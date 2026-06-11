Ấn tượng Việt Nam tại Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg

Tiết mục văn nghệ tại Triển lãm Việt Nam. (Ảnh: THANH THỂ)

Bà Tereshkova từ Đại học Quốc gia Saint Petersburg (Nga) đang rất vội, vì có phiên họp phải tham dự, trong khuôn khổ Diễn đàn Pháp lý quốc tế đang diễn ra tại Saint Petersburg. Song, tiếng sáo của Hưng đã giữ bà lại. Bà trầm trồ. Dù chia sẻ có kiến thức sâu về âm nhạc và nhạc cụ, song cây sáo Mèo trên tay Hưng vẫn khiến bà tò mò. Nhạc cụ này hoàn toàn mới mẻ với bà.

“Tôi thích giai điệu đó và tôi thích âm nhạc mà các bạn Việt Nam mang tới đây”, bà nói. “Văn hóa rõ ràng là một kiểu hợp tác. Văn hóa là khoa học, là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế. Thông qua văn hóa, con người hiểu nhau hơn”, bà Tereshkova chia sẻ thêm.

Không giấu sự phấn chấn như say trong âm nhạc, người phụ nữ vừa là luật sư, vừa là giảng viên đại học, bày tỏ: “Chúng ta có thể không hiểu về một ngôn ngữ nào đó nhưng ngôn ngữ của các điệu múa, hay của âm nhạc thì tôi nghĩ ai cũng hiểu được. Bạn không cần phiên dịch để hiểu những gì đang diễn ra”, vừa nói, bà Tereshkova vừa chỉ vào Trần Bảo Việt, sinh viên Việt Nam đang trình diễn một tiết mục múa đương đại.

Trong 5.000 đại biểu đến từ hơn 80 quốc gia tham dự Diễn đàn Pháp lý tại "thủ đô phương Bắc" nước Nga, có rất nhiều người như bà Tereshkova. Dù vội cho kịp giờ hội thảo, họ không thể thờ ơ khi bước qua gian trưng bày của Việt Nam.

Saint Petersburg những ngày này thỉnh thoảng vẫn có mưa, đúng như câu người ta hay nói: Ai đến Saint mà chưa mắc mưa thì coi như chưa tới Saint. Ngoài trời, mưa mùa hè từng cơn mang theo cái lạnh. Nhưng trong sảnh chính của Diễn đàn, cứ mỗi lần âm nhạc Việt Nam vang lên, kèm những điệu múa từ Đội văn nghệ sinh viên Việt Nam tại Nga, không khí lại được hâm nóng ngay lập tức.

Tham gia Diễn đàn Pháp lý quốc tế Saint Petersburg lần thứ XIV với tư cách “Quốc gia khách mời”, Đoàn Việt Nam không chỉ mang tới những sáng kiến trong các phiên thảo luận, tọa đàm, mà còn giới thiệu một không gian văn hóa vô cùng đặc sắc. Giữa sảnh chính đông đúc đại biểu vội bước qua, gian trưng bày của Việt Nam trở thành một điểm dừng khó cưỡng.

Ở đó, có những giai điệu lúc nhanh, lúc chậm. Có những bản nhạc rất Á Đông. Có cả những điệu múa uyển chuyển, được những sinh viên Việt Nam trình diễn. Tốp hát múa gồm những sinh viên đang theo học tại các trường đại học ở Moskva và Saint Petersburg.

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, chia sẻ, theo kế hoạch, đội văn nghệ trình diễn 5 phiên/ngày, mỗi phiên 4 tiết mục, từ sáng sớm tới chiều tối. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, vì các đại biểu yêu cầu, hay đặt hàng, đội lại diễn thêm. Cũng theo ông Trần Phú Thuận, chính Thống đốc Saint Petersburg đã gợi ý cho Bộ Tư pháp Việt Nam liên hệ với Đội văn nghệ sinh viên tại Moskva khi phía Việt Nam lên các phương án cho Triển lãm tại Diễn đàn.

Nhận được đề nghị, cộng đồng người Việt Nam tại Nga, thông qua Quỹ "Truyền thống và Hữu nghị", đã phối hợp Bộ Tư pháp Việt Nam tổ chức Triển lãm tại Diễn đàn năm nay. “Dù nhiều em bận thi, song sinh viên Việt Nam tại Nga luôn sẵn sàng cống hiến những tiết mục múa hát được tập luyện công phu, nhằm quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế”, ông Trần Phú Thuận nói.

