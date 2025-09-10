Đồng bộ các giải pháp giảm ngập úng cho đô thị

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê sắp hoàn thành

Ngập khi mưa cường suất lớn

Trong đợt ảnh hưởng của bão số 1 giữa tháng 6 vừa qua, mưa lớn đã làm ngập một số tuyến đường khu vực nội thị và vùng ven trên địa bàn thành phố. Số liệu của cơ quan khí tượng thủy văn thành phố cho thấy, lượng mưa từ 19 giờ ngày 10 đến 19 giờ ngày 13/6 phổ biến 600 - 800mm, có nơi cao hơn. Cường suất mưa rất lớn, tại trạm đo mưa một khu vực nội thị như phường Thuận Hóa đạt 96mm/giờ, phường Phú Xuân đạt 70mm/giờ.

Điều dễ nhận thấy, những lúc chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão gây mưa cường suất lớn, tình trạng ngập úng cục bộ vẫn diễn ra gây khó khăn đi lại và ảnh hưởng môi trường trong khu vực. Tại phường Mỹ Thượng, phần lớn hạ tầng giao thông, thoát nước ở địa phương này đều được đầu tư từ giai đoạn thuộc huyện Phú Vang và thành phố Huế (cũ). Dù được nâng cấp, nhưng một số khu vực chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại cũng như thoát nước mưa.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, người dân TDP Lại Thế 2, phường Mỹ Thượng cho biết, hầu hết các tuyến đường trong khu vực đều có cốt nền thấp, hệ thống thoát nước mưa và nước thải còn dùng chung. Ngoài ra, tuyến cống thoát được xây dựng từ lâu, không được duy tu nạo vét thường xuyên, bị bồi lấp do quá trình xây dựng nhà cửa... dẫn đến khả năng thoát nước mưa kém, gây ngập úng kéo dài.

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố, tại Khu đô thị mới (KĐTM) An Vân Dương và các khu vực lân cận đã và đang triển khai một số DA đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hệ thống thoát nước mưa nhằm giảm tình trạng ngập úng, ngập lụt như DA Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh); DA Cải thiện môi trường nước thành phố (giai đoạn 1); DA đầu tư, kết nối hệ thống thoát nước từ Cống Bạc 1 vào hệ thống thoát nước dọc khu nhà ở An Đông ra sông Lợi Nông, kết nối hệ thống thoát nước từ Cống Bạc 2 ra kênh sinh thái KĐTM Đông Nam Thủy An; DA đầu tư xây dựng hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi - Mộc Hàn - Phú Khê và DA nạo vét Hói Sai Thượng, Hói Quý Đông, phường Thanh Thủy. Các DA được thực hiện tuân thủ quy hoạch của UBND thành phố phê duyệt, mang lại hiệu quả khá rõ, hệ thống thoát nước của khu vực được cải thiện đáng kể, tình trạng ngập úng kéo dài không còn.

Cần giải pháp lâu dài

Theo Sở Xây dựng, trên cơ sở các định hướng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở Xây dựng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch theo quy định, hướng đến mục tiêu giảm ngập cho khu vực đô thị. Thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy nhanh công tác đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước theo quy hoạch xây dựng, đô thị đã được phê duyệt; tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Các địa phương cần thường xuyên kiểm tra các khu vực có tình trạng ngập, ngập úng cục bộ khi có mưa, kịp thời tìm nguyên nhân để nạo vét, khơi thông; không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn, thu hẹp dòng chảy và đảm bảo nước mưa tiêu, thoát thuận lợi ra nguồn tiếp nhận...

Xét về tổng thể, giải pháp tiêu thoát nước mưa khu vực đô thị cần phải có sự nghiên cứu, đầu tư đồng bộ và ưu tiên hệ thống hệ thống thoát nước khung của các đô thị trung tâm. Theo đó, nhằm cụ thể hóa Đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) được Chính phủ phê duyệt về việc Quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, thành phố đang ứng dụng công nghệ số trong quản lý cơ sở dữ liệu thoát nước, kiểm soát, cảnh báo và xử lý ứng cứu tình huống khẩn cấp về thiên tai và môi trường.

Với hệ thống thoát nước thông minh, cơ quan quản lý sẽ thuận lợn hơn trong giám sát cơ sở hạ tầng, như tình trạng vận hành hệ thống đường cống, trạm bơm, hồ điều hòa. Các dữ liệu vận hành được cập nhật hàng ngày, giúp quản lý hiệu quả hoạt động thoát nước và kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm giải quyết các sự cố, tình huống về thiên tai...