Những hoạt động văn hóa góp phần làm phong phú đời sống tinh thần.

Tôn vinh những giá trị làm nên bản sắc

Với nhà thơ Võ Quê, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca Huế thính phòng, Ngày Văn hóa Việt Nam mang đến niềm tự hào và sự khích lệ đối với những người gắn bó với nghệ thuật truyền thống. Ông nhìn nhận văn hóa chính là cội nguồn, là “căn cước” của mỗi con người và dân tộc. Đối với Huế, những giá trị ấy hiện diện trong sự kết tinh giữa văn hóa cung đình và văn hóa dân gian, từ kiến trúc, cảnh quan, lễ hội, ẩm thực đến phong cách sống và cốt cách con người. Trong quá trình sáng tác và hoạt động nghệ thuật, nhà thơ Võ Quê luôn tìm cách đưa hơi thở quê hương vào thơ ca, tản văn và những tuyển tập Ca Huế như “Lời ca châu ngọc”, “Hòa điệu tri âm”, “Hoa và phong vị Huế”...

Điều khiến ông vui nhất là trong những buổi sinh hoạt tại không gian Ca Huế thính phòng, vẫn có những học sinh, bạn trẻ chăm chú lắng nghe tiếng đàn, nhịp phách và hào hứng tìm hiểu nghệ thuật truyền thống. Đó là những tín hiệu cho thấy di sản vẫn có sức hấp dẫn khi được trao truyền bằng những hình thức gần gũi.

Trước nguy cơ mai một không gian biểu diễn và thiếu hụt đội ngũ kế cận, nhà thơ Võ Quê cho rằng, người nghệ sĩ cần kiên trì giữ lửa, đồng thời tìm kiếm cách tiếp cận mới như đưa âm nhạc truyền thống vào trường học, tổ chức sinh hoạt cộng đồng, sưu tầm, biên soạn và số hóa tư liệu… để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại.

Với họa sĩ Đặng Mậu Triết, Huế không chỉ là nơi lưu giữ những di sản nổi tiếng mà còn có những giá trị tinh tế trong đời sống thường ngày. Ông cho rằng, điều cần gìn giữ nhất là tính nhân văn, sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, giữa quá khứ và hiện tại. Đó cũng là cái tình của người Huế, biết cách sống chậm lại để lắng nghe và trân trọng nhau.

Những cảm nhận ấy được ông đưa vào hội họa một cách tự nhiên. Sinh ra và lớn lên ở Huế, khi vẽ về người phụ nữ hay phố cổ, họa sĩ Đặng Mậu Triết thường gửi vào tác phẩm sắc tím, nét buồn man mác và sự dịu dàng của vùng đất này. Năm 2014, tác phẩm “Vọng 1” mang âm hưởng cung đình, tinh thần Á Đông, thể hiện sự dung dị của con người Việt Nam giúp ông đạt giải thưởng tại Boston Global Forum, tổ chức tại Đại học Harvard.

Theo họa sĩ Đặng Mậu Triết, thách thức lớn hiện nay là làm sao để di sản thực sự sống trong đời sống, thay vì chỉ được trưng bày. Ông lo ngại nguy cơ “bảo tàng hóa” văn hóa Huế, khi công trình, hiện vật được gìn giữ nhưng cái hồn, cách sống và tình người lại dần phai nhạt. Để khắc phục điều đó, người nghệ sĩ cần chuyển tải giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ đương đại, đồng thời có thêm không gian sáng tác, trại sáng tác và quỹ hỗ trợ để nghệ sĩ yên tâm gắn bó với nghề.

Để văn hóa có sức sống mới

Cùng nhìn nhận văn hóa là nền tảng tạo nên bản sắc, nhạc sĩ Thùy Phương bày tỏ niềm vui và xúc động khi có một ngày riêng để tôn vinh văn hóa Việt Nam. Trong hành trình sáng tác, Huế luôn là nguồn cảm hứng đặc biệt đối với nhạc sĩ Thùy Phương. Thay vì chỉ khai thác hình ảnh một vùng đất trầm mặc, cổ kính, chị mong muốn thể hiện một Huế trẻ trung, năng động và đang chuyển mình trong nhịp sống hôm nay. Những ca khúc như “Giấc mơ Huế”, “Huế xin chào!” hay “Hương Giang chào ngày mới!” phần nào thể hiện góc nhìn ấy. Theo chị, những tiết tấu mới, cách thể hiện mới vẫn có thể chuyển tải tình yêu và niềm tự hào về bản sắc địa phương, miễn là người sáng tác có sự tìm hiểu, trân trọng những giá trị cốt lõi.

Nhạc sĩ Thùy Phương cũng mong muốn Huế có thêm những không gian và cơ hội để nghệ sĩ sáng tạo, giới thiệu tác phẩm mới, đồng thời tổ chức nhiều hơn các hoạt động văn hóa dành cho học sinh, sinh viên. Khi người trẻ được trực tiếp tham gia biểu diễn, sáng tạo và trải nghiệm di sản, tình yêu văn hóa sẽ dần hình thành, thấm sâu và được thấu hiểu, thay vì chỉ dừng lại ở tiếp nhận kiến thức.

Nhà thơ Hương Giang, Ủy viên BCH Hội Nhà văn TP. Huế, nhìn nhận Ngày Văn hóa Việt Nam là một dấu mốc còn mới mẻ, cần thêm thời gian để cảm nhận và trải nghiệm. Với đặc thù là thành phố di sản, Huế vốn có đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật diễn ra khá thường xuyên. Điều chị kỳ vọng là từ dấu mốc này, các hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ tiếp tục được quan tâm, đầu tư và tổ chức có chiều sâu hơn.

Theo nhà thơ Hương Giang, cần có thêm những hoạt động giới thiệu tác giả, tác phẩm, tạo cơ hội kết nối giữa các thế hệ làm văn hóa và những người quan tâm đến văn hóa, qua đó giúp người làm nghề gặp gỡ, chia sẻ và tìm thấy những nguồn cảm hứng mới.

Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TP. Huế đánh giá việc lựa chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam là dấu mốc quan trọng, thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ.

Theo ông, văn nghệ sĩ Huế từ lâu đã là những người thắp lửa và giữ hồn cho dòng chảy văn hóa Cố đô. Mang trong mình sự kết tinh giữa tri thức hàn lâm và nét trầm mặc, cổ kính của mảnh đất Hương Ngự, các thế hệ văn nghệ sĩ không chỉ sáng tạo VHNT mà còn đảm nhận sứ mệnh trao truyền các giá trị di sản.

Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay là cột mốc tôn vinh bản sắc và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Với văn nghệ sĩ Huế, đây không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển nghệ thuật, mà còn là lời nhắc nhở về tinh thần “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Với tinh thần ấy, giới nghệ sĩ Cố đô luôn nỗ lực bảo tồn di sản, đổi mới tư duy sáng tác để đưa văn hóa Huế hội nhập sâu rộng. Mỗi tác phẩm như một lời tri ân gửi tới quê hương, góp phần khẳng định vị thế của Huế như một trung tâm văn hóa đặc sắc của cả nước, góp phần lan tỏa nét đẹp tao nhã, sâu lắng của người xứ Huế đến mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế.