Chính sách lãi suất mới nhất của các ngân hàng trung ương trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông

Thị trường dự đoán ECB sẽ tăng lãi suất trong năm nay, có thể vào tháng 7.

Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) ngày 19/3 đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 2,25%, đồng thời cho biết sẵn sàng điều chỉnh chính sách tiền tệ nếu cần thiết trong bối cảnh giá dầu toàn cầu tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ khiến lạm phát gia tăng trở lại. Đây là lần thứ ba liên tiếp BoC duy trì mức lãi suất này, phù hợp với dự báo của thị trường.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng tăng đột biến do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, khiến eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu - bị gián đoạn nghiêm trọng. Giá dầu đã tăng hơn 40% trong những tuần gần đây, trong khi giá xăng tại Canada tăng hơn 30 xu/lít, dự báo sẽ đẩy lạm phát tăng trong các tháng tới. Phát biểu tại họp báo, Thống đốc BoC Tiff Macklem cho biết ngân hàng này sẽ "xem xét tác động tức thời của xung đột đối với lạm phát", song nhấn mạnh sẽ không để giá năng lượng cao kéo dài gây ra lạm phát dai dẳng. Trước khi xung đột bùng phát, BoC được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong suốt năm 2026. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính hiện đã tính đến khả năng BoC tăng lãi suất vào nửa cuối năm.

Cú sốc giá năng lượng diễn ra trong bối cảnh kinh tế Canada đối mặt nhiều khó khăn. Nền kinh tế suy giảm trong quý IV/2025, tăng trưởng đầu năm 2026 thấp hơn dự báo, tỷ lệ thất nghiệp đạt 6,7% trong tháng 2, trong khi tình trạng bất định liên quan đến chính sách thương mại của Mỹ tiếp tục ảnh hưởng đến thu hút đầu tư.

Gia tăng áp lực lạm phát

Tại Anh, Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức 3,75% sau cuộc họp của Ủy ban chính sách tiền tệ (MPC).

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, làm gia tăng áp lực lạm phát tại Anh trong khi tăng trưởng kinh tế của nước này có dấu hiệu chững lại.

Số liệu của Cơ quan Thống kê quốc gia Anh cho thấy Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tháng 1/2026 không tăng trưởng, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 5,2% – cao nhất trong 5 năm. Các chuyên gia cảnh báo xung đột tại Trung Đông có thể đẩy lạm phát tăng và làm suy yếu thị trường lao động, trong khi các biện pháp hỗ trợ hiện nay có thể chưa đủ để bù đắp tác động từ giá năng lượng leo thang.

Tương tự, ngân hàng trung ương Thụy Điển (Riksbank) giữ nguyên lãi suất ở mức 1,75%, đồng thời nhận định triển vọng kinh tế "rất bất định" do ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông. Riksbank đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Thụy Điển trong năm 2026 xuống còn 2,5% so với dự báo trước đó là 2,9%, đồng thời cảnh báo cuộc xung đột tại Trung Đông có thể tác động đến lạm phát ở mức vừa phải, cũng như ảnh hưởng đến khả năng phục hồi của nền kinh tế đất nước.

Hội đồng Ngân hàng của Ngân hàng Trung ương Séc (ČNB) đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5%, mức này đã duy trì kể từ tháng 5 năm ngoái. Theo các chuyên gia kinh tế, trong các cuộc họp sắp tới, hội đồng ČNB có thể bắt đầu tăng lãi suất, vì giá năng lượng tăng do xung đột ở Trung Đông sẽ làm tăng lạm phát.

Trong khi đó, tại châu Á, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức khoảng 0,75% tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày 18-19/3/2026, sau khi đánh giá tác động của cuộc xung đột Iran và giá dầu thô tăng vọt đối với nền kinh tế Nhật Bản. Đây là cuộc họp thứ hai liên tiếp BoJ không thay đổi lãi suất, sau lần tăng lãi suất tháng 12/2025.

Giới chức BoJ cảnh báo giá năng lượng tăng có thể gây áp lực lên lạm phát, nhưng việc thắt chặt chính sách quá sớm cũng có nguy cơ ảnh hưởng đến tăng trưởng. Phát biểu tại họp báo sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Thống đốc BoJ, ông Kazuo Ueda cho rằng cần có thêm thời gian để đánh giá tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông đối với nền kinh tế nước này.

Trước đó, ngày 18/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed, ngân hàng trung ương) đã quyết định giữ nguyên lãi suất như dự kiến, trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát dai dẳng, nhu cầu lao động yếu và triển vọng tăng trưởng không chắc chắn do xung đột ở Trung Đông.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) ngày 17/3 quyết định tăng 0,25% lãi suất cơ bản, lên 4,1%. Động thái diễn ra trong bối cảnh lo ngại giá dầu cao do xung đột Mỹ-Israel với Iran, khiến lạm phát phức tạp, các động thái kìm chế trở nên khó khăn.

Đây là lần tăng lãi suất thứ 2 trong năm 2026 của RBA. Lạm phát ở Australia hiện quanh mức 3,8%, cao hơn mục tiêu 2% – 3% của RBA. Theo khảo sát của Reuters, 23/30 chuyên gia kinh tế dự đoán RBA sẽ tăng 0,25% lãi suất đợt này.