Các hồ chứa sẵn sàng cắt lũ

Hồ Tả Trạch có khả năng cắt đỉnh lũ trận mưa 500mm

Ngày 22/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố cho biết, các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỷ lệ đạt 73% dung tích thiết kế (khoảng 82 triệu m3/113 triệu m3). Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện nay đã có phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn xảy ra.

Từ ngày 28/9 đến nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã ban hành 5 lệnh vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hương để hạ dần nước các hồ tạo dung tích phòng lũ, chuẩn bị đón đợt mưa lớn do bão số 12. Hiện tại, hầu hết mực nước tại các hồ chứa đang duy trì mức nước thấp so với mực nước dâng bình thường.

Mực nước hiện tại hồ chứa Hương Điền và Bình Điền có khả năng cắt đỉnh lũ trận mưa 400mm, hồ chứa Tả Trạch có khả năng cắt đỉnh lũ trận mưa 500mm. Cơ quan chuyên môn đã xây dựng 4 kịch bản vận hành liên hồ chứa tương ứng với lượng mưa 600-1.000mm.

Triều cường khiến nước dâng, tràn vào khu dân cư ở Thuận An

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình, dự báo từ ngày 22-24/10, trên đất liền có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt do ảnh hưởng của bão số 12 phổ biến 250-500mm, có nơi trên 600mm. Mưa cùng với ảnh hưởng của sóng lớn, triều cường đã làm nước từ biển tràn vào phá Tam Giang gây ngập úng cục bộ các vùng thấp trũng, các khu vực phường Thuận An, Dương Nỗ, Hóa Châu… và khu vực ven phá, bến đò Cồn Tộc (xã Đan Điền).