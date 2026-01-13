  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 13/01/2026 14:52

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới về phát triển văn hóa Việt Nam

Ngày 7/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Văn hóa và thể thao là linh hồn của sự phát triểnSẽ hình thành sản phẩm du lịch đêm ven sông Như ÝDấu ấn bứt phá năm 2025 và khát vọng vươn tầm của văn hóa trong kỷ nguyên mới

 

Nghị quyết được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa và con người.

Nội dung Nghị quyết khẳng định quan điểm xuyên suốt: Phát triển văn hóa và con người là nền tảng, động lực, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển bền vững đất nước. Văn hóa phải đi trước soi đường, thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hoạch định chính sách đến tổ chức thực hiện, từ đời sống thực đến không gian số.

Nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2030 xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa; thu hẹp chênh lệch trong thụ hưởng văn hóa giữa các vùng, miền; từng bước hình thành các thương hiệu văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo có tầm vóc khu vực và quốc tế. Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó con người là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển; văn hóa trở thành sức mạnh mềm nổi bật, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam là quốc gia phát triển, có thu nhập cao.

Đáng chú ý, Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Nghị quyết xác định hệ thống nhiệm vụ, giải pháp toàn diện và đồng bộ, tập trung vào đổi mới tư duy phát triển văn hóa; hoàn thiện thể chế, chính sách đột phá; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; phát triển mạnh công nghiệp văn hóa gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa.

Sự ra đời của Nghị quyết số 80-NQ/TW thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng trong việc đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng vững chắc, nguồn lực nội sinh và sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
Nghị quyết mớiphát triểnvăn hóaViệt Nam
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn hóa và thể thao là linh hồn của sự phát triển

Văn hóa và thể thao không chỉ làm nên diện mạo mà còn là linh hồn của sự phát triển. Trách nhiệm của đội ngũ cán bộ ngành văn hóa, thể thao không chỉ gìn giữ cái đã có mà còn phải làm mới, lan tỏa những giá trị đó.

Văn hóa và thể thao là linh hồn của sự phát triển
Thơ Vua Thiệu Trị: Những giá trị chưa phải ai cũng biết

“Thơ Hoàng đế Thiệu Trị đỉnh cao nghệ thuật ngôn từ” (NXB Văn học, 2025) là công trình chữ nghĩa mà tác giả Nguyễn Phước Hải Trung đã dành công sức, tâm huyết làm nên. Với cuốn sách rất công phu dày trên 400 trang khổ lớn vừa xuất bản, Hải Trung đã có điều kiện “tổng kết” những thành tựu thi ca của Vua Thiệu Trị (1807 - 1847).

Thơ Vua Thiệu Trị Những giá trị chưa phải ai cũng biết
Đối ngoại mở không gian phát triển mới

Trong bối cảnh Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, công tác đối ngoại ngày càng khẳng định vai trò trụ cột quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, huy động nguồn lực quốc tế, mở rộng không gian phát triển và tạo nền tảng để Huế bước vào năm 2026 với tư duy mới cùng những đột phá chiến lược trong hội nhập quốc tế.

Đối ngoại mở không gian phát triển mới
Việt Nam cần xây dựng một hệ thống hiến tạng đủ mạnh

Hội nghị Quốc tế về Hiến, Ghép tạng Việt Nam năm 2026 đã đóng góp các luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, hỗ trợ hoạch định chính sách, hoàn thiện mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động hiến, ghép tạng tại Việt Nam, đặc biệt là xây dựng hệ thống hiến tạng đủ mạnh.

Việt Nam cần xây dựng một hệ thống hiến tạng đủ mạnh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top