Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, mà phải trở thành "điểm nhấn" chuyển hóa nhận thức thành hành động. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, TS. Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) cho rằng, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ nằm ở việc tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, mà quan trọng hơn là sự chuyển hóa nhận thức thành hành động, đưa văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển đất nước.

Ngày Văn hóa Việt Nam phải thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân

Việc Bộ Chính trị xác định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia. Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh di sản, truyền thống và những thành tựu sáng tạo, mà còn phải thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân, nơi mỗi người được tham gia, trải nghiệm, sáng tạo và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Tinh thần coi trọng văn hóa, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển đã được thể hiện xuyên suốt trong đường lối của Đảng. Việc ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam; Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam cùng những định hướng được Đại hội XIV xác định tiếp tục khẳng định con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là mục tiêu, động lực và nguồn lực quan trọng của sự phát triển đất nước.

Văn hóa không chỉ nằm trong nghệ thuật hay di sản mà còn hiện diện trong kinh tế, giáo dục, đối ngoại, du lịch và công nghệ. Theo TS. Nguyễn Viết Chức, việc Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc, với hàng trăm hoạt động, nhận được sự quan tâm sâu sắc từ Trung ương đến địa phương là tín hiệu rất đáng mừng. Điều đó cho thấy Đảng và Nhà nước ngày càng đánh giá cao vị trí, vai trò của văn hóa. Quan trọng hơn, nhận thức ấy đang từng bước lan tỏa đến cộng đồng, các cấp ủy Đảng, đội ngũ làm công tác văn hóa và toàn thể nhân dân.

Thực tiễn lịch sử cho thấy, văn hóa với vai trò là nền tảng tinh thần, là "ánh sáng soi đường" đã góp phần hun đúc ý chí độc lập, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình của dân tộc. Đó cũng là những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc con người Việt Nam.

"Văn hóa không phải là điều gì xa vời mà hiện diện ngay trong mỗi con người, trong ý chí, tình cảm và khát vọng của nhân dân. Khát vọng lớn nhất của dân tộc Việt Nam là độc lập, tự do; là mong muốn mọi người dân được sống trong hòa bình, trẻ em được học hành. Đó là những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc, sức sống và sức mạnh của văn hóa Việt Nam", TS. Nguyễn Viết Chức khẳng định.

Đặt văn hóa và con người ở vị trí trung tâm phát triển

TS. Nguyễn Viết Chức cho rằng, điều quan trọng là không nên quan niệm Ngày Văn hóa Việt Nam chỉ đơn thuần là một ngày kỷ niệm, mà phải được cụ thể hóa bằng chương trình hành động thiết thực, tạo dựng không khí văn hóa rộng khắp trong toàn xã hội.

Trước hết, cần nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, ngoại giao đến an ninh, quốc phòng. Văn hóa phải hiện diện trong mọi mặt của đời sống, không chỉ thông qua các hoạt động nghệ thuật hay bảo tồn di sản, mà còn thể hiện trong cách ứng xử, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu và thái độ làm việc của mỗi con người.

Tôn vinh văn hóa không chỉ là tôn vinh di sản, nghệ thuật hay những thành tựu lớn, mà còn là tôn vinh lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, nghĩa tình, truyền thống hiếu học, ý thức cộng đồng, sự sáng tạo, tinh thần thượng tôn pháp luật, văn minh trong ứng xử và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam. Chính những giá trị ấy cần được nuôi dưỡng, thực hành và lan tỏa trong đời sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh, cần quan tâm đẩy mạnh số hóa và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực văn hóa. Đây không chỉ là nhiệm vụ được đặt ra trong Nghị quyết số 80-NQ/TW mà còn là yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển đất nước. Nếu không đẩy mạnh số hóa, không làm chủ công nghệ, chúng ta sẽ khó bắt kịp xu thế phát triển của thế giới.

Đặc biệt, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) đặt ra yêu cầu phải chủ động nắm bắt, khai thác và ứng dụng những thành tựu công nghệ tiên tiến vào các lĩnh vực của đời sống, trong đó có văn hóa. Công nghệ cần trở thành công cụ để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận và thụ hưởng văn hóa của người dân.

Khơi dậy ý thức thực hành văn hóa trong mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng

"Điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao nhận thức đúng đắn, từ đó xây dựng và triển khai những chương trình hành động thiết thực, liên tục, bền bỉ. Phát triển văn hóa không thể làm theo phong trào, sôi nổi trong một thời điểm rồi sau đó lại lắng xuống. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cần tạo được sự chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động, được duy trì thường xuyên trong gia đình, nhà trường, cộng đồng và các cơ quan, tổ chức", TS. Nguyễn Viết Chức bày tỏ.

Sức mạnh văn hóa được thể hiện qua cách con người ứng xử và hành động mỗi ngày. Khi sự tử tế, trách nhiệm, ý thức cộng đồng, niềm tự hào dân tộc và khát vọng sáng tạo trở thành những giá trị được thực hành rộng rãi; khi người dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa văn hóa mới thực sự phát huy nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh của phát triển.

Để Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành dấu mốc thường niên, một thương hiệu văn hóa quốc gia, cần truyền tải thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ: Văn hóa thuộc về mọi người và mỗi người đều có trách nhiệm làm cho văn hóa ngày càng tốt đẹp hơn.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa dân tộc, mà phải trở thành "điểm nhấn" chuyển hóa nhận thức thành hành động, khơi dậy ý thức thực hành văn hóa trong mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng, hiện diện trong từng ngày, trở thành sức mạnh phát triển bền vững.