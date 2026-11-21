“Lớp học” tiếng Anh của Trường Tiểu học Thủy Xuân tại lăng Tự Đức.

Theo “Đại Việt sử ký toàn thư”, vua Lê Hiến Tông trong một chuyến vi hành, đi qua cổng làng Châu Khê, nơi có nhà thầy giáo cũ là Nguyễn Bảo, nhà vua đã xuống kiệu từ xa để đi bộ vào nhà thầy. Khi gặp thầy, nhà vua cung kính cúi chào, giữ đúng lễ nghĩa, và ở lại dùng một bữa cơm quê đạm bạc với thầy để thể hiện lòng thành kính. Hay vua Trần Minh Tông thể hiện sự kính trọng ấy bằng việc mời danh sư Chu Văn An ra làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám, đồng thời tin tưởng giao phó cho thầy việc dạy dỗ con trai mình là Thái tử Trần Vượng - về sau được lên nối ngôi là vua Trần Hiến Tông.

Phương châm của giáo dục truyền thống nước ta, từ ngàn xưa đã đề ra nguyên tắc: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã dạy: “Có tài mà không có đức thì vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”! Thực tế, xưa cũng như nay, đã có rất nhiều người có tài, làm đến chức vụ cao, quyền thế lớn, nhưng vì không có đức mà tham ô, tham nhũng, ức hiếp dân lành, theo đuôi phản loạn, hại dân, hại nước! Kết cục là thân bại, danh liệt, làm hổ danh cả dòng tộc, con cháu!

Ngày 21/11/2021, trong Hội thảo khoa học lớn với chủ đề “Văn hóa học đường trong bối cảnh mới giáo dục và đào tạo” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tổ chức, GS.TS Trần Ngọc Thêm, thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có bài tham luận nêu đề xuất kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) bỏ khái niệm “Trồng người” và bỏ câu “Tiên học lễ, hậu học văn” ở các trường học. Theo ông, những khái niệm đó không còn phù hợp với thời đại mới nữa. Bởi khái niệm “trồng người” mang nặng dấu ấn của nền văn minh lúa nước, không còn phù hợp với thời buổi bùng nổ công nghệ. GS cũng cho rằng, khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” là quan niệm xưa cũ! “Tiên học lễ” là dạy người ta phải luôn tuân thủ phép tắc, tuân phục người trên, như vậy sẽ mất đi tính dân chủ, sự phản biện khoa học, tính tự lập và sức sáng tạo của học sinh (?)

Cách hiểu và lý giải về các khái niệm “Trồng người” và “Học lễ” của GS là không đúng, bởi thiếu biện chứng, thiếu thực tiễn, quá hạn hẹp, máy móc và áp đặt! Tôi khẳng định như vậy vì lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước anh hùng của dân tộc Việt, đạo lý “Tiên học lễ, hậu học văn” đã sản sinh ra bao con người tài đức vẹn toàn. Họ đã đánh tan bao cuộc xâm lược của ngoại bang, từ các triều đại Tống, Hán, Minh, Thanh, đến đội quân Nguyên Mông thiện chiến nhất thế giới; rồi đến thời cận đại và hiện đại thì đánh tan cả những đội quân hùng mạnh với trang bị vũ khí hiện đại nhất của hai cường quốc là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ! Những trang sử vàng của dân tộc vẫn còn hiện hữu sáng chói với những nhân vật tài đức vẹn toàn đó! Nối liền những trang sử vàng ấy là những cái tên gắn liền với những sự kiện lịch sử không thể quên.

Học sinh Trường Quốc Học tìm hiểu tại Nhà lưu niệm và Truyền thống tại trường.

Những con người của lịch sử anh hùng, vẻ vang đó đều được đào tạo từ nền giáo dục truyền thống lâu đời với phương châm “trồng người”, và “tiên học lễ, hậu học văn” để “thành Người” đúng theo “đạo làm Người” của dân tộc Việt Nam! Lạc hậu với nền văn minh lúa nước, thiếu dân chủ, phản biện, tự chủ và sáng tạo, làm sao họ có thể đánh thắng bao kẻ thù xâm lược hùng mạnh? Làm sao có thể làm nên và để lại cho hậu thế chúng ta bao di sản văn hóa (cả vật thể và phi vật thể) nổi tiếng, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa của thế giới?!

