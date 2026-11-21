Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phong Điền, từ ngày 1/7/2025 đến 30/9/2026, địa phương đã tiếp nhận và trao 2.100 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, hộ khó khăn và người dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Trong công tác cứu trợ thiên tai, phường đã tiếp nhận và chi 2,571 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung ương; đồng thời phân bổ nguồn hỗ trợ của Ban Vận động cứu trợ TP. Huế để sửa chữa công trình bị ảnh hưởng bởi bão lụt và hỗ trợ trực tiếp người dân.

Bên cạnh đó, Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được hơn 697 triệu đồng. Năm 2026, địa phương phối hợp xây mới 2 nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ xây dựng 5 nhà vệ sinh và triển khai xây dựng 1 nhà Đại đoàn kết. Các hoạt động góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Báo Huế ngày nay Online gửi đến bạn đọc infographic về công tác cứu trợ năm 2025 và quản lý, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" tại phường Phong Điền: