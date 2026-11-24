Lãnh đạo thành phố và ngành VHTT&DL cùng hơn 200 người tham gia diễu hành xe đạp. Ảnh: Xuân Đạt

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế.

Chuẩn bị cho hoạt động diễu hành, Ban Tổ chức bố trí 200 xe đạp phục vụ đoàn, khuyến khích người tham gia mặc áo dài truyền thống, cùng di chuyển qua nhiều tuyến đường trung tâm thành phố. Xuất phát từ Quảng trường Ngọ Môn, đoàn xe đi qua các tuyến đường Lê Huân, Ông Ích Khiêm, Lê Duẩn, cầu Nguyễn Hoàng, Bùi Thị Xuân, Lê Lợi, cầu Phú Xuân, Cửa Ngăn và trở về Ngọ Môn.

Không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, chương trình còn góp phần tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, hình ảnh áo dài Huế; đồng thời lan tỏa thông điệp về giao thông xanh, khuyến khích người dân rèn luyện sức khỏe và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Thông qua hoạt động này, Ban Tổ chức mong muốn tăng cường sự gắn kết cộng đồng, khơi dậy tình yêu di sản, văn hóa Huế, góp phần xây dựng thành phố Huế trở thành đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan và thân thiện với môi trường.

Một số hình ảnh của hoạt động:

Phụ nữ Huế duyên dáng trong tà áo dài tím tại hoạt động diễu hành bằng xe đạp. Ảnh: Xuân Đạt

Đoàn diễu hành xuất phát từ Ngọ Môn - công trình kiến trúc tiêu biểu, biểu tượng văn hóa của vùng đất Cố đô Huế. Ảnh: Xuân Đạt

Đoàn diễu hành đi qua cầu Nguyễn Hoàng - công trình giao thông mới, điểm nhấn kiến trúc và biểu tượng mới của Cố đô Huế. Ảnh: Xuân Đạt