Phía sau những tác phẩm đoạt giải

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến tặng hoa chúc mừng nhóm tác giả đoạt giải C báo chí Quốc gia. Ảnh: ANH PHONG

Võ Công Tuấn (Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế):

“Khi báo chí là cầu nối của niềm tin”

Với nhiều người, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thủ tục bình thường. Nhưng với hơn 20 hộ dân tại Phú Lộc, đó lại là một “giấc mơ” kéo dài gần hai thập kỷ. Chính câu chuyện ấy đã thôi thúc tôi và ê-kíp thực hiện tác phẩm “Giấc mơ... sổ đỏ”, ghi lại hành trình chính quyền đồng hành cùng người dân tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng nhiều năm để người dân được cấp “sổ đỏ”.

Cơ duyên đến với đề tài khá tình cờ. Trong một lần tác nghiệp tại địa phương, tôi được người dân chia sẻ về câu chuyện nhiều hộ dân đã sinh sống ổn định từ lâu nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Càng tìm hiểu, chúng tôi càng nhận ra đây không chỉ là câu chuyện về một cuốn sổ đỏ mà còn là hành trình đi tìm quyền lợi chính đáng của người dân kéo dài qua nhiều năm.

Phía sau những hồ sơ, thủ tục hành chính là cuộc sống, là tâm tư, nguyện vọng và sự chờ đợi của người dân. Trong quá trình đồng hành cùng các nhân vật, chúng tôi nhận thấy báo chí không chỉ phản ánh thực trạng mà còn là cầu nối giữa người dân với chính quyền. Khi tiếng nói của người dân được chuyển tải khách quan, trung thực và có trách nhiệm, những vướng mắc tồn tại lâu năm sẽ có thêm cơ hội được nhìn nhận và tháo gỡ.

Điều đáng quý mà chúng tôi chứng kiến qua câu chuyện này là sự chuyển biến trong tư duy quản lý, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân. Theo tôi, vai trò của báo chí không chỉ dừng lại ở việc phát hiện vấn đề mà còn góp phần lan tỏa những cách làm hiệu quả, những giá trị tích cực và củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền.

Phúc Văn Đạt (Báo Lao Động):

“Theo dấu những lời cầu cứu”

Những người bệnh tìm đến với hy vọng chữa khỏi viêm xoang sau nhiều năm đau đớn, nhưng rồi lại rơi vào cảnh “tiền mất, tật mang”. Chính những lời phản ánh, cầu cứu ấy đã thôi thúc tôi và đồng nghiệp theo đuổi loạt bài điều tra “Bỏ chạy khỏi cơ sở chữa viêm xoang vì phương pháp cấy ghép máu”.

Ban đầu, chúng tôi nhận được thông tin về một cơ sở quảng cáo chữa viêm xoang bằng phương pháp gọi là “cấy ghép máu”, cam kết khỏi bệnh nhanh chóng mà không cần phẫu thuật. Thế nhưng, nhiều người sau khi điều trị không những không khỏi mà còn hoang mang, lo lắng trước một phương pháp lạ lùng, thiếu cơ sở khoa học. Có người bỏ ra số tiền lớn nhưng bệnh tình không cải thiện, thậm chí nặng hơn.

Tiếp xúc với những bệnh nhân ấy là khoảnh khắc tôi cảm nhận rõ nhất trách nhiệm của người làm báo. Họ tìm đến cơ sở chữa bệnh chỉ với mong muốn được khỏe mạnh hơn, nhưng cuối cùng lại mang thêm thất vọng và bất an về sức khỏe của mình.

Từ thực tế đó, chúng tôi nhận thấy cần phải làm rõ bản chất sự việc. Bởi nếu không được phản ánh kịp thời, sẽ còn nhiều người tiếp tục trở thành nạn nhân của những chiêu trò chữa bệnh thiếu căn cứ khoa học.

Phóng sự điều tra luôn là một hành trình nhiều áp lực, không chỉ bởi sự vất vả trong quá trình tác nghiệp mà còn bởi trách nhiệm của người làm báo trước xã hội. Qua loạt bài này, tôi càng thấm thía rằng, báo chí không chỉ phản ánh sự việc mà còn có trách nhiệm bảo vệ người dân trước những hành vi lợi dụng niềm tin để trục lợi.

