Tiết mục ca múa mang đậm âm hưởng dân gian, kết hợp biểu diễn với đạo cụ nón lá trong chương trình nghệ thuật “Thanh âm văn hóa Việt” tại Điểm du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn.

Chuỗi hoạt động được tổ chức với nhiều nội dung phong phú như không gian chợ quê, các trò chơi dân gian, trải nghiệm văn hóa, trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản địa phương. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, hộ kinh doanh và người dân cùng tham gia giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng quê Thanh Thủy, gắn hoạt động bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo UBND phường Thanh Thủy nhấn mạnh, thông qua chuỗi hoạt động, địa phương mong muốn từng bước hình thành những sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, tiếp tục quảng bá hình ảnh Cầu Ngói Thanh Toàn và vùng quê Thanh Thủy đến với du khách.

Điểm nhấn trong đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Thanh âm văn hóa Việt”, với nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam và bản sắc văn hóa Huế. Chương trình mang đến không gian giao lưu nghệ thuật gần gũi, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo không khí vui tươi, gắn kết người dân và du khách tại Điểm du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn. Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, địa phương còn tổ chức Cuộc thi video clip “Quảng bá du lịch Thanh Thủy” năm 2026, khuyến khích ứng dụng công nghệ số để giới thiệu cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương.



Chương trình tổng kết, trao giải cuộc thi dự kiến diễn ra vào tối 24/11.