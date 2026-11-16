Thạc sĩ Phan Thanh Quang bên những tác phẩm bằng chất liệu đá quý

Từ hiện thực đến biểu tượng nhân văn

Các tác phẩm về người phụ nữ, người mẹ và trẻ em thường được xây dựng với hình khối đầy đặn, cấu trúc chặt chẽ, dáng vẻ dung dị nhưng giàu sức gợi cảm, phản ánh thiên chức sinh thành, sự nhẫn nại và sức sống âm thầm của con người.

Khởi đầu hành trình sáng tác từ những năm 1959 tại Pháp, Điềm Phùng Thị tiếp cận đề tài phụ nữ với góc nhìn dung dị nhưng chứa đựng nội tâm sâu sắc. Các tác phẩm giai đoạn đầu như “Người bạn” (1961), “Bạn gái Nam Triều Tiên” (1962), khắc họa thế giới nội tâm kín đáo, trầm tư qua đôi mắt lớn, ánh nhìn lắng đọng và nét mặt phảng phất nỗi buồn thời đại.

Ở hướng khai thác mang tính biểu tượng, tác phẩm “Trái đất” (1965), với phần bụng căng tròn là ẩn dụ cho thiên chức sinh nở và mạch nguồn sự sống; trong khi “Vệ nữ” (1960) hay “Chổng mông” (1965), thể hiện thái độ cởi mở, trân trọng hình thể nữ giới. Đặc biệt, tác phẩm “Cau trầu” (1965), là sự kết tinh tài tình giữa tư duy văn hóa truyền thống phương Đông và ngôn ngữ hiện đại. Hai quả cau được nhân hóa thành đôi ngực thiếu nữ, lá trầu cách điệu thành đôi chân khoanh tròn, gợi mở tầng ý nghĩa tinh tế.

Gắn liền với hình tượng người phụ nữ là đề tài tình mẫu tử và trẻ em, phản ánh những trăn trở về chiến tranh, mất mát và khát vọng hòa bình. Các tác phẩm như “Em bé nghèo” (1961),“Cho con bú” (1968), đặc biệt là “Ngóng chồng và đợi cha” (1989), sử dụng cấu trúc khối khỏe khoắn, cô đọng để tái hiện hình ảnh người mẹ mỏi mòn ngóng trông, kết nối nỗi nhớ quê hương sâu sắc của tác giả xa xứ với âm hưởng văn hóa Á Đông.

Theo thạc sĩ Phan Thanh Quang, Trường Đại học Nghệ thuật Huế, hình tượng người phụ nữ trong sáng tác của Điềm Phùng Thị mang vẻ đẹp hình thể, chứa đựng những suy tư về thân phận con người. Những tác phẩm về trẻ em, gắn bó mật thiết với hình tượng người mẹ, thường mang sắc thái hồn nhiên, mong manh, gợi lên những trăn trở sâu lắng về chiến tranh, mất mát và sự tiếp nối của sự sống.

Trong số những tác phẩm thì với “Mẹ trái đất” không chỉ là một biểu tượng ca ngợi người phụ nữ mà còn đề cao sự sống, giá trị lớn nhất của tác phẩm này chính là bảo vệ mầm sống. Và điều ấy là giá trị nhân văn nhất mà con người đang đấu tranh gìn giữ - PGS.TS Phan Thanh Bình, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật Huế nhìn nhận.

Từ việc xác lập vai trò trung tâm của hình tượng người phụ nữ trong sáng tác của Điềm Phùng Thị, có thể nhận diện rõ đặc điểm ngôn ngữ điêu khắc, phương thức tổ chức hình khối, chất liệu và mức độ khái quát hóa hình tượng người phụ nữ trong sáng tác của bà. Sự gắn kết này đã hình thành một hệ thống nội dung và ngôn ngữ tạo hình thống nhất, thể hiện rõ sự vận động từ hiện thực đời sống đến trừu tượng triết lý trong tư duy sáng tác.

Sự bứt phá với ngôn ngữ mô-đun

Trong các sáng tác này, hình tượng người phụ nữ và trẻ em vẫn giữ vai trò then chốt, được thể hiện thông qua những cấu trúc hình khối cô đọng, mang tính ký hiệu, kết hợp hài hòa giữa hình thức hiện đại và tinh thần nhân văn Á Đông. Chính sự kết hợp ấy đã tạo nên chiều sâu biểu đạt, giúp hình tượng người phụ nữ trong điêu khắc Điềm Phùng Thị vừa mang dấu ấn cá nhân rõ nét, vừa có sức lan tỏa và đồng cảm rộng rãi với công chúng.

Giáo sư Mady Mesnier (Đại học Paris I) từng đánh giá cao đóng góp của Điềm Phùng Thị, là một trong số ít nghệ sĩ châu Á giành được vị trí xứng đáng trong dòng chảy điêu khắc hiện đại, nhờ sự đơn giản hóa cao độ nhưng tinh tế của hình thể. Điểm đặc biệt trong phong cách sáng tác của bà là việc xây dựng bảy mô-đun hình học cơ bản, được nhà phê bình mỹ thuật Raymond Cogniat gọi là “bảy mẫu tự”, còn giáo sư Trần Văn Khê ví như “bảy nốt nhạc”, tạo nên một hệ ngôn ngữ tạo hình độc đáo và nhất quán. Ở giai đoạn này, các tác phẩm tiêu biểu được sử dụng chất liệu cao cấp như đồng, đá ngọc, tiêu biểu như tác phẩm “Hai chị em” (1978), “Công chúa” (1979) “Vọng phu” (1990), đã đạt đến độ trừu tượng tinh tế, tối giản hình thể nhưng vẫn giữ nguyên vẹn sự biểu cảm mạnh mẽ và nhân văn, sự giao thoa uyển chuyển giữa tinh thần phương Đông và nghệ thuật tạo hình phương Tây.