Huế mở luồng sông Ngự Hà để phục vụ du lịch. Ảnh: Việt Anh

Yêu cầu khơi thông thể chế

Tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, nhu cầu phát triển dịch vụ, tổ chức trải nghiệm rất lớn. Tuy nhiên, việc khai thác không gian di sản còn vướng quy định về quản lý tài sản công: không gian nào được kinh doanh, dịch vụ nào phù hợp, giá thuê, cách chọn đối tác, thời hạn và nghĩa vụ tài chính đều cần được hướng dẫn cụ thể. Doanh nghiệp dè dặt trước rủi ro pháp lý.

Đồng chí Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: “Nếu thiếu cơ chế cụ thể để phân định những không gian được phép khai thác, phương thức lựa chọn đối tác, thời hạn và nghĩa vụ tài chính, việc thu hút đầu tư khó tạo được chuyển biến mạnh”.

Theo TS Trần Đình Hằng, Phân Viện trưởng Phân Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch miền Trung, tâm lý e dè xuất phát từ cả hai phía. Cơ quan quản lý lo khai thác sai, ảnh hưởng di tích; doanh nghiệp lo thủ tục, quyền khai thác, khả năng thu hồi vốn. Khi ranh giới bảo tồn và khai thác chưa rõ, nguồn lực xã hội khó tham gia. Nhà nước cần bảo vệ cấu trúc gốc, di vật, cảnh quan cốt lõi, đồng thời mở không gian phụ trợ, dịch vụ. Quyền khai thác phải gắn với tiêu chuẩn bảo tồn, các cam kết và cơ chế hậu kiểm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, khai thác di sản phải hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, tạo sản phẩm phù hợp đô thị di sản. Ban Thường vụ Thành ủy đề xuất Trung ương cho phép Huế thí điểm cơ chế quản lý, khai thác di sản. Theo phương án đề xuất, HĐND thành phố quyết định danh mục tài sản, không gian, công trình, nhà vườn, nhà rường, làng nghề, tuyến phố được khai thác dịch vụ; UBND thành phố phê duyệt đề án kinh tế di sản.

Thành phố cũng kiến nghị được quyết định giá thuê mặt bằng dịch vụ tại di tích làm căn cứ đấu thầu, đấu giá; quyết định tỷ lệ để lại từ nguồn thu dịch vụ tại các điểm do Trung tâm quản lý để tái đầu tư. Tỷ lệ để xuất không vượt 50% tổng thu dịch vụ nộp ngân sách hằng năm. Cơ chế này, nếu được chấp thuận, sẽ góp phần làm rõ thẩm quyền và cách thức sử dụng nguồn thu.

Huế có 8 di sản được UNESCO ghi danh, cùng hệ thống di tích, kiến trúc, lễ hội, nghệ thuật truyền thống, văn hóa cung đình, dân gian. Quần thể Di tích Cố đô Huế từng bước hồi sinh sau nhiều thập niên bảo tồn. Tuy vậy, việc huy động nguồn lực xã hội để phát huy di sản chưa đạt yêu cầu; thành phố thiếu cơ chế đặc thù, nguồn lực đầu tư cho các thiết chế văn hóa còn hạn chế, một số công trình bảo tồn chậm tiến độ.

Tại buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Huế về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và gia đình mới đây, đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá Huế có “nguồn lực văn hóa đặc biệt” từ di sản, truyền thống, gia đình, văn học nghệ thuật. Cần phát huy nguồn lực đó để người dân hưởng lợi.

Đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh, phải chuyển tư duy từ quản lý sang quản trị. Nhà nước dẫn dắt, định hình cơ chế, tạo môi trường; lĩnh vực tư nhân có thể đảm nhận hiệu quả thì tạo điều kiện tham gia. Chủ trương văn hóa phải cụ thể hóa bằng mục tiêu, sản phẩm, kết quả có thể đo đếm được, từ số hóa, dự án công nghiệp văn hóa đến đóng góp cho tăng trưởng.

Du khách tham quan và mua sắm các sản phẩm làng nghề khi đến Huế.

Tạo giá trị từ công nghệ và sáng tạo

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực, trụ cột cho phát triển nhanh và bền vững. Huế cần cụ thể hóa bằng dự án, sản phẩm thiết thực, phù hợp với mục tiêu xây dựng đô thị đặc trưng về di sản.

Khi cơ chế được khơi thông, yêu cầu tiếp theo là chuyển di sản thành sản phẩm, dịch vụ có sức cạnh tranh. Giá trị kinh tế của di sản còn thể hiện ở sinh kế nghệ nhân, thị trường cho doanh nghiệp và nguồn thu tái đầu tư bảo tồn. Tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, hoa văn, họa tiết, kiến trúc, nghệ thuật cung đình được ứng dụng vào thiết kế, sản xuất quà tặng.

