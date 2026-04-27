Ngày Kinh tế Việt Nam tại Saint Petersburg, Liên bang Nga

Lễ khai mạc Ngày Kinh tế Việt Nam ở Saint Petersburg.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Quỹ thúc đẩy hợp tác Nga-Việt “Truyền thống và Hữu nghị” và UNECON tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc, có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi; bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; ông Nikolai Bondarenko, Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp Saint Petersburg; ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg; ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga; cùng đại diện các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, giảng viên, sinh viên hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, hợp tác kinh tế Việt Nam-Liên bang Nga đang có nhiều triển vọng mới. Theo đó, Ngày Kinh tế Việt Nam không chỉ là một hoạt động giao lưu văn hóa hay xúc tiến thương mại đơn thuần. Đây còn là diễn đàn kết nối tri thức, kết nối doanh nghiệp và kết nối thế hệ trẻ Việt Nam-Liên bang Nga.

Đại sứ đánh giá cao việc chương trình năm nay kết hợp giữa hội nghị bàn tròn doanh nghiệp, diễn đàn sinh viên và các hoạt động hội chợ văn hóa-ẩm thực truyền thống. Đây là mô hình thiết thực, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đồng thời tạo không gian giao lưu gần gũi và sinh động cho sinh viên và cộng đồng quốc tế tại Saint Petersburg.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng, với nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp, cùng quyết tâm của chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp, các trường đại học và thế hệ trẻ hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng ý với những đánh giá của Đại sứ Đặng Minh Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg Vyacheslav Kalganov khẳng định, Việt Nam và Saint Petersburg có quan hệ lịch sử lâu đời và phát triển năng động. Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg đặc biệt quan tâm tới việc phát triển quan hệ hữu nghị Nga-Việt, mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực.

Ông Vyacheslav Kalganov nhấn mạnh, hiện nay, ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, Việt Nam và Saint Petersburg có tiềm năng hợp tác phát triển du lịch, y tế và dịch vụ, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, đáp ứng các lợi ích của nhân dân hai nước. Ngày Kinh tế Việt Nam sẽ là cơ hội để hai bên có thể đối thoại hiệu quả, đưa ra những phương hướng hợp tác mới, củng cố tình hữu nghị chân thành.

Khái quát những kết quả hợp tác hai nước thời gian qua, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo sáng suốt lãnh đạo hai nước và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, quan hệ giữa Việt Nam và Nga sẽ ngày càng vững mạnh, sâu sắc và bền vững hơn.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế UNECON Dmitry Vasilenko cho biết, Việt Nam là một quốc gia hàng đầu ASEAN và là điểm đến cuối cùng của Hành lang vận tải và logistics bắc-nam của Nga trong khu vực.

Theo ông Dmitry Vasilenko, Nga và Việt Nam cần phải hợp tác để hiện thực hóa các tiềm năng hiện có. Điều cần làm là tạo ra các thị trường mới cho năng lượng, thực phẩm, dịch vụ tài chính, bảo hiểm và vận tải, đồng bộ hóa cơ sở hạ tầng và thống nhất chuỗi cung ứng.

“Trong khuôn khổ sự kiện này, chúng tôi muốn thảo luận cách thức hợp tác không chỉ trong các lĩnh vực thương mại và kinh tế, mà còn trong việc phát triển tổng thể”, Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế UNECON Dmitry Vasilenko nhấn mạnh.

Tại phiên toàn thể, các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và cộng đồng học thuật tập trung thảo luận về thực trạng và triển vọng hợp tác Nga-Việt, trong đó nhấn mạnh phát triển quan hệ kinh tế song phương trong điều kiện mới, các cơ hội cho các dự án chung, đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.

Tại phiên thảo luận sinh viên “Nền kinh tế Việt-Nga qua lăng kính tuổi trẻ”, đại diện sinh viên hai nước đã trình bày các dự án và nghiên cứu về phát triển hợp tác chung, đồng thời các giảng viên và sinh viên đến từ các trường đại học của Nga và Việt Nam đã có một cuộc thảo luận mở hết sức thú vị.

Trong khuôn khổ Ngày Kinh tế Việt Nam còn diễn ra một loạt các sự kiện dành cho đại diện doanh nghiệp, sinh viên hai nước. Đặc biệt, Ban tổ chức đã tổ chức hội chợ giới thiệu các sản phẩm nông sản truyền thống Việt Nam. Những người tham gia rất hào hứng khi được thưởng thức ẩm thực, làm quen với các giá trị truyền thống văn hóa và đồ thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.