Tôi không biết những đề xuất của GS.TS Trần Ngọc Thêm về việc bỏ khái niệm “Trồng người” và khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” có tác động gì không đến Bộ GD&ĐT? Nhưng sau 4 năm, ngày 15/9/2025, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh. Riêng phần kỷ luật, quy định rất cụ thể: đối với học sinh tiểu học thì có 2 mức kỷ luật: nhẹ thì nhắc nhở; nặng thì yêu cầu xin lỗi! Đối với các cấp ngoài tiểu học (từ cấp THCS đến các trường trung cấp, cao đẳng) thì có 3 mức độ kỷ luật, gồm: nhẹ thì nhắc nhở; vừa thì phê bình; nặng thì yêu cầu viết bản tự kiểm điểm! Tóm lại, mức kỷ luật cao nhất đối với học sinh trong các trường học là “Yêu cầu viết bản tự kiểm điểm”! Ngay sau khi Thông tư này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, đã gặp rất nhiều phản ứng trong dư luận xã hội, nhất là khi nạn bạo lực học đường ngày càng có chiều hướng gia tăng?

Học sinh Trường Quốc Học tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Nhà trưng bày di tích lịch sử cách mạng địa điểm chiến thắng đồi A Bia.

Trong bộ luật Hồng Đức - Quốc triều hình luật (do vua Lê Thánh Tông ban hành năm 1483), và bộ luật Hoàng Việt luật lệ (do vua Gia Long ban hành năm 1815), đều có nhiều điều khoản cụ thể, rất khắt khe, trị tội bất kính với người già, cha mẹ, đặc biệt là với thầy cô giáo! Trong Luật Gia Long, ở Quyển 15 (Hình), Điều 10 quy định: “Nếu đánh thầy dạy học của mình thì tăng thêm hai bậc tội so với đánh người thường. Đánh thầy đến tàn tật thì xử 100 trượng, lưu đày ba ngàn dặm!”. Những điều luật cụ thể phạt tội “Trò đánh thầy” như thế, thì luật hiện đại ngày nay trên thế giới không nước nào có!

Hai bộ Luật Hình sự và Dân sự của Việt Nam cũng chưa có một bộ luật nào đưa tội danh “Trò đánh thầy cô giáo” vào một điều luật cụ thể. Bộ Luật Hình sự (Luật số 100/2015/QH13, sửa đổi, bổ sung năm 2017) chỉ ghi tội “Đánh giáo viên gây thương tích” có thể bị xử lý về tội “Cố ý gây thương tích, hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” (Điều 134 Bộ luật Hình sự). Nhưng ở “Tình tiết tăng nặng”, điểm d khoản 1 Điều 134 có ghi: hành vi phạm tội đối với “Thầy giáo, cô giáo của mình” sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự ngay cả khi tổn thương cơ thể dưới 11%. Mức hình phạt: nhẹ thì cải tạo hoặc phạt nhẹ. Hình phạt nặng hơn tùy thuộc vào tỷ lệ tổn thương cơ thể. Từ 11% đến 30%, có khung hình phạt từ 2 năm đến 6 năm tù. Độ tuổi chịu trách nhiệm (Điều 12) ghi: học sinh từ đủ 16 tuổi trở lên chịu trách nhiệm về mọi tội phạm. Học sinh từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, chỉ chịu trách nhiệm với các mức độ thương tích rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Như vậy, những tình tiết thuộc điểm, khoản ghi trong một điều luật của Luật Hình sự cũng thể hiện pháp luật có quan tâm đến việc bảo vệ người thầy. Vậy tại sao một văn bản dưới luật như Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT lại có thể “đứng ngoài pháp luật”?

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về “Phát triển Văn hóa Việt Nam” xác định: “Xây dựng con người Việt Nam là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển bền vững, đưa văn hóa trở thành trụ cột và nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên mới”. Thiết nghĩ, những người lãnh đạo và làm công tác giáo dục, văn hóa phải là những người nắm vững, triển khai và giám sát thực hiện tích cực nhất, nghiêm minh nhất, để Nghị quyết 80-NQ/TW đi vào thực tiễn cuộc sống.