Với áo dài trắng, áo yếm, trang phục dân tộc Thái, Mông, Dao Đỏ, áo tứ thân, khăn mỏ quạ…, sinh viên Việt Nam đã rất nỗ lực để giới thiệu văn hóa 3 miền bắc, trung, nam. “Chạy giữa mưa, thay đồng phục trong xe, ăn vội bữa cơm vì phiên diễn đột xuất do yêu cầu từ các đại biểu, song các em luôn giữ được tinh thần cống hiến và vui vẻ”, ông Trần Phú Thuận so sánh đội văn nghệ sinh viên như những "chiến binh", vốn đã gây ấn tượng mạnh ở trung tâm thủ đô Moskva 10 ngày trong chương trình Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Quảng trường Đỏ mùa hè năm ngoái.

Người Nga rất yêu nghệ thuật. Chứng kiến sinh viên Việt Nam học tập tại Nga trình diễn các tiết mục đậm chất Việt, họ chia sẻ ấn tượng. Nhiều khán giả vỗ tay không ngớt, đồng thời thổ lộ rằng, họ thích thú vì cảm nhận được tâm hồn Nga, nét văn hóa Nga trong mỗi ánh mắt, nụ cười của các em. Chính các em cũng đang góp phần đưa hai dân tộc đến gần nhau hơn.

Nhìn cái cách báo, đài địa phương “cố gắng tranh” một góc quay đẹp để có những khung hình ưng ý về Triển lãm Việt Nam, hay nhiều đại biểu bày tỏ nguyện vọng chụp ảnh cùng đội múa, không quá để cho rằng Góc Việt Nam là một trong những điểm nhấn của Diễn đàn năm nay, khi đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tiếng nhạc kéo đại biểu tới, còn không gian sách và ẩm thực giữ họ ở lại lâu hơn. Các hạng mục sách mà Nhà xuất bản Tư pháp mang đến Triển lãm cũng khiến nhiều đại biểu tò mò.

Điểm nhấn thu hút các đại biểu là mô hình hoa sen được xếp từ chính những cuốn “Hiến pháp Việt Nam”, thể hiện Hiến pháp chính là nền tảng, là cội rễ tinh thần của mọi chính sách. Ở hai bên, Nhà xuất bản Tư pháp sắp xếp các ấn phẩm theo hai trụ cột, một bên là các ấn phẩm cốt lõi về thể chế, bên còn lại là sự cụ thể hóa với các ấn phẩm về quyền con người và công lý.

Chia sẻ tại Diễn đàn, các đại biểu cho rằng, qua những trang sách, họ thấy được một đất nước Việt Nam đang phát triển không ngừng, nỗ lực hoàn thiện thể chế và đạt được những thành quả mới, trong đó có cả về pháp luật và tư pháp. Hình ảnh Việt Nam cứ thế, ngày càng đến gần hơn tới bạn bè Nga và quốc tế.

Đặc biệt, trà, cà-phê, bánh đậu xanh truyền thống, cùng những đặc sản từ hoa sen như mứt sen và long nhãn ôm sen đã níu chân không biết bao nhiêu lượt khách. Vị chát nhẹ của trà kết hợp với vị ngọt thanh của nhãn và sen khiến các đại biểu bày tỏ thích thú. Từ đây, bạn bè Nga chia sẻ nhiều hơn về tiềm năng của sản phẩm Việt Nam tại thị trường Nga và quốc tế.

Đặt tay lên ngực, bà Valentina Tereshkova chậm rãi nói “Xin cảm ơn các bạn Việt Nam”. Vị chuyên gia cũng chia sẻ sẽ kể cho sinh viên của mình về những gì mà bản thân đã trải nghiệm ở Triển lãm về đất nước và con người Việt Nam, cũng như về mối quan hệ hợp tác còn rất nhiều tiềm năng phát triển giữa hai nước.

https://nhandan.vn/an-tuong-viet-nam-tai-dien-dan-phap-ly-quoc-te-saint-petersburg-post971600.html