảy đến với một học sinh của trường Trung Nhất, nhà trường cảm thấy phải có trách nhiệm chia sẻ giống như với người ruột thịt của mình. Năm nay tôi chủ nhiệm lớp 4, tức là các học sinh của tôi cũng bằng tuổi với bé Bùi Tuệ Mẫn. Nhiều lần tôi giả định rằng, nếu mình là đồng nghiệp hiện đang chủ nhiệm lớp của bé Bùi Tuệ Mẫn thì mình sẽ nói gì, làm gì, quan tâm đến bé như thế nào, và nghĩ đến đây, thật khó để kìm nén cảm xúc… Tôi cũng đặt ra tình huống với các con, nếu bạn Tuệ Mẫn đang hiện diện trong lớp, các con sẽ nói gì với bạn.

Theo TS Chu Khánh Linh, Phó Trưởng khoa phụ trách, Khoa Du lịch, Trường ĐH Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, sự quan tâm, yêu thương chính là yếu tố cốt lõi để tạo ra những phẩm chất tốt đẹp của con người. Con gái của TS Chu Khánh Linh sau khi được nghe về trường hợp của bé Bùi Tuệ Mẫn đã “giành” làm tất cả mọi việc từ viết thư, đến gửi quà tặng cho bé.

Chợt nghĩ, những bức thư chất chứa tình cảm, sự quan tâm được thực hiện ngay tại lớp học cũng không cần đến AI trợ lực. Và có lẽ trong số những học sinh quan tâm đến bé Bùi Tuệ Mẫn, vẫn có những em thường ngày vẫn bị rầy la về việc sử dụng điện thoại, hay chơi game. Những thông tin về bé Bùi Tuệ Mẫn cũng chỉ xuất phát từ nội bộ nhà trường và vô tình do một phụ huynh của học sinh cũ biết được rồi mới lan truyền ra ngoài, không mạng xã hội, không kêu gọi rình rang. Nhưng một bài học, một tấm gương sống động đã đưa tất cả về cảm xúc chân thật nhất. Không một phương tiện hay máy móc nào có thể kết nối con người bằng sự yêu thương và quan tâm đủ đầy.