Khi loạt bài được đăng tải và cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý, chúng tôi cảm nhận rõ giá trị của nghề báo trong việc góp phần mang lại sự công bằng, minh bạch cho xã hội. Đó cũng là động lực để tôi tiếp tục theo đuổi các đề tài điều tra, với mong muốn mỗi bài viết đều có thể tạo ra những tác động tích cực vì lợi ích cộng đồng.

Lê Phạm Nhật Linh (Báo Tuổi Trẻ):

“Kể câu chuyện mới của một vùng đất di sản”

Nhiều người vẫn nhắc đến Huế như một Kinh đô di sản với những lăng tẩm trầm mặc, nhịp sống chậm và thế mạnh về văn hóa, du lịch. Thế nhưng trong những năm gần đây, tôi chứng kiến một câu chuyện khác đang dần hình thành: Huế không chỉ gìn giữ di sản mà còn từng bước trở thành điểm đến của các dự án công nghiệp xanh, công nghệ cao và phát triển bền vững. Chính sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại ấy đã thôi thúc tôi thực hiện đề tài “Từ Kinh đô di sản đến thủ phủ công nghiệp xanh”.

Trong quá trình theo dõi lĩnh vực kinh tế - xã hội tại địa phương, tôi nhận thấy Huế đang đứng trước một giai đoạn chuyển mình rất đặc biệt. Bên cạnh việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, địa phương đã có những bước đi mạnh mẽ trong thu hút đầu tư theo hướng xanh và bền vững. Điều đáng chú ý là lãnh đạo tỉnh trước đây và thành phố hiện nay đã kiên định từ chối nhiều dự án công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường để bảo vệ những giá trị lâu dài.

Dấu ấn rõ nét nhất mà tôi ghi nhận được là sự thay đổi trong tư duy phát triển. Nếu trước đây, nhiều người lo ngại công nghiệp hóa có thể ảnh hưởng đến cảnh quan và bản sắc Huế, thì nay địa phương đang nỗ lực chứng minh điều ngược lại: Phát triển công nghiệp vẫn có thể song hành với bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường. Điều đó được thể hiện qua việc ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, năng lượng tái tạo và các khu công nghiệp theo định hướng xanh.

Lãnh đạo thành phố trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Ba Giải Báo chí Hải Triều lần thứ VII/. Ảnh: Ngọc Hiếu

Tôi cũng ấn tượng với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các nhà đầu tư lớn, các dự án sản xuất hiện đại cùng quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư của chính quyền. Những chuyển động ấy không chỉ tạo thêm việc làm, nâng cao chất lượng tăng trưởng mà còn mở ra diện mạo mới cho Huế - một đô thị vừa gìn giữ được bản sắc văn hóa đặc trưng, vừa hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp xanh của khu vực miền Trung.

Điều đáng quý mà tôi cảm nhận được qua đề tài này là khát vọng phát triển của Huế. Đó không phải là sự thay đổi bằng mọi giá, mà là hành trình phát triển dựa trên nền tảng di sản, hướng đến tăng trưởng xanh và bền vững cho tương lai.

Mỗi tác phẩm mang một câu chuyện riêng, nhưng ở đó đều hiện diện tinh thần dấn thân, sự kiên trì và trách nhiệm xã hội của người làm báo. Chính những giá trị ấy góp phần tạo nên sức sống của báo chí, đồng hành cùng cuộc sống và lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng.

Năm 2026, tác phẩm “Giấc mơ... sổ đỏ” đoạt giải C Giải Báo chí quốc gia lần thứ XX và giải Nhất Giải Báo chí Hải Triều lần thứ VII. Bên cạnh đó, tác phẩm “Từ Kinh đô di sản đến thủ phủ công nghiệp xanh” giành giải Nhất thể loại phản ánh báo in; tác phẩm “Bỏ chạy khỏi cơ sở chữa viêm xoang vì phương pháp cấy ghép máu” đoạt giải Ba thể loại phóng sự điều tra báo điện tử tại Giải Báo chí Hải Triều lần thứ VII năm 2026.