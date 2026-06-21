Từ 1/7/2026, phải thông báo và gắn nhãn với tác phẩm báo chí sử dụng AI

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Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí. Tại Điều 24 của Nghị định quy định rõ trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Cụ thể, cơ quan báo chí khi sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong hoạt động thu thập, sản xuất, biên tập, phân phối nội dung thông tin và các hoạt động báo chí khác phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về báo chí, pháp luật về trí tuệ nhân tạo và các quy định có liên quan.

Cơ quan báo chí có trách nhiệm kiểm chứng, rà soát và chịu trách nhiệm về tính xác thực, tính hợp pháp của nội dung do hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo ra hoặc hỗ trợ tạo ra.

Đồng thời, phải thực hiện thông báo và gắn nhãn rõ ràng, tại vị trí dễ nhận biết đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật; việc thông báo và gắn nhãn được thực hiện theo quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo.

Cơ quan báo chí không được sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để tạo ra hoặc lan truyền nội dung giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, hoặc nội dung có khả năng gây tổn hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan báo chí phải thiết lập và duy trì quy trình thẩm định, biên tập, kiểm soát rủi ro và trách nhiệm cá nhân đối với việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo; lưu giữ nhật ký hoạt động và hồ sơ kỹ thuật phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; có trách nhiệm cung cấp nội dung thông tin sử dụng trí tuệ nhân tạo theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nghị định nêu rõ, Nhà nước khuyến khích các cơ quan báo chí nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động thu thập, sản xuất, phân tích và phân phối nội dung thông tin nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và trách nhiệm biên tập của cơ quan báo chí.

Báo Nhân Dân phụ trách phát triển nền tảng chuyên sâu về báo chí điện tử

Một nội dung đáng chú ý nữa tại Nghị định là việc quy định về tổ chức hệ thống nền tảng số báo chí quốc gia. Theo đó, nền tảng số báo chí quốc gia được tổ chức theo mô hình hệ thống gồm các nền tảng thành phần do các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện triển khai, phát triển và vận hành theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, Đài Truyền hình Việt Nam phát triển nền tảng chuyên sâu về truyền hình số; Đài Tiếng nói Việt Nam phát triển nền tảng chuyên sâu về phát thanh số; Báo Nhân Dân phát triển nền tảng chuyên sâu về báo chí điện tử.

Các nền tảng thành phần phải bảo đảm năng lực hỗ trợ cơ quan báo chí thực hiện việc sản xuất, đăng, phát thông tin báo chí trên không gian mạng theo các loại hình báo chí, phù hợp với xu hướng hội tụ báo chí.

Nền tảng số báo chí quốc gia gồm các thành phần chính sau:

Hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu dùng chung phục vụ hoạt động báo chí trên không gian mạng;

Các công cụ, chức năng hỗ trợ việc sản xuất, đăng, phát, quản lý, tổ chức, hiển thị và tiếp cận thông tin báo chí;

Các dịch vụ hỗ trợ hoạt động báo chí và các dịch vụ trực tuyến khác được tích hợp phục vụ hoạt động báo chí và người sử dụng thông tin báo chí theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh quy định về tổ chức, Nghị định cũng quy định về cung cấp dịch vụ trên nền tảng số báo chí quốc gia; cơ chế vận hành, cạnh tranh; nguyên tắc vận hành và kiểm soát hoạt động nền tảng; trách nhiệm của các chủ thể vận hành và tham gia nền tảng...

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp

Liên quan điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí đối với tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp (Điều 3), Nghị định của Chính phủ quy định các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp muốn được cấp phép hoạt động báo chí phải đảm bảo các điều kiện sau:

Có đủ các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 17 Luật số 126/2025/QH15.

Thời gian hoạt động và số lượng hội viên: Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp có thời gian hoạt động ít nhất 3 năm. Số lượng hội viên chính thức tối thiểu là 150.

Nhân sự cơ quan báo chí: có tối thiểu 7 nhân sự, trong đó có ít nhất 3 người được cấp thẻ nhà báo.

Điều kiện về cơ sở vật chất: có trụ sở ổn định từ 2 năm trở lên do cơ quan chủ quản báo chí bố trí hoặc cơ quan chủ quản báo chí thuê đảm bảo điều kiện làm việc cho số lượng nhân sự theo đề án xin phép hoạt động.

Nghị định số 237/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

https://nhandan.vn/tu-172026-phai-thong-bao-va-gan-nhan-voi-tac-pham-bao-chi-su-dung-ai-post971796.html