Theo TS Trần Đình Hằng, công nghiệp văn hóa cần hình thành chuỗi giá trị từ nghiên cứu, xác lập chuẩn mực, đào tạo nghệ nhân, đội ngũ sáng tạo đến sản xuất, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Sản phẩm phải có giá trị sử dụng, gắn với người sản xuất, nơi tiêu thụ và cơ chế để nguồn thu hỗ trợ cộng đồng, bảo tồn.

Áo dài cần được nghiên cứu, tư liệu hóa, xác lập chuẩn thức, đào tạo người thiết kế, người may, phát triển thương hiệu. Với ẩm thực, việc nghiên cứu nguyên liệu, kỹ thuật chế biến, câu chuyện văn hóa có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị. Mỹ thuật cung đình, hoa văn kiến trúc, nghề thủ công là nguồn cảm hứng cho thiết kế, thời trang, quà tặng. Tri thức văn hóa cần được kết nối với năng lực sáng tạo, sản xuất.

Chuyển đổi số mở thêm phương thức bảo tồn, giới thiệu và khai thác di sản. Tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, 207 cổ vật Triều Nguyễn đã được số hóa 3D; 108 cổ vật được định danh số và giới thiệu trên không gian triển lãm số; Kinh thành Huế, lầu Tàng Thơ được số hóa, công nghệ HBIM được ứng dung tại điện Thái Hòa. Hệ thống 96 trạm TapQuest tại 13 điểm di tích giúp du khách tiếp cận thông tin, tư liệu trực quan, mở rộng trải nghiệm phong phú; hỗ trợ nghiên cứu, quảng bá trên môi trường số.

Cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn FPT, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai sandbox kinh tế di sản số tại điện Kiến Trung, Hổ Quyền - Voi Ré, đầu tư 47 tỷ đồng, hướng đến trình diễn ánh sáng, trải nghiệm đêm có thu phí, khai thác dữ liệu. Thử nghiệm bước đầu tạo dịch vụ mới, mở rộng cách tiếp cận di sản. Hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào chất lượng nội dung và cơ chế khai thác minh bạch.

Số hóa mới là điều kiện ban đầu. Dữ liệu phải được chuẩn hóa, có cơ chế quản lý, quyền khai thác rõ ràng mới trở thành nguyên liệu cho sáng tạo. Huế cần xây dựng ngân hàng dữ liệu hoa văn, họa tiết, kiến trúc, mỹ thuật cung đình, dân gian để doanh nghiệp, nghệ nhân, người trẻ khai thác sử dụng. Việc chia sẻ dữ liệu có kiểm soát sẽ góp phần tạo giá trị, bảo đảm quyền lợi của các chủ thể di sản.

Đồng chí Hoàng Việt Trung cho biết, Trung tâm kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng tiêu chuẩn số hóa di sản; có cơ chế quản lý, chia sẻ, cấp quyền khai thác, thương mại hóa dữ liệu. Cần hoàn thiện quy định về bản quyền, sở hữu trí tuệ, bảo đảm nguồn thu được tái đầu tư cho công tác bảo tồn. Trung tâm đề nghị phân cấp cho địa phương thiết lập hạ tầng dịch vụ; hỗ trợ hồi hương cổ vật, khuyến khích hiến tặng.

Đồng chí Trần Thanh Lâm gợi mở, Huế cần chọn những dự án dẫn dắt, tạo sản phẩm văn hóa đặc sắc; đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu; khuyến khích hợp tác công - tư. Hợp tác công - tư không chỉ là việc giao mặt bằng mà còn đòi hỏi Nhà nước quy hoạch, bảo đảm hạ tầng, chuẩn dữ liệu, yêu cầu bảo tồn; doanh nghiệp đóng góp vốn, công nghệ, năng lực quản trị. Việc phát huy di sản phải bảo vệ giá trị gốc, bảo đảm cộng đồng hưởng lợi, tạo nguồn lực tái đầu tư cho bảo tồn.

Hoàn thiện thể chế là xác lập rõ trách nhiệm, thẩm quyền, cách thức huy động, phân bổ nguồn lực. Khi hành lang pháp lý minh bạch, cơ quan quản lý có căn cứ thực thi, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, nghệ nhân thêm sinh kế, cộng đồng được chia sẻ lợi ích. Từ đó, văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, đóng góp cho tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của Huế.