Nhà báo và tác phẩm

Lãnh đạo thành phố trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả tại Giải Báo chí Hải Triều lần thứ VII. Ảnh: NQ

Nhà báo được tôn vinh và ghi nhận là qua tác phẩm và những hiệu ứng tích cực từ tác phẩm mang lại cho cộng đồng, xã hội. Bên cạnh việc tôn vinh qua các giải thưởng, mỗi nhà báo đều có một “giải thưởng lớn” nhất của đời mình đó là niềm tin yêu của bạn đọc.

Tâm sự về nghề báo trên trang cá nhân của mình, nhà báo Phạm Xuân Dũng (cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Trị) chia sẻ: “Tôi nghĩ nghề báo là một nghề không đơn giản. Không phải cứ biết chữ thì làm được báo, không phải cứ có thẻ thì gọi là nhà báo. Bởi làm báo mà không ai nhớ nổi một tác phẩm của anh, không ai nhắc đến tên anh thì làm nghề như thế là vô tăm tích…, hoặc cả đời chẳng dám một lần chấp nhận mạo hiểm thì không thể là nhà báo đúng nghĩa, càng không có tư cách luận về nghề báo”.

Ngày nay, trước sự bùng nổ của công nghệ, kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, nghề báo và nhà báo đang bước vào thời kỳ thử thách lịch sử. Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tạo ra những bản tin, bài viết, video clip… đáp ứng đủ các yêu cầu để đăng, phát trên các loại hình báo chí. Thế nhưng, bạn đọc thường chỉ nhớ đến tên tuổi của những nhà báo xuất hiện ngay giữa những điểm nóng, dấn thân vào những hiểm nguy, có mặt nơi tâm bão, rốn lũ, xâm nhập vào những “hang ổ” để phanh phui những điều khuất tất; dám phản biện những sai trái, bất hợp lý để góp tiếng nói xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn đọc cũng chỉ nhớ đến những nhà báo đến với những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh éo le để viết nên những bài báo lay động lòng người; kêu gọi, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghịch cảnh, vươn lên hòa nhập với xã hội…

Xứ Huế trong lịch sử đã có rất nhiều nhà báo mà tên tuổi của họ được lưu danh như cụ Huỳnh Thúc Kháng, người sáng lập và làm chủ nhiệm kiêm chủ bút Báo Tiếng Dân, nhà báo Đạm Phương nữ sử, nhà báo nữ ở giai đoạn đầu tiên của nền báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX, một trong những cây bút hàng đầu của làng báo Việt Nam đấu tranh vì nữ quyền; tiếp đó là những nhà báo cách mạng Phan Đăng Lưu, Nguyễn Chí Diểu, Hải Triều… thời kỳ đổi mới (từ năm 1986 trở đi) có nhiều ngòi bút xuất sắc như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Đắc Xuân, Thái Ngọc San, Nguyễn Tân Dân…

Giải thưởng lớn nhất của người làm báo là tên tuổi của mình được bạn đọc nhớ đến qua tác phẩm được viết nên bằng đam mê, nhiệt huyết và cống hiến không mệt mỏi trên hành trình và sứ mệnh của người cầm bút.