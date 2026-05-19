Saint Petersburg luôn là “địa chỉ đỏ” trong trái tim người Việt Nam

Các đại biểu Việt Nam và Nga chụp ảnh tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Saint Petersburg. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Sự kiện do Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga tổ chức.

Trong video ghi hình gửi tới hội thảo, Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov khẳng định quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển tốt đẹp và Saint Petersburg tiếp tục đóng góp, phát triển hợp tác tích cực hơn nữa với các đối tác Việt Nam.

Ông Alexander Beglov bày tỏ tin tưởng, hội thảo sẽ thành công tốt đẹp, thực chất, tạo ra những ý tưởng và dự án mới, thêm một lần nữa trở thành nền tảng quan trọng cho đối thoại.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, hội thảo rất ý nghĩa khi được tổ chức đúng ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho tình hữu nghị thủy chung Việt Nam-Liên bang Nga. Đối với nhân dân Việt Nam, Saint Petersburg có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc bởi đây là nơi đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân khi đến Liên Xô hơn 100 năm trước.

Đại sứ chia sẻ, có lẽ không ở đâu trên thế giới, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam lại hiện diện đậm nét như ở Saint Petersburg. Đối với nhiều người Việt Nam khi đến nước Nga, Saint Petersburg luôn là “địa chỉ đỏ” đầy ý nghĩa và xúc động trong trái tim.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga là một trong những biểu hiện nổi bật nhất của ngoại giao nhân dân giữa hai nước. Đây là một trong những cộng đồng người Việt ở nước ngoài ổn định nhất về mặt lịch sử và có ý nghĩa xã hội nhất.

Cộng đồng người Việt tại Nga đóng vai trò ngày càng nổi bật trong đời sống kinh tế và xã hội của nước sở tại. Người Việt tại Nga không chỉ là các doanh nhân hay người lao động nhập cư, mà còn là những “đại sứ nhân dân” thực thụ, góp phần gìn giữ, củng cố hình ảnh tích cực của Việt Nam trong xã hội Nga.

Tại hội thảo, nhiều tham luận khẳng định vai trò quan trọng của ngoại giao nhân dân trong quan hệ Việt-Nga, nhấn mạnh đây không chỉ là công thức lý thuyết mà là một chân lý được khẳng định bởi lịch sử, thực tiễn và tương lai của cả hai quốc gia. Khi người dân thực sự hiểu nhau, tin tưởng nhau và cùng nhau hợp tác, thì quan hệ mới thực sự bền vững.

Nhân dịp này, thay mặt Chủ tịch nước, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã trao Huân chương Hữu nghị tặng ông Nikolai Bondarenko, Phó Chủ tịch Hội đồng lập pháp Saint Petersburg; ông Evgeny Grigoriev, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, và trao Huy chương Hữu nghị tặng ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg vì những đóng góp của họ cho việc phát triển quan hệ giữa Saint Petersburg và Việt Nam nói riêng, cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga nói chung.

Sáng cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp Chính quyền thành phố Saint Petersburg tổ chức lễ đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở “Thủ đô phương Bắc” nước Nga.

Những người tham dự buổi lễ đã thành kính dâng lên Bác những bó hoa tươi thắm, bày tỏ lòng thành kính, sự ngưỡng mộ đối với vị lãnh tụ vĩ đại của đất nước và dân tộc Việt Nam.

