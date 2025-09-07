Xúc tiến thương mại về phường, xã

Không gian trưng bày sản phẩm tại xã Quảng Điền. Ảnh: TTXT

Kết nối, tiêu thụ sản phẩm

Hoạt động kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản, thủ công mỹ nghệ tại xã Quảng Điền vừa được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố (Trung tâm) phối hợp với xã Quảng Điền tổ chức trong tháng 8 vừa qua. Hoạt động này đã tạo nên góc nhìn mới trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Trước đây, các hoạt động xúc tiến thương mại thường được tổ chức tập trung ở khu vực thành phố thì nay hoạt động này đã có sự chuyển dịch về các xã, phường. Đây chính là cơ hội để các xã, phường giới thiệu những tiềm năng, lợi thế địa phương thông qua các sản phẩm chủ lực, OCOP. Bởi, hoạt động này sẽ thu hút các đại diện đến từ siêu thị và nhà phân phối lớn tham gia, trải nghiệm, dùng thử sản phẩm; giao thương trực tiếp với doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, hộ kinh doanh. Đồng thời, thông qua việc kết nối giao thương, các nhà phân phối sẽ định hình nhu cầu tiêu thụ thực tế đối với sản phẩm địa phương và hướng dẫn DN hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cần thiết để đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối, siêu thị. Điều này mở ra các cơ hội thị trường trong bối cảnh sản phẩm nông nghiệp, nông thôn ngày càng khó khăn về đầu ra.

Hoạt động xúc tiến thương mại vừa nêu được đánh giá rất hiệu quả. Ngoài 8 cặp biên bản ghi nhớ giữa DN địa phương và các nhà phân phối được ký kết, các sản phẩm tham gia xúc tiến thương mại được người dân địa phương đón nhận và trong tình trạng “cháy hàng”.

Theo ông Nguyễn Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm, việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại tại các xã, phường mang đến một góc nhìn mới, khi các nhà phân phối có thể tiếp cận trực tiếp nhà sản xuất và tiêu dùng tại chỗ. Bởi xã, phường chính là nơi tập trung nhiều hộ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống. Tổ chức xúc tiến thương mại ngay tại địa phương giúp người dân, hợp tác xã, DN nhỏ và vừa có cơ hội trực tiếp giới thiệu sản phẩm. Người tiêu dùng tại chỗ cũng được tiếp cận sản phẩm địa phương, nâng cao nhận diện và niềm tin với sản phẩm bản địa, tạo điều kiện cho DN nhỏ và hộ kinh doanh, sản xuất phát triển.

Thông qua các hoạt động này cũng sẽ tăng cường vai trò của chính quyền địa phương trong việc đồng hành cùng DN, HTX, hộ kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân; phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương trong xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, nông thôn, làng nghề gắn với phát triển du lịch và dịch vụ.

Quảng bá, thu hút đầu tư

Tại hội nghị xúc tiến nêu trên, ông Ngô Minh Hiếu, Giám đốc HTX Chế biến nông sản Quảng Phú khẳng định, thị trường chính là yếu tố quyết định thành công của các sản phẩm. Để thực hiện điều đó, HTX rất nỗ lực trong việc chuẩn hóa sản phẩm, đầu tư cho chất lượng mẫu mã bao bì. Tuy nhiên, thị trường vẫn là bài toán khó. Vì vậy, các hoạt động xúc tiến thương mại từ chính quyền và các sở, ngành, nhất là Trung tâm sẽ góp phần quan trọng giúp sản phẩm địa phương có thêm đối tác, từ đó khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Thực tế, các hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ dừng ở hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho mua bán hàng hóa, dịch vụ, mà còn thu hút đầu tư tại các khu vực nông thôn, vùng xa, nhằm phát triển kinh tế địa phương. Qua đó, lan tỏa hình ảnh sản phẩm Huế gắn với văn hóa, làng nghề và tài nguyên bản địa. Thông qua hoạt động này, Trung tâm cũng nắm bắt được tiêu chí của các nhà phân phối, nhu cầu hỗ trợ của các DN địa phương để từ đó có hướng đề xuất, hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng hiện đại của các DN, cơ sở sản xuất.

Cũng theo ông Nguyễn Lê Minh Tuấn, là đầu mối thực hiện chức năng xúc tiến thương mại, Trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động như: Hội chợ Thương mại Festival Huế, tham gia các hội chợ triển lãm trong nước, tổ chức nhiều hội nghị kết nối giao thương và hỗ trợ DN địa phương đưa hàng hóa vào hệ thống phân phối lớn như: Aeon Mall Huế, Go Huế, Co.opmart Huế... Thời gian tới, Trung tâm còn tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại định kỳ theo chuyên đề, với mục tiêu hỗ trợ DN quảng bá sản phẩm theo từng nhóm ngành hàng. Các chương trình cũng sẽ được tổ chức theo chủ đề như: Trưng bày, giới thiệu nông sản - đặc sản địa phương; sản phẩm thủ công mỹ nghệ; sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu... Song hành với đó, Trung tâm cũng đồng hành cùng DN tháo gỡ các khó khăn, hỗ trợ nâng cao năng lực DN…